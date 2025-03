Los bonos de la Argentina debieron soportar la tormenta financiera global y cayeron un 2%

Foto de archivo - Una ilustración muestra un billete de 100 dólares estadounidenses. REUTERS/Sam Mircovich

Fue otro lunes negro. Ninguno tan anticipado como éste, porque al cierre del viernes la recomendación de los asesores de inversiones era “huir”. El que peor la pasó fue el índice de las tecnológicas que perdió 4%, su peor caída en tres años con Tesla a la cabeza con un derrumbe de 15%. La política tiene que ver con esta baja, porque Tesla perdió su idilio con el público y dejó de ser la marca emblemática de los automóviles eléctricos. Ha habido agresiones en Estados Unidos contra concesionarias y vehículos de la empresa. La motosierra ha despertado rencores. Ayer consumió todo lo que había subido desde que Trump ganó las elecciones y acumula pérdidas de 50%. Cuando Trump ganó las elecciones subió 98% a USD 441,09, ahora vale USD 222,15.

Los otros índices están en su nivel más bajo de siete meses. Hasta el Bitcoin, que cuenta con el apoyo presidencial, se derrumbó a USD 78 mil, 28% por debajo del récord de USD 109 mil de hace poco más de dos meses. Las demás criptomonedas siguieron la misma suerte.

Las Bolsas europeas cedieron más de 1%, pero cierran más temprano por eso se cree que hoy absorberán el resto de la crisis. El oro fue el que mejor resistió el pesimismo y perdió apenas 0,36% y cerró en USD 2.899.

Por supuesto, la baja castigó a la región. El ETF (índice) de emergentes bajó 2,6%. Brasil tuvo una rueda aliviada porque la Bolsa de San Pablo solo perdió 0,36%, pero el real tuvo una fuerte devaluación de 10 centavos que llevó al real a cotizar a 5,85 por dólar.

En la Argentina los bonos de la deuda, ante el desolador panorama, soportaron la tormenta y las pérdidas no sobrepasaron 2%. El riesgo país subió 31 unidades (+4,5%) a 723 puntos básicos. Salió de la zona de 600 puntos sin dramatismo.

Los augurios sobre Estados Unidos no son los mejores. Bancos y calificadoras de riesgo presentaron un panorama más que negativo para 2025 donde ven a la economía norteamericana creciendo apenas 1,5% con una inflación de 3%.

Granos

El agro se pronunciará en la semana cuando se conozca un informe del Departamento de Agricultura norteamericano. Ellos se oponen a los aranceles.

La Bolsa de Comercio de Rosario señaló que “en el Mercado de Chicago, los cereales cerraron en terreno positivo mientras que la soja anotó pérdidas. El trigo subió impulsado por los fundamentos de oferta y demanda, con los operadores ajustando posiciones antes del informe WASDE (oferta y demanda global de granos), en un contexto en donde el ruido geopolítico quedó en segundo plano y la operatoria técnica ganó relevancia. Por su parte, el maíz cerró en alza por cuarta jornada consecutiva, debido a la prórroga anunciada para las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Los precios se beneficiaron de un mercado de oferta y demanda ajustado, mientras que las compras técnicas añadieron soporte adicional. Sin seguir el rumbo de los cereales, una oferta global abundante y una demanda débil, llevó a la soja a culminar la rueda a la baja”.

Bonos

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron porque fueron refugio de los inversores y ahora rinden apenas 4,2%. Están en línea con el cambio de pensamiento de algunos analistas sobre las tasas de interés; creen que con la desaceleración que padecerá la economía, la Reserva Federal puede animarse a un recorte de tasas que no será necesariamente inflacionario. La mayoría todavía no comparte esa opinión. Creen que Jerome Powell, titular de la Reserva Federal, seguirá mostrándose como atento observador de la política económica. De todas maneras, si en la próxima reunión del Comité Abierto no baja la tasa, será un mensaje de desacuerdo con la actual política económica.

Los bancos se ven afectados porque muchas empresas norteamericanas suspendieron las emisiones de Obligaciones Negociables (ON), algo que puede suceder en la Argentina porque los compradores de estos títulos pedirán tasas más altas en dólares.

En la Argentina VALO celebró su oportuna colocación de ON por USD 30 millones a 7,5% anual. Se rechazaron ofertas por más de USD 4 millones para no convalidar tasas más elevadas. Juan Napoli, titular de VALO señaló: “Somos el único banco mayorista del país con una propuesta integral para clientes corporativos e Institucionales y esta emisión es un paso muy importante en la estrategia de consolidación y crecimiento que llevamos”.

La Bolsa llevó la peor parte, El Merval de las líderes perdió 5,5% en pesos y 6,4% en dólares. Las compañías de energía y bancos fueron los grandes vencidos en una rueda donde no hubo un solo ganador. Transener (-11,1%) Edenor (-9,4%) y Banco Supervielle (-7,5%) lideraron las bajas. El contrate con la Bolsa de San Pablo (-0,36%) fue evidente. A Brasil le están mejorando la calificación de su deuda.

Los ADR -certificados de tenencias de acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York- tuvieron bajas de hasta 9,8% como fue el caso de Edesur.

Dólar

Los dólares financieros estuvieron pedidos. El MEP subió $6,77 (+0,6%) a $1.229, mientras el contado con liquidación (CCL) aumentó $11,9 (+1%) a $1.231,63. El “blue” avanzó $10 a 1.225.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el Banco Central compró USD 36 millones, pero las reservas bajaron USD 357 millones a 27.730 millones por ventas de la semana pasada y baja de depósitos en dólares.

La consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “el vuelo a la calidad (salir del riesgo para buscar seguridad en lugar de ganancias) redujo el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano y dejó fuertes pérdidas en los principales índices accionarios. Las principales monedas de la región se vieron debilitadas producto de salida de flujos en búsqueda de refugio. De todos modos, la deuda emergente no alcanzó a sufrir lo mismo que la Bolsa”.

Sobre el mercado de futuros, señaló que “se extendió la calma en el mercado donde los ajustes fueron negativos a lo largo de toda la curva que quedó ligeramente corrida hacia abajo”.

En tanto, la Secretaría de Finanzas, anunció la licitación de bonos para el miércoles donde busca recaudar al menos $4,6 billones para cubrir vencimientos del 14 de junio.

Para Reschini la licitación de bonos del Tesoro de mañana “buscará con un menú de LECAP cortas (máxima duration 31 de julio), CER al 31 de octubre y un bono dollar linked (atado a la devaluación) al 16 de enero cubriendo la parte más tensa de la curva de tasas implícitas en dólares futuros”.

El menú de la licitación incluye una BONCAP a tasa fija que vence el 31 de enero 2026 y un BONCER al 31 de marzo de 2027.

Viendo que para atraer compradores el Tesoro privilegia el plazo -más corto que los habituales- el mercado espera que en la licitación haya un premio a las tasas para hacer más atractivo.

Anoche, las acciones de Oriente operaban en baja con el mercado funcionando a pleno. Estados Unidos y Europa seguían con índices negativos en el pre Market. El Bitcoin aumentaba la pérdida al perforar el piso de USD 77 mil. El VIX, llamado índice del miedo, subía nada menos que 5,50% a 26,03 y se acerca a los 30 puntos donde marca una muy elevada inestabilidad. Son operaciones prematuras que marcan que la tendencia negativa puede continuar.