Los inversores globales no quieren riesgos y hubo fuertes caídas en las bolsas y una nueva suba del oro

Cuando caen todas las bolsas del mundo y sube el oro, no es difícil decir que los inversores del planeta no quieren riesgos y temen a la recesión. Ayer tras la vigencia de los aranceles de 25% para Canadá y México y de 20% para China, desde la medianoche sucedió el peor augurio para los mercados argentinos. Pero tras el cierre de los mercados, uno de los funcionarios dio a entender que habría alivio en las medidas y el pesimismo se redujo, pero no cambió el signo negativo de los mercados.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Estados Unidos- recortaron sus pérdidas y los mayores derrotados padecieron bajas de poco más de 2%. También mejoró el índice de emergentes que venían en el tobogán y logró subir 0,8%.

De hecho, en Estados Unidos hay síntomas concretos de que la recesión está cerca. La mora en tarjetas aumentó a uno de los índices más altos de los últimos años: el 11% de los tenedores deberán enfrentar tasas de 21% anual para su refinanciamiento por falta de pago. La confianza de los consumidores se desplomó y aumentó el número de solicitudes de subsidios por desempleo.

El índice del miedo

El VIX, el llamado índice del miedo que se confecciona en Chicago combinando el comportamiento de distintos activos, aumentó 3,20% y entró en la zona de alerta de 23,51 puntos, el valor más alto desde el 17 de diciembre y similar al que tenía a mediados de julio pasado. Cuando supera los 20 puntos es porque entra en la zona de volatilidad. Después de los 30 puntos alcanza la designación de elevada volatilidad. El índice avanzaba a una velocidad donde los 30 puntos no estaban lejanos y llegó a tocar las 27 unidades, hasta que las voces oficiales atenuaron el efecto de las medidas.

La política de aranceles, un arma que se utilizaba en el siglo XX cuando la globalización era inimaginable, volvió sin los efectos positivos que creía el presidente Donald Trump. Por caso, le dijo al sector agrícola, al imponer gravámenes de 25% para los granos y derivados, que se preparen porque se iban a cansar de vender sus productos.

Ayer el agro le contestó que con estas medidas suben sus insumos y pierden un mercado como China. El costo para el agro puede ser de USD 200.000 millones y la soja y el maíz están entre los más afectados.

Después de los anuncios de suavizar las medidas tomadas, reaccionó el maíz. La soja y el trigo siguieron en baja.

Todas las ganancias en el mercado posteriores al triunfo de Donald Trump, se evaporaron. Carl Court/Pool via REUTERS

Los indicadores de las Bolsas de Nueva York cayeron en las dos rondas de estas semanas igual que los de Europa y Asia. Solo se salvó el Bovespa de la Bolsa de San Pablo por el feriado de carnaval. Las caídas no fueron menores y superaron 2% en Europa y 1% en estados Unidos. El caso emblemático es el del índice bursátil más importante y amplio de Estados Unidos porque mide 550 acciones: el S&P 500 desde el 10 de febrero perdió 6,5%, está por debajo de la tolerancia de los inversores en 5.778,15 unidades. En estos valores pueden recrudecer las ventas.

Todas las ganancias post triunfo de Donald Trump, se evaporaron y los inversores no solo buscan refugio en el oro, en medio de rumores de que el Tesoro norteamericano podría aumentar las tenencia de oro en sus reservas, sino en bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El oro cerró a USD 2.928,20 (+0,86%) cerca del récord de USD 2.940 del 20 de febrero. El Bono del Tesoro rinde apenas 4,30% por la suba de su cotización.

Las represalias chinas contra el agro norteamericano, principalmente, revaluaron al yuan a 7,26 por dólar. China desde el lunes que viene castigará con 20% al agro norteamericano en particular a las importaciones de pollo y cerdo. Las bolsas chinas en la noche de ayer, insinuaban una leve recuperación.

Puede que la mejora del humor sobre el final de la rueda de ayer en Estados Unidos alcance a acciones y bonos argentinos. También habrá que ver la influencia, aunque algunos la ven de efectos lejanos, la aceptación verbal de Donald Trump a un acuerdo de libre comercio con Argentina. El tema importante es que esta semana deberá mejorar el clima político local porque no hay margen de tolerancia en un mundo sensible a cambios que no responden precisamente, a la filosofía liberal.