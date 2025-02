Importar autos será más fácil: qué pasará con la tasa de estadística y el cupo para ingresar modelos con menos impuestos

El Sistema Estadístico de Importaciones (SIMI) fue eliminado desde este martes por el gobierno. Es un trámite menos que permitirá facilitar las importaciones. REUTERS/Bart Biesemans

El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la decisión de eliminar un trámite que facilitará el proceso de importación de automóviles. Se trata del Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), un mecanismo que tenía por finalidad obtener información relacionada con las operaciones de importación, que permitía hacer un seguimiento y análisis de las importaciones de bienes.

La Resolución General Conjunta lleva el número 5651/2025 y comenzó a regir este martes y, aunque representa una simplificación de la operatoria, no repercutirá por el momento en los costos que tienen las empresas al importar vehículos, ya que la Tasa de Estadística del 3% que se percibe actualmente continuará vigente.

Fuentes oficiales explicaron que no tiene nada que ver la eliminación del SEDI, que era un sistema de información estadístico, con la Tasa de Estadística, que cobra la Aduana. Sin embargo, en la industria automotriz creen que, aunque parezcan cosas separadas, en gran parte responden a lo mismo. “Es una de las cosas que le estamos pidiendo al Gobierno. Esta era una buena oportunidad para eliminarla y seguir bajando el costo impositivo de la actividad”, señalaron esta mañana desde una terminal.

Aunque se eliminó el SEDI, la Tasa de Estadística sigue vigente e impacta en el costo de las importaciones en un 3% de los autos extra zona. Los autos importados de Brasil no la pagan

También se destacó que la medida de eliminar el SEDI “permite hacer un trámite menos”, que si bien era de aprobación casi automática, era un mecanismo que siguió existiendo luego del cambio de gobierno. El SEDI fue el reemplazo de las DJAI o SIMI.

En su origen, la Tasa de Estadística nació como una forma de recaudar para modernizar e informatizar toda la operación de la Aduana. Data de mediados de la década del ´90, pero antes era menor. Fue del 2%, luego bajó al 0,5%, pero también subió hasta el 5% en su momento. La pagan todas las importaciones de países de origen extra zona.

“Sigue siendo un costo importante. El 3% de un auto es mucho dinero pero entendemos que eliminarlo afecta las cuentas fiscales. De todos modos, por ahora se mantiene, pero es parte del paquete de reducciones impositivas que el Gobierno intentará eliminar este año. Quizás sería más lógico que vuelva a un 0,5%. El otro es la retención a las exportaciones que tiene todavía la industria automotriz”, contaron a Infobae desde fuentes del sector.

El cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos se reglamentará posiblemente en la primera semana de marzo

El cupo de 50.000 autos sin arancel

Por otra parte, esta semana se esperaba que finalmente se publique la resolución del Gobierno respecto al cupo de 50.000 autos híbridos o eléctricos que se podrán importar desde países de extra zona sin pagar el arancel del 35% de derechos de importación.

Si bien se avanzó mucho en la reglamentación y el modo de instrumentarse, hay un foco muy importante puesto en el modo de distribuir ese cupo entre las dos entidades que recibirán el beneficio, los fabricantes nucleados en ADEFA y los importadores de CIDOA.

La idea de repartir el cupo al 50% entre ambas entidades parece un hecho sobre el que no hay discusión; sin embargo, qué modelos tendrán prioridad -en caso de que el cupo sea menor al volumen de unidades que cada marca proponga importar en estas condiciones-, es una de las cuestiones a resolver.

“La idea del Gobierno es que esta medida impulse la baja de precios de los autos más accesibles del mercado, las que no se vieron impactadas por la eliminación del impuesto al lujo de la escala 1 y la reducción a la mitad de la alícuota de la escala 2. Para que eso ocurra, estos autos que lleguen sin pagar el 35% de arancel deberían ser lo más baratos posible. Para evitar que el proceso no sea transparente, se debe escribir la norma de modo tal que sea un proceso casi automático el que asigne más cupo a los autos más económicos”, fue la interpretación de un importador ante esa demora en que se publique la reglamentación.

El Gobierno trabaja en la redacción fina de la resolución que permita asignar cupos a las marcas dando prioridad a los modelos con precio FOB más bajo

Como ya es sabido, los autos que entren a este beneficio tienen que tener un precio FOB menor a USD 16.000 (precio en puerto de embarque), pero también cumplir con otros requisitos como tener una autonomía superior a los 80 kilómetros, un peso sin batería superior a 400kg y una potencia superior a los 15Kw, es decir a unos 20 CV.

Además, los cupos se asignarán año a año, y si al finalizar 2025 no se importaron las 50.000 unidades establecidas como máximo, el año siguiente comienza de cero y no se puede usar el remanente del ejercicio anterior. En principio, este programa de incentivos tendría una duración de cinco años, y no de tres como se especuló en primera instancia.

En el sector dan por seguro que la resolución se publicará en la primera semana de marzo, mes en el que se comenzarán a recibir las propuestas que hagan las marcas para que se apruebe el cupo. En esa propuesta debería especificarse el auto y modelo que se pretende importar, el precio FOB que pagará el importador a la casa matriz y el precio de venta con el que se comercializará en Argentina bajo el formato de Declaración Jurada.

Los autos clásicos de más de USD 12.000 FOB podrán importarse con una reglamentación mucho más sencilla y ágil

Importación de autos clásicos

También el gobierno reglamentó desde este martes el procedimiento administrativo para la emisión del “Certificado de Importación de Vehículos Automotores Modelo de Colección y/o que Revisten Interés Histórico”, por medio del cual se simplifica el trámite para poder traer al país, autos denominados como “Vehículos Clasicos” o de colección. Lo hizo a través de la Resolución 24/2025 que se publicó en el Boletín Oficial.

En esta categoría se encuentran los automóviles que tengan una antigüedad mínima de 30 años, es decir, aquellos que se hayan fabricado antes de 1995. Sin embargo, para evitar que este régimen termine habilitando la importación de todo tipo de autos usados, se ha establecido que el valor FOB (libre en puerto de salida), no debe ser menor a USD 12.000.

Si bien el régimen para importar autos clásicos ya existía desde 2018, en 2022 había el trámite era sumamente burocrático y desalentaba a los particulares que querían traer un vehículo especial por su historia y antigüedad.

La simplificación elimina trámites como las declaraciones juradas referidas a la tenencia de moneda extranjera certificada por instituciones bancarias, la tasación oficial ex post cuando la autoridad ya debe velar por la correcta valoración al momento del despacho, la Revisión Técnica Obligatoria Especial (RTOE) cuando la obligatoria inscripción en el registro ya contempla dicha revisión y la ampliación del plazo de validez del certificado.

También se redujo el periodo de no enajenación a título gratuito u oneroso a dos años, por el cual los autos ingresados bajo este régimen se podrán vender luego de trascurrido ese lapso de tiempo desde su nacionalización.