La Bolsa porteña subió 6% tras asimilar el ruido por el escándalo de $LIBRA

Las acciones argentinas subieron en la Bolsa local y cerraron mixtas en Wall Street.

Los negocios bursátiles exhibieron una importante recuperación de los precios en pesos en la Bolsa local, mientras que en Wall Street -tras el feriado del lunes- las cotizaciones en dólares de las acciones terminaron mixtas, mientras que cedieron los bonos, con un riesgo país que rozó los 700 puntos básicos.

Los inversores parecieron dar por superada la zozobra ocasionada por el escándalo que involucra al presidente Javier Milei, debido a la promoción de la dudosa criptomoneda $LIBRA, que derivó en una fuerte caída de los indicadores el lunes.

Los activos argentinos tocaron nuevos mínimos en dos meses, pero a partir del mediodía de este martes recortaron rápidamente la tendencia. Mientras que los papeles locales redujeron las pérdidas en el exterior, en la Bolsa porteña rebotaron con fuerza y revierten el terreno cedido durante el desplome de las cotizaciones el lunes.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street bajaban al cierre de la Bolsa local hasta 3,3%, encabezados por Cresud, mientras que otros papeles pasaron a ganancias, como Grupo Galicia (+2,3%) e YPF (+0,5%).

En tanto, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 6,1%, en los 2.391.725 puntos, con lo que revirtió parte de la pérdida de la sesión anterior. Telecom y Grupo Galicia (+9,2%) y Transportadora Gas del Sur (+9,1%) encabezaron las ganancias en pesos.

Por otra parte, la lenta negociación del Gobierno con el FMI (Fondo Monetario Internacional) para alcanzar un nuevo acuerdo crediticio también sigue concentrando la atención de los agentes financieros.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- subieron 1,5% en promedio en la Bolsa local, mientras que en Wall Street registraron una baja de la misma proporción por el ajuste de precios del lunes. En tanto, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro con sus pares emergentes, ascendió 22 unidades para la Argentina, en los 696 puntos básicos, en lo más alto desde diciembre.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, manifestó: “Si bien creemos que hay fundamentos en acciones locales vinculadas al sector energía, tanto el fuerte rally de 2024 como los sucesos recientes podrían tener efecto bajista en el mercado, al menos hasta conocerse algún catalizador como la remoción de controles de cambios o un acuerdo con el FMI, además de alguna otra fuente de financiamiento potencial”

“El escándalo de $LIBRA sacudió al mundo y generó mucho revuelo”, sintetizó el analista financiero y asesor presidencial Miguel Boggiano.

La Justicia argentina investigará como presunta estafa el escándalo conocido como “criptogate”, frente a lo Milei se defendió en declaraciones televisivas. “No tengo nada que ocultar ni esconder. Yo no lo promocioné, no recomendé, (solo) lo difundí” la iniciativa de la criptomoneda para financiar proyectos de inversión. “Yo obré de buena fe, me comí un cachetazo” y ahora “será la Justicia la que deba decidir”, afirmó el mandatario ultraliberal.

Asimismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el “criptogate” al enfatizar que no hubo “dolo, ni delito, ni corrupción”, y descartó que afecte las negociaciones con el FMI, que indicó que “están bien encaminadas”, según una nota periodística en la que no dio más detalles. En su cuenta de la red social “X” agregó que “cuando los sólidos fundamentals económicos no cambian, los ruidos eventuales de la coyuntura suelen ser vistos por los más experimentados como una oportunidad”.

Los superávit gemelos, en lo fiscal y comercial, además de una baja de la inflación, son el sustento del Gobierno desde la asunción en diciembre del 2023.

El dólar libre quedó ofrecido sin variantes este martes, a $1.235 para la venta. La divisa llegó a negociarse por la mañana con alza de 20 pesos (+1,6%), a $1.255, su precio más alto desde el 18 de septiembre del año pasado ($1.260), cinco meses atrás.

Con un dólar mayorista que bajó 25 centavos, a 1.059 pesos, la brecha cambiaria quedó en el 16,6 por ciento. “La cotización del dólar mayorista no registraba una baja desde el 17 de diciembre 2024″, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Esta baja del dólar mayorista se produce en el contexto de una devaluación muy gradual -ahora a un ritmo de 1% mensual- y también un fortalecimiento del real brasileño -ganó 0,3% en el día, a 5,69 por dólar- que permite mantener estabilizado el nivel de tipo de cambio real multilateral aun con el dólar “planchado”.

En tanto, los dólares financieros retrocedieron desde sus precios más altos desde el 4 de octubre. Al cierre de la Bolsa porteña, el “contado con liquidación” mediante bonos cayó diez pesos o 0,8% en los $1.209,29, y el dólar MEP perdió unos seis pesos y alcanzó los $1.202,42 (-0,5%).

El mercado mayorista recuperó este martes el volumen de operaciones, que más que duplicó lo liquidado el lunes, para totalizar negocios por USD 446,7 millones. Esta cifra habilitó compras por parte del Banco Central que alcanzaron los USD 171 millones de dólares.

De esta forma, la entidad monetaria acumula en febrero un saldo positivo de USD 1.018 millones en el transcurso de febrero, en el séptimo mes consecutivo con saldo positivo.

En contraste, las reservas internacionales del Banco Central restaron USD 341 millones (-1,2%) y finalizaron USD 28.404 millones, el stock más bajo desde el 30 de diciembre.

Fuentes del BCRA indicaron a Infobae que la caída de reservas de este miércoles obedeció a pagos de deuda (el más importante, por USD 75 millones al BID) y las ventas de contado por USD 15 millones efectuadas el lunes -se computan con un día de diferencia-, entre otros conceptos.

Hay que señalar que también inciden en la baja de reservas la leve pero persistente salida de depósitos privados de las últimas semanas -la mayor parte se calcula como parte de las reservas- y las intervenciones oficiales en el mercado secundario de bonos para estabilizar al dólar “contado con liquidación”.

En el segmento PPT (Prioridad Precio Tiempo) de ByMA se efectuaron este martes operaciones de dólar “Cable” con bonos Bonar 2030 (AL30C) y Global 2030 (GD30C) por 100 millones de dólares.