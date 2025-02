La opinión de los expertos sobre el caso $LIBRA y su efecto sobre el ecosistema cripto local

El Tech Forum de octubre 2024, donde el presidente Milei se fotografió con miembros de la empresa que lanzó $Libra

El caso de $LIBRA, el token, memecoin o shitcoin (moneda basura), como muchos en el mundo cripto se atreven a llamar a los esquemas de enriquecimiento rápido vía la creación y viralización de una especie para aumentar rápidamente su cotización y permitir que quienes iniciaron el esquema ganen mucho dinero con el súbito retiro (de $Libra solo tres cuentas concentraban el 70% de las unidades emitidas) generó revuelo en el mundo político e inquietud en el ecosistema cripto.

Lo particular del caso es que la viralización sucedió a partir de los posteos en redes sociales de un jefe de Estado, el presidente Javier Milei, que además tiene cerca de 3,4 millones de seguidores en X y cierta fama o reputación internacional.

“Lo que sucedió tiene toda la pinta de ser un rug pull (”tirar de la alfombra”): hacer subir algo rápido y en un momento retirar toda la liquidez. Es un típico activo de estas características, estas cosas están diseñadas para que funcionen de esta manera”, dijo Manuel Beaudroit, fundador de Belo, quien lamentó la falta de control en la comunicación gubernamental. “Deja mucho que desear, es bastante lamentable, al presidente deberían cuidarlo más”, señaló.

¿Hasta qué punto lo sucedido puede afectar al ecosistema cripto local?, le preguntó Infobae. “Esto es desprolijo y malo para el ecosistema. Lamentablemente este tipo de cosas atrasan mucho el trabajo que se viene haciendo y no son representativas del ecosistema local. Debería haber más cercanía con el gobierno, hay una gran cantidad de expertos que pueden ayudar a idear políticas públicas”, respondió Beaudroit.

Tokenizar activos argentinos

Desde la app Lemon señalaron: “Como industria, no fuimos consultados. Si se quiere innovar en cripto, hay sobre la mesa propuestas más interesantes para promover Argentina como la Capital Cripto, como la tokenización de activos argentinos que generen valor, la reducción de impuestos en cripto y la fácil creación de nuevas sociedades tokenizadas”.

Además, en una entrevista radial, Juan Pablo Friedenberg, director de Asuntos Públicos de Lemon, reiteró una advertencia común de las empresas del sector. “En el medio hay gente que gana plata con esto, aprovechan la publicidad, por eso advertimos que los inversores tienen que tener mucho cuidado, porque hay volatilidades en sus precios. Si se trata de una estafa o negligencia no lo sé. Lo interesante es que esta tecnología tiene transparencia, todo el mundo sabe cuánto se movió”.

En Lemon, subrayó, “no trabajamos dentro del ecosistema de las memecoins, sino por proyectos; Argentina es uno de los países de América Latina con mayor cantidad de gente trabajando en criptomonedas. Una noticia de estas características no tiene que borrar lo interesante en cripto que hay en la Argentina. Desde la industria participamos con distintos organismos del Estado nacional en un marco de cooperación público privada para que los inversores estén protegidos”.

Friedenberg destacó además que a partir del último año existe la figura de proveedores del registro de activos virtuales ante la Comisión Nacional de Valores. “Es importante para no caer en estafas, siempre hay que manejarse dentro de un entorno regulado”, dijo, y describió la regulación cripto como “un proceso paulatino”. Lemon, precisó “tiene más de 3 millones de usuarios y está regulada”.

Promesas hermosas

A Bitcoin enthusiast poses for pictures during the kick-off of the Plan B Forum El Salvador, in San Salvador, El Salvador, January 30, 2025. REUTERS/Jose Cabezas

Desde Dallas, donde se disponía a abordar un vuelo, Rodolfo Andragnes, fundador de la ONG Bitcoin Argentina, señaló a Infobae que lo de $Libra “es un ejemplo de lo que no hay que hacer: dejarse seducir por promesas hermosas, de nuevas y pseudo-criptomonedas. Esto afecta al ecosistema porque quienes no saben diferenciar las diferentes criptos o creen que es todo un poco lo mismo, ven estos proyectos promovidos por gente en quien confían y terminan estafados”.

El problema, dijo Andragnes, “es que evidentemente Milei se deja asesorar por gente que no diferencia estos temas, que vienen del mundo del trading y no diferencian el precio de un activo del valor real del mismo. En ese escenario cualquier activo que logre apreciarse o ser comprado es bueno (y tener la figurita de Milei promete eso), pero sin sustentos técnicos, o descentralización acorde o otros tantos aspectos claves a considerar, no se mantienen el tiempo”.

Según Andragnes, “bitcoin es realmente el único criptoactivo con certeza de escasez, descentralizado, con utilidad y ecosistema real. Pero mientras la gente o Milei no se lo hagan entender porqué esto es importante y clave y que no es el precio lo relevante, sino las razones detrás, habrá más de estos casos. Y todas las shitcoins darán lo mismo”.

Dudosa reputación

Santiago Siri, programador, criptoactivista y miembro de DemocracyEarth, que trabajó en las visitas a la Argentina de Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, la segunda criptomoneda del mundo por capitalización de mercado y una suerte de geniecillo del mundo cripto y las finanzas descentralizadas (DeFi), se preguntó cómo era posible que teniendo la Argentina “una de las comunidades cripto más sólidas del mundo, el presidente Milei nunca haya convocado a sus principales referentes”.

Siri incluso recordó que el Gobierno le rechazó una audiencia a Buterin, quien había solicitado una reunión en diciembre, y en cambio se reunió “con actores de dudosa reputación”. Cómo se puede avanzar, se preguntó, “con un negocio de USD 1.500 millones a la vista de toda la Nación, con un 70% del circulante en manos de tres personas cuya identidad desconocemos, y con cada transacción millonaria teniendo la misma opacidad que un bolso de José López”.

En un mensaje de voz posterior, Siri amplió sus conceptos. “Lamentablemente, sobre el ecosistema local esto retrasa muchísimos años cualquier expectativa de implementación seria en el uso de tecnología blockchain para transpararentar el Estado y mejorar el funcionamiento de la finanzas digitales del país. Milei ha contribuido a desprestigiar mucho un sector que en la Argentina es uno de los más importantes a nivel mundial. Tenemos acá la principal compañía de auditoría de contratos inteligentes del mundo, con la que trabajan muchas de las potencias americanas, por lo cual va a ser un trabajo arduo de reconstrucción del prestigio que tenía nuestro sector cripto”

“Somos una sociedad que está muy informatizada y es adepta a usar este tipo de tecnología”, subrayó Siri. Y concluyó: “Lamentablemente, el presidente se dejó asesorar por gente oportunista, obsecuente, que aparentemente por medio de Karina Milei le vendieron al presidente esta pésima idea de memecoin”.

Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, uno de los mayores expertos del mundo en cripto y finanzas descentralizadas. En diciembre, contó Siri, pidió una audiencia con Milei, pero no fue recibido

Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, cuestionó el rol del presidente “promocionando proyectos de criptomonedas que no tienen algunos chequeos de sanidad blockchain que nosotros, que estamos en el ecosistema, siempre analizamos”.

Desde Bitso, dijo Colombo, “abogamos siempre por la industria regulada; de hecho, estamos trabajando no solamente nosotros, sino muchas de las empresas del ecosistema desde hace muchos años con la Comisión Nacional de Valores (CNV), con el Banco Central, con la UIF, con la AFIP (ahora ARCA) para poder adaptarnos a los mecanismos regulatorios que tenemos en Argentina y ser empresas que brinden protección a los usuarios; si de repente pasa algo con sus criptomonedas hay alguien que responde, hay una empresa por detrás. Por eso, nos duele que estos episodios lo único que hacen es que otra vez se hable de cripto como una estafa, que otra vez se hable de lo negativo que tiene cripto, cuando cripto es muy útil, ofrece muchas ventajas no sólo para los argentinos, sino para personas de cualquier país del mundo, algo que venimos observando desde hace muchos años”.

Investigar

Colombo señaló que Milei “se reunió con referentes que no conocemos, que no sabemos de dónde salieron; nos encantaría que reciba a los representantes que estuvimos trabajando tanto tiempo en pos de esta industria regulada”. Y recordó que es importante que los usuarios “hagan un mínimo de investigación de dónde van a colocar su dinero cuando realizan una inversión; deben saber que no es lo mismo comprar una stablecoin o dólar digital que bitcoin o que una memecoin. Me parece que es fundamental”.

De hecho, sobre la tarde/noche del sábado la Cámara Fintech Argentina emitió un comunicado en términos muy similares. La entidad agrupa a empresas del ecosistema de actividades financieras por medios digitales e incluye en su estructura directiva a ejecutivos de empresas como Mercado Libre, Ualá y Naranja X, billeteras digitales como Bitso y desarrolladores de tecnología, en el que reivindicó “el valor de cripto para el desarrollo y la modernización de la Argentina”, subrayó su “potencial transformador” y reafirmó el compromiso del sector “con el desarrollo de una industria cripto sólida, confiable y orientada al crecimiento del país”.

“En el contexto de lo sucedido en las últimas horas con $LIBRA y las denuncias de un caso de rug pull, es clave diferenciar casos como éste del valor real que aporta la tecnología cripto al desarrollo productivo y financiero de la Argentina”, dice el comunicado, que subraya que la Argentina es uno de los líderes globales en adopción de criptoactivos y blockchain, con más de 2,5 millones de usuarios activos mensuales de billeteras cripto y un volumen de transacciones que en 2024 superó los USD 91.100 millones.

La Cámara Fintech Argentina es presidida por Mario López, de Poincenot Technology Studios, y tiene como “Vicepresidenta primera” a Paula Arregui, de Mercado Libre. La Comisión directiva incluye ejecutivos de empresas como Ualá, Bitso, Lemon, Naranja X, Ripio, Personal Pay y muchas más.