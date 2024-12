El CEO de Renault disparó contra la baja de precios de los 0 km en diciembre: “Traten de comprar esos autos, no los van a encontrar”

Pablo Sibilla, Presidente de Renault Argentina, defendió la rentabilidad y dijo que bajar los precios en diciembre "es un llamador pero los autos no van a estar disponibles"

Se acerca el fin de un año atípico para la economía argentina, y dentro de ese escenario, el cierre de un período particularmente desafiante para la industria automotriz y el sector automotor local. Tanto para los que fabrican como para los que venden autos. Empezó con un retroceso de un 36% que se fue recuperando mientras pasaban los meses, y a partir del segundo semestre con una recuperación muy fuerte que sólo se vio interrumpida en noviembre con números negativos después de tres meses de valores en verde.

A raíz de ese resultado y la eliminación del impuesto PAIS desde enero, algunos fabricantes decidieron adelantar la baja de precios en sus listas de diciembre y otros no aumentarla. Se espera que eso aliente a más consumidores a decidir la compra de un 0 km antes de fin de año para cerrar diciembre en números razonables.

“Los invito a ver las bajas de precio de algunos de nuestros competidores, y los invito a tratar de comprar un auto en diciembre. No los van a encontrar. Probablemente sean ventas que se van a terminar concretando en enero. Entonces hay un llamador que es el descuento en el precio, pero el auto no va a estar disponible ahora. Es un auto nacionalizado para entregar en enero, entonces va a ser un auto que ya no tendrá impuesto PAIS”, dijo Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina este martes en el lanzamiento del nuevo Renault Kwid.

“Este tipo de medidas del gobierno referidas a quita de impuestos, tiene que verse reflejada en precios. Y esa es nuestra política también. Lo que pasa es que decir que baja 7,5% un impuesto no quiere decir que ese 7,5% es directo sobre el precio que estaba. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Si la inflación del mes fue 2,5%, ya no son 7,5% sino 5%. Y el otro tema es que el impuesto PAIS se aplica sobre lo que se importa y se paga en dólares, pero no es el 100% del precio del vehículo”, había explicado Gustavo Salinas, Presidente de Toyota Argentina una semana antes, cuando todavía no habían anunciado que adelantarían la baja de precios a diciembre.

Para Toyota, la eliminación de un impuesto se tiene que ver refelejada en precios y por esa razón bajaron los precios de diciembre

La diferencia de criterios se enmarca en lo que para algunos analistas del mercado automotor fue una guerra de precios silenciosa durante todo el año. “Cuando hay clientes para todos, las cosas van más o menos bien, pero cuando la torta se achica, empiezan a mostrarse los dientes. Todos quieren mantener su tajada lo más grande posible. En este momento, Toyota y Peugeot están tratando de terminar el año como el vehículo más vendido de 2024. Aunque sean segmentos completamente distintos, los dos quieren ese título”, analizó un empresario con muchos años en el sector.

Efectivamente, lo que sucedió en diciembre fue que algunos tomaron la decisión de bajar sus precios anticipadamente a enero. Así lo hicieron Toyota y Ford el viernes pasado. Este jueves, Stellantis publicó sus precios con una estrategia similar, con bajas generales de precios que van del 2% hasta el 4%. Nissan fue por otro camino, aumentando los importados un 3% y bajando un 0,6% los nacionales, es decir la pick-up Frontier. Otros, como General Motors y Volkswagen no los bajaron pero tampoco los aumentaron, lo cual implica que por el solo hecho de absorber el crawling peg mensual del 2%, ya hay una mejora del precio. Renault, que fue la única marca que habló del tema públicamente a través de sus más altos ejecutivos, tomó esa misma decisión de no bajar pero tampoco aumentar, y lo hizo anclado en una convicción que mantuvo durante todo el año.

“Nosotros hemos decidido no cambiar los precios en relación a los que tuvimos en noviembre en la mayoría de los productos de su gama. No los aumentamos, y esa es una excelente noticia para los clientes”, respondió Valentina Solari, Directora comercial de Renault Argentina.

Su respuesta se complementó con una explicación de Sibilla, quien señaló que “se requiere bastante firmeza para sostenerse en una dirección y no cambiarla por el movimiento del mercado. Nosotros dijimos que íbamos a priorizar la rentabilidad como una condición innegociable, y no íbamos a seguir algunas guerras de precios que se dieron durante el año. Eso nos costó resignar volumen en el año completo, pero fue una posición inamovible”.

Sin embargo, su respuesta se profundizó y le dio contexto a lo que significa para una compañía perder dinero, señalando que sin rentabilidad no hay proyectos y no hay inversiones de largo plazo, señalando como ejemplos que a nivel mundial actualmente hay empresas que anuncian cierre de fábricas en Europa, CEOs que han perdido su trabajo recientemente y compañías que están cambiando sus directores financieros porque los resultados no son los esperados.

Los ejecutivos de la industria automotriz tuvieron un año de muchas reuniones con el gobierno para encontrar el modo de mejorar la competitividad de las exportaciones reduciendo la carga impositiva sobre la producción

“Creemos firmemente que la rentabilidad está por encima de cualquier otro eje”, explicó Sibilla, antes de mirar a 2025 y señalar que “lo que veo es que seguirá siendo un mercado en el que domine la oferta, especialmente porque no hay restricciones ni para importar ni para fabricar. No creo en un escenario donde exista el sobreprecio en ningún segmento. Los sobreprecios se dan cuando no existe el bien, cuando faltan autos. Va a haber bastante oferta de vehículos, con una inflación mucho más controlada, con una paridad mucho más estable, eso va a hacer que los precios sean mucho más estables también”.

Lo que nadie duda es que, aunque estas políticas de precios de algunas marcas permitan remontar las ventas de diciembre y estacionarlas cerca de las 20.000 unidades, seguramente habrá un récord para el mes de enero cercano a unos 63.000 patentamientos. En general, aunque con variaciones que se ajustan mes a mes, la proyección de la industria automotriz para 2025 establece un piso de unos 480.000 automóviles cero kilómetro, y un techo en torno a las 500.000 unidades.

Pero el CEO de Renault hizo mención a la necesidad de mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas como una de las metas para 2025. En este caso, en total acuerdo con lo que dijo Salinas en el encuentro de fin de año de Toyota con la prensa, hay una clara visión respecto al tipo de cambio actual que contrasta con la posición manifestada por muchos industriales, quienes consideran el dólar bajo como un verdadero problema para la competitividad de los productos argentinos.

“La competitividad a través de una devaluación no es duradera. Tiene que venir por eficiencia y reducción de impuestos. Hoy, Argentina exporta entre 20% y 23% de impuestos, mientras que Brasil exporta 11% y México exporta 0% de impuestos. Ese es el próximo desafío”, señaló Sibilla, ampliando su respuesta con un ejemplo.

“Exportábamos impuesto PAIS que ahora se elimina desde el 1 de enero. Pero se pueden seguir mejorando las condiciones. Todavía exportamos ingresos brutos. Si no queremos perder recaudación, en una primera etapa se podría convertir ingresos brutos en un impuesto a la venta y sacarlo de la producción. El modelo que creemos que tenemos que seguir es el modelo mexicano, que grava con impuestos a las ventas y no a la producción”, dijo el empresario.