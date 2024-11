Cuánto sale llenar el changuito en los supermercados de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay

Los costos de la logística interna, la política tributaria y los gastos comerciales son factores clave en los precios finales de los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la apreciación del peso, que encareció el costo de vida en dólares, los alimentos básicos en la Argentina son más económicos que en Chile y Uruguay. Sin embargo, resultan más costosos que en Brasil, con brechas de precios que alcanzan el 116% medido al tipo de cambio oficial.

Así surge de un relevamiento del IERAL en dichos cuatro países limítrofes, que aunque tienen características similares en cuanto a geografía, grado de integración comercial por el Mercosur y cierta homogeneidad en materia de ingresos, presentan importantes diferencias en la carne vacuna, cerdo, pollo, arroz, fideos, café, harina, azúcar, aceite de girasol, leche y huevos.

Respecto a Brasil, la canasta de 11 alimentos es un 26% más cara en la Argentina, pero algunos productos, como el aceite de girasol (-30%) o la harina (-13%), muestran precios más bajos que en nuestro principal socio comercial. Por el contrario, aquellos que presentan valores más elevados en la Argentina son el arroz (+116%), los fideos (+70%) y los huevos (+60%). En carne bovina, los precios son bastante similares en ambos países, aunque no tanto en el pollo y la carne de cerdo.

Comparado con Chile, la canasta es más barata en la Argentina, pero al interior se encuentran algunos alimentos más económicos en el país trasandino, como el arroz, los fideos y la leche. En contraposición, los precios locales de los 8 productos restantes son menores. Las diferencias más notorias se dan en el pollo (-32%), harina (-30%) y carne bovina (-24%).

Comparación de precios de alimentos entre Argentina, Brasil, Uruguay y Chile (IERAL)

Por último, en relación con Uruguay, la canasta argentina también es más baja, pero algunos productos, como el arroz y la leche, registran un precio más alto o casi similar en la Argentina (+38% y +1% respectivamente). En tanto, los alimentos con mayor brecha de precios a favor de Argentina son el café (-39%), el pollo (-38%) y los huevos (-32%).

En síntesis, “Brasil es actualmente el país más barato de la región en precios finales de alimentos. No debe sorprender, dado que se trata de un productor y exportador líder. A su vez, también es importante destacar que el real brasileño acumula una depreciación frente al dólar que se aproxima al 20% en 2024, un movimiento de la moneda que no ha sido acompañado por la inflación y, por tanto, abarata los componentes de no transables (servicios) que tienen incorporados los precios finales de todos los productos, incluidos los alimentos”, señala el informe realizado por Tobías Lucero.

Sobre Chile y Uruguay, el primero es un país importador neto de algunos de los productos relevados y, por ende, el IERAL considera razonable que tenga precios más elevados dados los mayores costos de transporte. El caso de Uruguay es más complejo ya que si bien es un país productor de alimentos, especialmente de carne, también es comprador de varios otros.

Como se dijo, son cuatro países con características bastante parecidas, motivo por el cual “las únicas brechas de precios que pueden ser permanentes (que no pueden ser eliminadas vía arbitraje) son aquellas que están asociadas a costos diferenciales en materia de servicios de transporte (el traslado de los alimentos hasta el punto de consumo final), tributos (impuestos aduaneros, impuestos al consumo) y servicios comerciales”, precisó el trabajo.

Sin embargo, PxQ señala que al tipo de cambio paralelo Argentina está más cara que el promedio de la región en alimentos.

Comparación entre Argentina y EE.UU

Ahora bien, según un estudio comparativo de la misma consultora, hay alimentos en la Argentina que son más costosos que en los EE.UU si se mide al tipo de cambio oficial. Es el caso del pan, el tomate, el arroz y el aceite de maíz. La ecuación cambia al dólar CCL: la mayoría son más baratos en el país o muy similares.

Relevamiento de precios de alimentos en Argentina y EE.UU al tipo de cambio oficial y CCL (PxQ)

No obstante, hay brechas de precios más grandes en otro tipo de productos. Fundación Ecosur mostró que el 88% de los artículos relevados en Amazon y Mercado Libre son más baratos en el exterior a partir de la flexibilización de importaciones courier. En promedio, resultan 40% más bajos que en tiendas locales, considerando un tipo de cambio correspondiente al dólar MEP.

En el segmento de productos electrónicos, la brecha de precios entre las compras internacionales y las locales se amplía considerablemente. Según Ecosur, los consumidores podrían pagar en promedio 50% menos en Amazon que en Argentina.

Sobre la indumentaria, el estudio mostró que los precios son, en promedio, 25% más baratos en el exterior que en el mercado local.