Daniel Artana: “Es posible que la inflación de noviembre dé alrededor del 3%”

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, que durante la campaña electoral 2023 integró el equipo económico que encabezaba Carlos Melconian, dijo hoy que la inflación de noviembre sería superior a la de octubre. “De hecho -señaló- en octubre la inflación general fue 2,7%, pero la núcleo, que proyecta mejor la inflación de largo plazo, 2,9%. Entonces es posible que noviembre de alrededor de 3%, algunas décimas para arriba”

Sin embargo, consideró que no es algo preocupante. “Vas a tener meses como octubre, que te dio mejor de lo que sería la tendencia cuando dio 2,7, pero si mirás la núcleo, debería haber dado por arriba (…) Pero lo importante es seguir la tendencia; la inflación va a seguir cayendo”, explicó.

“Decían no se puede perforar el 8%, no se puede perforar el 6%, no se puede perforar el 4%, un análisis que no tiene ningún fundamento. Eso no quiere decir que no tengas problemas. Pero que la inflación va a seguir bajando, va a seguir bajando”

“Una economía que devalúa al 2% mensual no puede tener una inflación de 6%; ahí también hubo un error de diagnóstico bastante grosero del kirchnerismo. Decían no se puede perforar el 8%, no se puede perforar el 6%, no se puede perforar el 4%. Eso es un análisis que no tiene ningún fundamento. Eso no quiere decir que no tengas problemas. Pero que la inflación va a seguir bajando, va a seguir bajando. No te sorprenda que en algún momento del año que viene el gobierno baje el ritmo de devaluación mensual del 2 al 1,5% y después lo baje más y la inflación termine bajando. Yo creo que la proyección del año que viene del presupuesto del 18% es demasiado optimista, pero nosotros tenemos una proyección debajo del 30%”, precisó el economista.

Además, en relación al nivel de actividad económica (el EMAE del Indec dio que en septiembre la economía retrocedió levemente respecto de agosto, cortando dos meses de mejora intermensual), observó “si mirás respecto de los peores momentos, entre final primer trimestre y principios del segundo trimestre, todos los indicadores están mejor. Han recuperado una parte de lo que se perdió; los jubilados, los salarios, actividades comerciales. Todos han recuperado, pero no todo lo que perdieron al final gobierno anterior y en la primera parte de este”

Daniel Artana se refirió a la inflación

Entrevistado por radio Mitre, Artana enmarcó su observación sobre el desempeño de la economía bajo la actual gestión del presidente Javier Milei. “Todo esto ocurrió en el contexto de un ajuste fiscal de 5% del PBI. La mayoría de los economistas hubiéramos dicho que un ajuste así iba a ser súper recesivo. Hubo una caída adicional de actividad, pero el desempeño de la economía teniendo en cuenta la herencia recibida y lo que hubo que recibir creo fue bastante satisfactorio. Obviamente, hay gente que está peor que hace dos o tres años atrás o peor que en 2017, donde tenías los picos de ingresos ajustados por inflación. Pero estamos mejor que en el peor momento. Todos los indicadores respecto de ese momento, entre el primer y el segundo trimestre 2025, han mejorado”.

El cepo, reservas y Vaca Muerta

El economista fue muy prudente en cuanto a la posibilidad de eliminar el cepo cambiario. “El cepo es malo para la economía, pero hacen falta más reservas en el Banco Central o postergar vencimientos de deuda en pesos, patearlos para otros años. La complicación que tenés del cepo es muchos vencimientos en dólares y muchos pesos que pueden correr de corto plazo. Eso no quiere decir que no se pueda mejorar, levantando, como se han ido levantando, algunas restricciones, porque el cepo no es a todo o nada. Es preferible ser prudente, no tirarte a la pileta”, observó.

Artana se mostró muy optimista sobre el “boom” de Vaca Muerta y las posibilidades de sectores como minería, agro y economía del conocimiento. El déficit energético, remarcó, se está revirtiendo. La balanza comercial del sector, que había llegado a un déficit de USD 6.000 millones durante el kirchnerismo, fue de casi cero en 2023, cerrará 2024 con un superávit de 4.500 a 5.000 millones, en 2025 sería de 8.000 millones y hacia 2030 podría llegar a USD 30.000 millones anuales.

“Es perfectamente posible, porque no hay problema de disponibilidad del recurso, la traba es la capacidad de transporte”, dijo el profesional, y listó obras recientes y en ejecución para superar el problema, abastecer el noreste argentino y no importar más gas de Bolivia e incluso exportar a Brasil, como se estableció en un acuerdo bilateral firmado en el marco del reciente G20 en Río de Janeiro. Además, siguió Artana, la Argentina tiene un gran potencial en minería y en cuatro o ó cinco años podrá exportar unos USD 6.000 millones adicionales.

“Si se explotan bien los recursos que tenés, sobran dólares de los cuatro costados. El kircherismo decía ‘faltan dólares; faltaban porque no desarrollaban el potencial de los recursos naturales, porque eran incompetentes”, señaló, además de afirmar que el populismo le “pisó la cabeza” al campo y por eso el país perdió terreno en producciones como soja y carne respecto de Brasil, Paraguay y Uruguay.