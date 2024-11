La Bolsa argentina marca otro récord y el S&P Merval se acerca a los 2 millones de puntos por primera vez

Se mantiene el optimismo inversor sobre los activos argentinos.

Las acciones y los bonos inician esta semana con renovada tendencia alcista, ante un optimismo inversor que es sostenido por el resultado del blanqueo de capitales, que en base a datos oficiales, estaría superando los USD 19.000 millones, y la confirmación de un sendero de reducción de la inflación, que se habría situado por debajo del 3% en octubre, cada vez más cerca de la convergencia con el “crawling peg” o devaluación controlada del peso.

Por otra parte, la operatoria en los mercados internacionales sigue muy pendiente de un evento que podría ser disruptivo: las elecciones presidenciales en los EEUU. Este “driver” aún no hizo mella en la evolución en dólares de las acciones y los bonos argentinos. Este lunes, los índices de Wall Street negocian mixtos, con efecto neutro sobre sobre los ADR argentinos, que avanzan hasta 5,3%, con YPF a la cabeza (en USD 26,72).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzaba 2% a las 13:30 horas, en 1.920.000 un récord nominal. En el transcurso de 2024 el panel de acciones líderes d la plaza porteña sostiene una ganancia de 106% en pesos, similar a la inflación acumulada, y de 70% en dólares, según la cotización del “contado con liquidación”, una tasa de retorno inigualada en el mundo. Los títulos bancarios de Argentina ascienden hasta 203% en poco más de diez meses, como es el caso de Grupo Galicia.

En tanto, los títulos públicos en dólares de la Argentina ofrecían escasas variantes, mientras que el riesgo país se estabilizaba en los 955 puntos básicos, el mismo nivel del viernes 1. El martes de la semana anterior, el riesgo país tocó un piso intradiario de 893 unidades, el más bajo desde el 9 de agosto de 2019, que registró 860 puntos en la rueda previa a las PASO presidenciales. Los bonos “hard dollar” promedian un beneficio de 60% en lo que va del año, ganancia todavía más marcada para los bonos de menor duración, con vencimiento en 2029 y 2030.

“El motivo principal de la mejora de expectativas es el aumento de liquidez en divisas originado por el blanqueo”, afirmó en un reporte VatNet Financial Research.

“La inflación de octubre se ubicaría en un rango de 2,5% a 3% mensual, según consultoras privadas, acercándose al nivel de 2,5% mencionado por el Presidente como una de las condiciones para levantar las restricciones cambiarias”, aportaron los analistas de Max Capital.

Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil, aportó que “se acepte o no, nos guste o no, son los datos los que cantan que con el ‘fenómeno Milei’, la Bolsa la rompió. Una una vez ganado el balotaje, el Merval a hoy se dispara casi el 200%”. Agregó que “esta enorme suba del Merval se da al compás de una macro que se corrige a pasos agigantados: la inflación que cede a 3%, la mayorista a 2%, la brecha a menos del 20% y el riesgo país por debajo de 1.000, a 955. Además, el superávit fiscal y la ‘no emisión’ ponen a la economía de gastos en su lugar, no se gasta más allá de lo que se tiene”.

“Por último, ya desde el Gobierno anuncian el fin de la recesión. No es cuestión de creer, sí que no mienten, hasta ahora todo lo que se dijo se esta haciendo. Cada indicador que se da a conocer sale mejorado y sorprende, la confianza del consumidor subió 8,8% y es nivel más alto desde que se hizo cargo este gobierno. Mientras esta tendencia superadora se mantenga, nos seguiremos sorprendiendo”, enfatizó Jorge Fedio.

Ante la buena respuesta al blanqueo el Gobierno extendió hasta el viernes próximo la primera etapa del proceso, con un canon impositivo del 5% para las declaraciones bancarias por sobre los 100.000 dólares, porcentaje que aumentará al 10% y 15% para fin de enero y abril próximo, respectivamente.

“Menor brecha cambiaria y riesgo país amplían el horizonte de la política económica. Pero la subsistencia del ‘cepo’ conlleva riesgos derivados de las expectativas que generen los cambios de política para el día después de las (elecciones) legislativas de octubre”, señaló el IERAL de la Fundación Mediterránea. ”El Gobierno podría flexibilizar restricciones intentando ‘alargar la vida útil’ del cepo o mantener el esquema vigente y apuntar a la ‘dolarización endógena’”, refirió.

El mercado de acciones local se movía igualmente con los ojos puestos en la tendencia de sus pares externos ante la cautela por la elección presidencial estadounidense de esta semana y las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

“El resultado de los comicios resultará crucial para el rumbo que tomará la política económica de cara hacia adelante, que podría incidir sobre el accionar de la Fed”, indicaron desde Puente.