Más cambios en la Secretaría de Energía tras la llegada de María Tettamanti

La nueva secretaría de Energía, María Tettamanti, comenzó a conformar su equipo

La flamante secretaria de Energía, María Tettamanti, definió los primeros nombres que la acompañarán en su gestión y que precipitarán la salida de funcionarios que había puesto el eyectado Eduardo Rodríguez Chirillo. Se trata de los primeros cambios de nombres tras el desembarco de Mauricio Macri en el área energética del Gobierno, en acuerdo con Javier Milei.

Según contó el Ministerio de Economía a Infobae, se unificarán las subsecretarías de Combustibles Líquidos, que hasta ahora conducía Luis de Ridder, y de Combustibles Gaseosos, que tenía al frente a Jorge Oreste. Ambos puestos por Rodríguez Chirillo que dejarán la gestión en las próximas horas.

Ahora habrá una nueva dependencia a cargo de Federico Veller, ingeniero con 25 años de experiencia en la industria química, petroquimica, de energía y fertilizantes; trabajó más de 20 años en YPF y fue CEO de Profertil hasta el 2022.

El nuevo titular del ENRE deberá encarar el proceso de revisión de tarifas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, Eduardo Hollidege asumirá como gerente general de Cammesa en reemplazo de Jorge Garavaglia, también puesto por el ahora ex secretario. Hollidege fue subgerente general y directivo de línea técnica histórica de la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico.

El nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) será Osvaldo Rolando, profesional con casi 40 años de experiencia en el sector eléctrico tanto en el ámbito privado como público que reemplazará a Darío Arrúe. Rolando deberá hacerse cargo de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para definir los planes de inversión de las empresas de distribución y transporte, además de los incrementos en las tarifas.

“Todos son profesionales de muchísima experiencia e indiscutidos en sus áreas de gestión”, dijeron en el Ministerio de Economía.

En el caso del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), se descuenta la continuidad de Carlos Casares, quien es un viejo conocido de Tettamanti y cuenta con buena consideración de la funcionaria.

En las últimas horas avanza con fuerza la posibilidad de la incorporación de un hombre del PRO en el Directorio de YPF: se trata del diputado por La Pampa, Martín Maquieyra, quien además es vicepresidente primero de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja.

No está definido si ingresaría a la petrolera estatal en reemplazo de Carlos Bastos, asesor de Rodríguez Chirillo, eyectado de su cargo la semana pasada, o si ocuparía el lugar del empresario Mario Vázquez, quien falleció en agosto. De todos modos, según supo Infobae, el arribo se formalizaría en las próximas semanas, o a más tardar a principios de 2025.

Martín Maqueyra y Mauricio Macri

Según contaron a este medio fuentes con conocimiento de los detalles, el diputado subió en la consideración del Gobierno luego de su apoyo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa medida fue parte del acuerdo que sellaron Macri y Milei, al cual después terminó de darle forma el asesor Santiago Caputo. La banca que quedará vacante en Diputados sería ocupada por el legislador desarrollista, Matías Traba, que de todos modos respondería a la estructura del expresidente.

El PRO también acercó una hoja de ruta que contempla los aumentos de electricidad y gas natural que se aplicarán durante el próximo año, con un nuevo esquema de subsidios que ayudaría a acelerar el ajuste fiscal. El ritmo de ese sendero de incrementos dependerá de que no ponga en riesgo el principal objetivo del Gobierno: la desaceleración de la inflación.

De todos modos, en el corto plazo el trabajo estará puesto en el plan para mitigar los riesgos de cortes de luz durante el próximo verano, algo que preocupa mucho en los despachos oficiales por el eventual impacto político de una crisis de suministro tras el fuerte incremento en los servicios públicos que hubo este año.

Públicamente en el Gobierno sostienen que podrán pasar el verano sin crisis, pero en off the record se muestran preocupados y apuntan por cierta imprevisión del ahora ex secretario de Energía que se sumó a los episodios que hubo con el gas durante el invierno. Temen el impacto social de un evento de ese tipo luego de los fuertes aumentos de tarifas que hubo a lo largo del año.