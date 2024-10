RIGI: el Gobierno terminará la reglamentación y espera formalizar las primeras inversiones esta semana

Daniel González, secretario coordinador del Ministerio de Economía, anticipó los próximos pasos del RIGI en un evento de la CNV

El Ministerio de Economía podría terminar esta semana el último paso administrativo para dar inicio formal al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y en el Gobierno esperan poder recibir las primeras propuestas de proyectos de más de USD 200 millones en los próximos días, entre los que identificaron más empresas nacionales que extranjeras.

Así lo anticipó el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, en un evento organizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el que adelantó que ese decreto podría ver la luz cerca del fin de esta semana. “Es una resolución para definir el circuito administrativo para los que están en condiciones de presentarse”, definió el funcionario.

El circuito, detalló González, comenzará con un primer paso que consistirá en que las tres secretarías coordinadoras del Ministerio de Economía (Energía y Minería que conduce el propio González, de Producción al mando de Juan Pazo y el de Infraestructura, sin funcionario designado de manera oficial pero que fue reservado para el empresario Martín Maccarrone) derivarán a la secretaría específica del sector del que se trate la inversión.

“En un país normal el RIGI no hubiese sido necesario. Por eso se necesitó que el país diga que si traés tus dólares te los vas a poder llevar o que no va a cambiar el sistema tributario en los próximos 30 años” (González)

“Nosotros definimos la secretaría ‘sustantiva’ que va a hacer la evaluación. La idea es que una vez que la secretaría hizo la evaluación, pase a un comité evaluador, con las tres secretarías coordinadoras, más hacienda, finanzas, administrativo y jefatura de Gabinete”, explicó el funcionario del Palacio de Hacienda.

En ese sentido, dijo que en ese proceso “va a intervenir mucha gente pero hay un plazo acotado para tomar decisiones”. “Es un régimen de excepción, en un país normal no hubiese sido necesario. Por eso se necesitó que el país diga que si traés tus dólares te los vas a poder llevar o que no va a cambiar el sistema tributario en los próximos 30 años. Es casi como redefinir la ley de gravedad”, consideró.

En el Palacio de Hacienda estiman que hay, a priori, una decena de proyectos que están esperando para iniciar el trámite formal de elegibilidad para ser parte del RIGI, un paso que deberán dar con una solicitud virtual en un registro que se abriría luego de que se publique ese decreto faltante. En ese listado identificaron una mayor preponderancia de compañías nacionales que del extranjero.

La minería es uno de los sectores que podría tener mayores inversiones por el RIGI. REUTERS

González aseguró, en el marco de la primera jornada de la Semana Mundial del Inversor que se realiza en la sede de la Bolsa de Comercio, que el RIGI “no debería tener costo fiscal” aunque sí podría suceder “si se nos cuelan inversiones que se iban a hacer de todas maneras y tienen beneficios fiscales”. “Por eso es importante un análisis serio de lo que entra o no entra”, apuntó el funcionario.

“Los beneficios que tienen (las empresas) son muy grandes. Esto debiera resultar en mayor inversión sin costo fiscal ni de reservas al Banco Central. Vamos a ver cuántas de ellas terminan presentando solicitud de adhesión y cuáles serán aprobadas. Antes de fin de esta semana se van a poder adherir de forma virtual”, anticipó González.

Por otro lado, el funcionario que supervisa energía y minería consideró que “todas las inversiones tienen que venir del sector privado”, incluso en obras clave para cada sector. “No va a ser más el Estado el que financie obras de infraestructura. Los usuarios están cubriendo cerca del 80% del costo de la energía, los consumidores están mostrando una paciencia, pero si no no habrá inversión y terminamos en situaciones como la que estuvimos en los últimos años”, agregó. “La energía más cara es la que no está. Vamos a trabajar para que eso no pase de nuevo en el futuro”, dijo.

Por último, respecto al RIGI, González aseguró que los sectores principales apuntados son energía y minería pero planteó que “estamos viendo interés en sectores fuera de esos más tradicionales”. “Algunos que dejamos afuera adrede como exploración de petróleo, no necesita ayuda adicional. No tendría sentido subsidiar con alícuotas más bajas un sector que puede caminar solo”, concluyó.

Hace algunas semanas el Gobierno había estimado que podría llegar inversiones por al menos USD 30.000 millones en el sector energético en los próximos dos años tras la implementación del RIGI. Así lo comentó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en una exposición ante ejecutivos del sector.

“Sin ley de bases hemos conseguido récord de producción en petróleo y gas. Estas reglas van a hacer que se consoliden las inversiones que actualmente están en desarrollo, que para 2025 serán USD 12.500 millones y para 2026 USD 14.000 millones. Si le sumas el RIGI, en 2025 van a ser USD 2.500 millones y en 2026 otros USD 2.500 millones”, aseguró.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, había sido más optimista aún en cuanto a expectativas de inversiones ya que en julio hizo varias presentaciones a inversores en Nueva York, en las que detalló que aguardaban la llegada de USD 54.300 millones.