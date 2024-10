Adriana Noreña, vicepresidenta de Google: “El efecto transformador de la Inteligencia Artificial no tiene precedentes”

Adriana Noreña, VP de Google Hispanoamérica (Google)

En un mundo cada vez más digitalizado, la inteligencia artificial (IA) y la infraestructura tecnológica son pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de las naciones. En América Latina, la adopción de tecnologías digitales avanza a pasos agigantados, impulsada por una creciente demanda de soluciones innovadoras que respondan a los desafíos contemporáneos.

Adriana Noreña, vicepresidente de Google para Hispanoamérica, está al frente de la estrategia de la compañía en la región desde 2011. Desde su posición, fue testigo del crecimiento de la adopción de tecnologías digitales en América Latina y lideró iniciativas significativas que buscan fomentar este avance. En diálogo con Infobae, mientras participaba del W20 en Brasil, en el contexto del G20 de este año, Noreña analizó las perspectivas del mercado argentino y latinoamericano, la evolución de la inteligencia artificial (IA) y las inversiones en infraestructura de Google, enfatizando la importancia de estos factores en el desarrollo de la región.

El mercado digital

Noreña observa que el mercado argentino está a la vanguardia en la adopción de tecnologías digitales. “Argentina, a nivel usuario y a nivel empresa, siempre ha estado a la vanguardia en la adopción de tecnologías digitales. No veo impedimento para que sigamos progresando”, afirmó. La conectividad es un factor clave en este proceso, y la evolución del acceso a Internet les permite a las empresas y usuarios adoptar soluciones digitales más rápidamente.

América Latina está en medio de un proceso de adopción de herramientas de IA que, según Noreña, es muy interesante y donde los países no compiten entre sí en este sentido, sino que la “vara se va subiendo” a medida que las naciones ven que, si no adoptan la IA, se quedan atrás. “Este contexto impulsa a las empresas a integrar tecnologías avanzadas para no perder competitividad en el mercado global”, destacó.

La ejecutiva, que nació en Cali, Colombia y desde 1996 reside en San Pablo, Brasil, ocupa su actual cargo desde 2011. Casada, madre de una hija y corredora de triatlones, fue directora de marketing y nuevos negocios en Avaya, gerente de planeación financiera y estratégica en Elma Chips (PepsiCo-Frito Lay) y ocupó diferentes cargos en Google antes de asumir su responsabilidad actual, como la dirección general de Google Argentina y la dirección de ventas y operaciones online de Google Brasil. Es Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Icesi (Colombia) y realizó un MBA en el Babson College y un Máster en Gerencia de Tecnología en el MIT, ambos en EEUU. En octubre de 2022, recibió el Premio BRAVO al Liderazgo de Impacto Social otorgado por el Council of the Americas (AS/COA), en reconocimiento a su trayectoria de más de 18 años en Google.

Desarrollo y aplicación de la IA en Google

Noreña también compartió su perspectiva sobre el desarrollo de IA en Google, enfatizando que la compañía viene invirtiendo en el área desde hace más de 20 años.

“Si te remontás al buscador, cuando muestra ‘Quizás quisiste decir...’, eso ya es IA”, comentó. “Con el tiempo, la IA se ha integrado en muchos productos y servicios de Google. Por ejemplo, Fotos y el Traductor utilizan algoritmos de IA para mejorar la experiencia del usuario”, subrayó.

Gemini es la inteligencia artificial generativa de Google. (Reuters)

En ese marco, la referente de Google mencionó Gemini, la IA generativa que compite en Chat GPT. “Google tiene 15 productos que llegan a 500 millones de usuarios y seis que alcanzan más de 2.000 millones de usuarios diarios. Esta masiva adopción de IA está transformando el funcionamiento de diversas industrias. No hay nada particular para América Latina, sino que todo se lanza globalmente. Tenemos que educar a la gente para que empiece a usarlo”, enfatizó Noreña, actual integrante del Comité Asesor de la Oficina de Latinoamérica de MIT Sloan y es miembro del Consejo de Administración de ALSEA.

En ese contexto, las empresas de la región encuentran múltiples aplicaciones para la IA, desde la creación de campañas publicitarias hasta la medición de resultados. Noreña explicó que incluso las empresas que no provienen del mundo online están comenzando a utilizarlas para medir con precisión sus resultados. “Esta evolución está impulsando un cambio significativo en la manera en que las organizaciones operan y toman decisiones”, indicó.

El impacto de la IA en el empleo

Uno de los temas más debatidos en torno a la adopción de la IA es su efecto en el empleo. Noreña abordó esta preocupación, asegurando que aunque algunos puestos de trabajo serán reemplazados, también se crearán nuevas oportunidades en áreas que requieren un mayor valor agregado. “Vamos a usar el cerebro humano para cosas de mayor valor, mientras que la IA se encarga de funciones que a nosotros nos llevarían más tiempo. En el área de salud, por ejemplo, hay desarrollos que analizan millones de radiografías de mamografías, detectando indicadores tempranos de cáncer de mama. Esto no lo podría hacer una persona, pero sí la IA”, explicó.

La implementación de IA permite que los profesionales se concentren en tareas más complejas y de mayor impacto. “Pasó con el correo electrónico. Se pensaba que iba a reemplazar para siempre al correo puerta a puerta, pero eso no pasó. Sin embargo, el efecto transformador de la IA no tiene precedentes”.

Inversiones en infraestructura digital

Además de la IA, Noreña destacó la importancia de las inversiones en infraestructura digital que Google ha realizado en América Latina.

La conectividad es crucial para la inclusión digital, y Noreña enfatizó que Google ha hecho inversiones significativas en esta área, que no siempre son visibles para el público. La empresa ha invertido en cinco cables submarinos que mejoran la conectividad en la región, así como en dos centros de datos en Chile y Uruguay.

Así son los cables submarinos que permiten la conectividad a nivel mundial (EFE)

Las inversiones de Google ascienden a más de 1.200 millones de dólares en cinco años. Estos esfuerzos no solo buscan mejorar la conectividad, sino también atraer nuevas inversiones y promover la creación de empleo en las comunidades donde se encuentran los centros de datos. “Los centros de datos son el motor de Internet y la economía digital”, aseguró Noreña.

Según un estudio de Analysys Mason, las inversiones en redes de cable submarino de Google podrían generar un impacto económico significativo en América Latina. Se estima que estas inversiones podrían conducir a un producto interno bruto (PIB) incremental acumulado de 178 mil millones de dólares y respaldar alrededor de 740.000 empleos para 2027.

Noreña también mencionó la construcción del cable Firmina, inaugurado en abril de 2024, que conecta la costa este de Estados Unidos con Brasil, Uruguay y Argentina. Además, en enero de 2024, Google anunció la construcción de Humboldt, la primera ruta de cable entre Sudamérica y Asia-Pacífico.

Mujeres en tecnología

En su papel como líder en Google, Noreña también ha abordado la necesidad de aumentar la representación femenina en el sector tecnológico. La especialista participó en el W20, donde discutió sobre la importancia de la inclusión de mujeres en el ámbito tecnológico. “Los números son bajos. El 28% de las posiciones en áreas tecnológicas son de mujeres; en América Latina, 35 por ciento con una evolución de no más de 3 puntos porcentuales en los últimos años”, comentó.

A pesar de los avances, Noreña identificó obstáculos que impiden un crecimiento más significativo en la participación de mujeres en tecnología: “Post pandemia, las ocupaciones domésticas recayeron en la mujer. El 70% de las emprendedoras notan que tienen responsabilidades más que desproporcionadas en las tareas domésticas”, explicó.

Para abordar esta brecha, Google lanzó varias iniciativas para promover el trabajo femenino en el sector tecnológico. “Desde hace diez años, traje una iniciativa llamada ‘Mujeres en Google’ que se basa en tres pilares: la evolución de la carrera, la mentoría y el impacto más allá de Google”, dijo Noreña. El gigante tech con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también comprometió 16 millones de dólares para ayudar a mujeres emprendedoras de la región a adquirir habilidades digitales y capacitación en IA.