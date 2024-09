Envíos de Amazon con tarifa plana de USD 5: las recomendaciones clave de una influencer tech para aprovechar la promoción

Las cinco categorías que conviene comprar con el costo de envío a USD 5

La influencer tecnológica @adriana.tech, quien cuenta con más de 131.000 seguidores y se especializa en “tecnología, programación y nerdeadas”, compartió algunas recomendaciones clave para quienes quieran aprovechar el nuevo sistema de envíos de Amazon hacia Argentina. Según la experta, productos como libros (que no pagan impuestos de aduana), monitores portátiles, freidoras de aire, zapatillas de ciertas marcas y termos Stanley son compras ideales bajo este nuevo servicio de tarifa plana. Adriana resalta que los libros, al estar exentos de impuestos de aduana, son una excelente opción, ya que solo se debe pagar el costo de envío. “Aprovechar el límite de cinco envíos anuales por persona” y recordar que los paquetes no pueden superar los 1.000 dólares ni los 50 kilos de peso es crucial, según la influencer.

Amazon lanzó recientemente un servicio de tarifa plana de 5 dólares por paquete, aplicable a ciertos productos que se envían desde su plataforma a Argentina y otros países seleccionados. Este sistema busca reducir los costos de envío, que anteriormente se calculaban según el número o peso de los productos adquiridos. Ahora, los usuarios podrán acceder a una tarifa fija que hará más económicas muchas compras, pero es importante considerar algunos detalles.

El servicio está disponible para productos seleccionados que se envíen a Argentina, así como a otros países como Bahamas, Islas Caimán, Ecuador, y Trinidad y Tobago. Los usuarios deberán estar atentos al mensaje “envío con tarifa plana” en las páginas de los productos que les interese comprar, ya que no todos los artículos son elegibles. Una vez que los productos que califican se agregan al carrito de compras, el descuento se aplica automáticamente al resumen de la orden, lo que simplifica el proceso.

Es importante tener en cuenta que, aunque el costo de envío sea más bajo, aún se deben pagar impuestos de importación en la mayoría de los casos. Esto significa que los compradores deben comparar los precios de los productos en Amazon con los de tiendas locales en Argentina antes de decidirse a comprar. En algunos casos, los productos locales podrían resultar más baratos, pero en muchas ocasiones, especialmente con tecnología y artículos populares, Amazon sigue ofreciendo mejores precios incluso después de aplicar los impuestos y el tipo de cambio.

Uno de los ejemplos más notorios son los productos electrónicos, donde la diferencia de precio puede ser considerable. Una freidora de aire de la marca Ninja, por ejemplo, está disponible en Amazon por USD 181.06, lo que equivale aproximadamente a $225.345 pesos argentinos. En el mercado local, este mismo artículo puede llegar a costar hasta $637.999, lo que lo convierte en una excelente oportunidad de compra. Similar es el caso de los monitores portátiles, un monitor de la marca Vilvo cuesta USD 117.71 en Amazon, o alrededor de $146.910, mientras que en Argentina el mismo monitor puede costar más de $1.228.000.

Entre los productos más destacados por su precio competitivo también se encuentran las zapatillas Columbia, que se venden por USD 102.87, o alrededor de $128.073 pesos argentinos. En las tiendas locales, el mismo calzado puede superar los $200.000. Este ahorro significativo también se ve reflejado en otros artículos como la tostadora SMEG, que se vende por USD 348.07 (aproximadamente $433.260) en Amazon, mientras que en el mercado argentino el precio ronda los $631.750.

Las condiciones de la promoción tal como están publicadas en la web de la empresa

Uno de los productos que ganó mucha popularidad es el Cookez Horno Mágico, un juguete viral en redes sociales en el que los niños “cocinan” peluches. Este artículo está disponible en Amazon por USD 66.65, o aproximadamente $83.415, en contraste con su precio en Argentina que puede llegar a los $150.000. También se puede conseguir una tablet Lenovo por USD 351.57, o alrededor de $436.995, un precio considerablemente más bajo que los $519.000 que cuesta en tiendas locales.

Por otro lado, un artículo muy popular entre los argentinos es el termo Stanley, el cual se puede adquirir en Amazon por USD 66.82, o alrededor de $83.415. En las tiendas locales, el mismo termo puede costar más de $100.000. Este ahorro convierte a Amazon en una opción atractiva para quienes buscan este tipo de productos.

Es importante recordar que el nuevo sistema de envío de Amazon está limitado a cinco envíos por persona al año y que cada paquete no puede exceder los 1.000 dólares ni pesar más de 50 kilogramos. Además, no se permite comprar más de tres unidades del mismo producto por pedido, ya que esto se consideraría una compra comercial. Este sistema funciona bajo el régimen courier, lo que significa que los compradores no tienen que realizar trámites de aduana adicionales, y los paquetes llegan a la puerta de sus casas en un plazo aproximado de dos semanas.

Este servicio de Amazon ofrece una opción conveniente y económica para adquirir productos internacionales, pero es fundamental que los usuarios conozcan las limitaciones y requisitos antes de realizar sus compras. Como recomienda @adriana.tech, aprovechar este servicio para comprar productos que ya son costosos en Argentina, como monitores, termos o zapatillas, puede resultar en un ahorro significativo. También sugiere prestar especial atención a las restricciones de cantidad y peso, así como tener en cuenta que los productos más pequeños, como libros, son una excelente opción ya que no pagan impuestos de aduana.

En conclusión, la tarifa plana de Amazon representa una oportunidad interesante para los consumidores que desean acceder a productos internacionales a precios competitivos, siempre y cuando se tengan en cuenta las normativas locales y se realicen comparaciones de precios antes de comprar.