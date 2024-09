Inflación: a cuánto llegó en agosto y qué se proyecta para este mes

Alimentos y bebidas trepó 2,3%, menos que en julio, según C&T (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la espera de la publicación del Indice de Precios al Consumidor de Indec (IPC), las distintas consultoras estiman que la inflación de agosto se ubicó levemente por debajo del dato de julio, mes en que alcanzó el 4%. Para septiembre, las expectativas están puestas en la baja del Impuesto PAIS, que rige desde este lunes, ya que el Gobierno espera que se traduzca en una baja de precios.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central calculó que la inflación llegaría al 3,8% en agosto. Un número similar plantean las estimaciones privadas.

De acuerdo a C&T para la región GBA, los precios minoristas presentaron un alza mensual de 3,8% en agosto. Con este dato, la variación de doce meses se redujo a 238,8%, la menor en lo que va del año.

Transporte fue el rubro de mayor incremento debido a la suba de los taxis en la CABA y los colectivos. También se destacó el alza de los combustibles y los seguros de los autos.

Evolución de la inflación minorista desde enero de 2022 (C&T)

Salud también aumentó por encima del promedio por la conjunción del ajuste en las prepagas y la suba de los medicamentos, aunque moderándose respecto del mes previo.

Equipamiento y mantenimiento del hogar subió algo más que el promedio movido principalmente por los productos de limpieza.

Alimentos y bebidas trepó 2,3%, menos que en julio, pero con gran disparidad en sus componentes. Por un lado, hubo bajas muy importantes en verduras y frutas, luego de los fuertes aumentos de julio, y por el otro, incrementos significativos en la mayoría del resto de los items, incluyendo carnes, lácteos, panificados y bebidas.

Por su parte, EcoGo calculó que el IPC de agosto sería del 4,1% mensual. En tanto, en la cuarta semana del mes los alimentos registraron un incremento del 0,8%, marcando una leve aceleración respecto a la semana previa. Con este dato y considerando un aumento proyectado para la última semana del 0,6%, la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 3,7% en agosto. Incorporando los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar (4,5% proyectado para el mes), el indicador asciende a 3,8%.

Facimex Valores proyectó una inflación del 4% y la Fundación Libertad y Progreso, del 4,4%. La estimación de Equilibra es la más optimista, con un 3,6%, tanto el nivel general como la núcleo.

Esta última consultora indicó que el mayor aumento del mes se dio en el rubro Educación, con un alza del 5,2%, seguido de Vivienda, agua, luz y electricidad (+5,1%), Transporte (+4,7%) y restaurantes y hoteles (4,3%). Dentro de los Regulados, resalta el aumento de Transporte Público, con un salto del 10,1%, y electricidad y gas, con 4,0%.

Inflación nacional para agosto por capítulos (Equilibra)

Respecto a los alimentos y bebidas, estos habrían avanzado 3,4%, destacándose el incremento de las verduras (4,6%), lácteos y huevos (4%), carnes y derivados (3,8%) y aceites y grasas (3,6%).

Variación de los precios de alimentos, regulados y estacionales durante agosto (Equilibra)

Las expectativas para septiembre por la baja del Impuesto PAIS

Sobre las expectativas para septiembre tras el recorte del impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%, el economista Camilo Tiscornia, de C&T, sostuvo: “La baja de este impuesto obviamente recae sobre productos importados, con lo cual el impacto inflacionario habría que buscarlo dentro del IPC, de modo directo en aquellos bienes que son importados. De modo secundario podría favorecer la baja de algunos precios que usen insumos importados, pero eso lo veo un poquito más remoto”.

“No necesariamente van bajar los precios en la misma proporción en la que baja el impuesto PAIS. Suponiendo que se trasladara todo el impuesto, creemos que podría haber una baja en la inflación de más o menos medio punto. Tal vez un poco más si se toman en cuenta otros factores, pero aproximadamente medio punto”, agregó.

En tanto, un informe de EcoGo señaló en un informe que “la baja del impuesto país es equivalente a una apreciación del 9% en el dólar de importación de bienes. Esto, todo lo demás estable y teniendo en cuenta una participación del 9,5% de las importaciones en el PIB, tendría un impacto directo de 0,9 puntos porcentuales en el índice de precios. Obviamente, el impacto final dependerá de la dinámica de los márgenes en un contexto de mayor presión sobre los demás costos, y fundamentalmente de la agenda tarifaria y de precios de los combustibles”.

“En este sentido, se conoció esta semana la suba de 3% en los combustibles por el aumento del impuesto (7% en CABA), el nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad de 4,5% en las facturas y las idas y vueltas con la CABA y la PBA por quien se hace cargo de los subsidios en los colectivos que no son interjurisdiccionales. En conjunto, la primera proyección para septiembre pondría la inflación en el 3,6% mensual, teniendo en cuenta el arrastre estadístico que dejó agosto de 1,2%”, precisó.

Las consultoras privadas estiman que el impacto en precios de la baja del impuesto PAIS será mínimo, pero el Gobierno insiste en que se verá reflejado en el índice de septiembre

Por su parte, desde LCG afirmaron: “El impacto sobre la inflación resulta difícil de estimar: dependerá de la estructura de costos de los distintos bienes y servicios que incorporan bienes importados, del grado de competencia que presente el resto para habilitar o no la recomposición de márgenes de rentabilidad. Entendemos que no será significativo, no esperamos bajas nominales de precios, en todo caso un freno de ajustes programados”.

La consultora 1816 indicó: “El impacto más claro debería notarse en los precios mayoristas, no solo de productos importados que tienen una ponderación de 7,3% en el IPIM del Indec y que ya venían subiendo por debajo del ritmo del crawling peg desde marzo, sino también de productos manufacturados nacionales que tienen un componente de costo importado”. Y añadió que “la magnitud del traslado a precios es inherentemente difícil de estimar por el simple hecho de que en nuestra historia económica no tenemos experiencias de apreciación nominal en un régimen de tipo de cambio administrado”.

Por otro lado, hay que destacar que ya se confirmaron varios aumentos para este mes que presionarán al alza el IPC. En detalle, electricidad y gas subirán en promedio 4%; los usuarios de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) pagarán un 4,48% más por las tarifas de los servicios de agua potable y cloacas; los combustibles aumentarán en promedio 3% a nivel nacional y 7% en CABA; prepagas, entre un 4,5% y el 5,8% según la empresa; entre otros.