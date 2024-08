Las empresas de consumo masivo apuestan por la baja de precios, ofertas y campañas de descuentos para atraer a los consumidores

El impacto de la caída del consumo masivo obligó a las empresas a adaptar sus estrategias para recuperar terreno en las ventas (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El impacto de la caída del consumo masivo, que en julio volvió a desplomarse (16,1% interanual), obligó a las distintas empresas del sector a adaptar sus estrategias comerciales para recuperar terreno en las ventas y no perder mercado frente a sus competidoras. Es en ese marco que durante los últimos meses las compañías pusieron en marcha una serie de campañas agresivas con descuentos y promociones para afrontar la crisis. En la mayoría de los casos apelan a rebajas vía promociones, pero hay otros que fueron directamente por la baja en los precios de lista.

Es el caso de Procter & Gamble (P&G), multinacional norteamericana que vendió a la local Newsan su operación en la Argentina. En concreto, lanzaron la campaña integral “Marcas de Primera”, en la que anunciaron una retracción de sus precios a valores del verano pasado en las marcas de toallitas femeninas Always, los tratamientos capilares de Pantene y los pañales Pampers.

Campañas agresivas

“Marcas de Primera son las que en los momentos de crisis dejan de ganar, para que vos no pierdas. No es hasta fin de mes, ni los fines de semana, ni los miércoles. No es un descuento, es una baja de precios. Un compromiso de las Primeras Marcas, que ahora también son Marcas de Primera”, plantea la campaña que lanzó P&G.

“No es un descuento, es una baja de precios”, resume la empresa del Grupo Newsan.

Pampers es una de las marcas líderes de pañales y forma parte de las que bajaron sus precios

Por su parte, Quilmes también apeló a una fuerte campaña en los últimos meses para afrontar la drástica caída en las ventas que tuvo el rubro de bebidas, y especialmente las alcohólicas. De hecho, según los números del último informe de Scentia, este sector fue el segundo de mayor descenso, con 25,2%, después del 25,5% de los “impulsivos”, que incluye a las golosinas.

La campaña cervecera estuvo vigente entre abril y julio, se dio a conocer como “Pacto Quilmes” y consistió en un congelamiento del precio en el envase de litro de la mítica marca argentina, además de una promoción en la que los consumidores devolvían los envases para recibir una cerveza gratis. También hubo un esquema en el que por cuatro tapas de Brahma se podía llevar una botella de litro y otra de “Andes Gestito” en la que la segunda unidad se pagaba al 50 por ciento.

También la láctea Mastellone está realizando promociones en los supermercados, aunque sin bajar los precios de lista. Fuentes del sector del retail comentaron que avanzaron con una rebajas en la leche fluida, de 15% o hasta 25%, mediante las clásicas ofertas del 4x2.

Los supermercados, por su parte, también realizan sus propias campañas y estrategias de descuentos para captar consumidores, en momentos en donde la demanda está muy planchada y con fuertes caídas versus el año pasado. Así como Carrefour mantuvo vigente, desde abril y hasta este jueves 15 de agosto, la campaña “Precios Corajudos”, otras cadenas hicieron lo propio. En el caso de la estrategia de la cadena francesa, se mantuvieron fijos unos 1.500 artículos de marca Carrefour de las categorías de almacén, bebidas, artículos de bazar, limpieza e higiene personal. Se destacaban también las propuestas reducidas en lactosa, bajas en sodio, sin azúcar y los de la línea Sin TACC, aptos para celíacos, entre otros.

Los "Precios Corajudos" de Carrefour estuvieron vigentes desde abril y hasta este jueves 15 de agosto

En el caso de Changomás, fue la “Canasta protegida”, que incluye –sigue vigente– un set de 118 productos básicos, al precio más barato de todo el canal moderno de supermercados, según informó oportunamente la firma. La canasta incluye más 40 categorías básicas de productos de almacén, frescos, bebidas, higiene y perfumería, entre los que se destacan: aceite, lácteos, harina, yerba, café, pañales, lavandina, limpiadores, entre otras. Todos los productos de la canasta protegida se encuentran señalizados en góndola con etiquetas y cartelería especial para facilitar su identificación.

En Coto también están concentrados en ofrecer descuentos y ofertas permanentemente para traccionar ventas. Todos los fines de semana disponen unos 20.000 productos en promoción, con rebajas de hasta 50% o las clásicas promos 2x1 o el segundo al 80% o al 70 por ciento.