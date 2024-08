Rainer Zitelmann, historiador alemán: “Son tiempos duros en la Argentina, pero las terapias de shock funcionan”

El historiador alemán se mostró confiado en que la Argentina saldrá adelante, pero "no será de un día para el otro"

De visita en la Argentina para presentar su libro “Como los países salen de la pobreza. Vietnam, Polonia y los orígenes de la prosperidad”, referente de las ideas del libre mercado, historiados y sociólogo alemán, Rainer Zitelmann, se mostró confiado en que las políticas que está adoptando el gobierno de Javier Milei tendrán éxito y sacarán al país del “estado de decadencia” que acumula desde hace décadas.

Así lo manifestó, con firmeza y convicción, en una entrevista otorgada a Infobae: “Veo muchas similitudes entre Polonia y la Argentina y estoy convencido de que las reformas que se están aplicando en la Argentina son las correctas y que en unos años la situación será mucho más auspiciosa. Será un proceso duro, pero mi mensaje para los argentinos es que tengan esperanza”, dijo el también escritor y conferencista.

— ¿Por qué puede replicarse en la Argentina lo que sucedió en Polonia en la década del ´90?

— En los ´80, Polonia tenía 600% de inflación y mucha pobreza. Empezaron con reformas de libre mercado, medidas de shock, en 1990, y por dos años las cosas fueron peores. El producto bruto interno cayó y la pobreza aumentó, pero luego las cosas fueron mejor. Las terapias de shock pueden funcionar. Leszek Balcerowicz (el arquitecto de las reformas económicas en Polonia) y Milei creen en lo mismo, tienen las mismas opiniones y las mismas recetas sobre cómo sacar a un país adelante.

“En los últimos meses estuve en 30 países y vi una sola cosa: los países que abrazan a los inversores son los que prosperan”

— Es decir que usted cree que en la Argentina puede suceder lo mismo.

— Puede funcionar, pero no de un día para el otro. Hay que aceptar que hay un período en el cual las cosas pueden ir peor. Ocho meses –el tiempo que lleva Milei en el Gobierno– no es suficiente. Le llevará más de un año. Pero lo dijo el propio Presidente en su campaña: los problemas que se crearon durante décadas no se pueden arreglar en unos meses. Se vienen tiempos duros, pero yo les daría esperanza a los argentinos.

— ¿Qué opina de las medidas de desregulación que está tomando el Gobierno?

— Son muy importantes, pero también llevarán tiempo. Nada sucederá de un día para el otro.

El escritor dijo que Milei no se puede comparar con Trump porque no imagina al norteamericano leyendo libros de economía

— ¿Qué espera para el próximo año en la Argentina? ¿Será mejor?

— El escenario será mixto. Quizá algunos indicadores estén mejorando, pero habrá otros que seguirán mostrando dificultades. En Polonia, fueron dos años de números negativos. Por eso, el mensaje para los argentinos es “tengan paciencia”. Pero no es sólo por ser optimista. Yo soy historiador, estudié la historia de diferentes países y sus reformas.

— ¿Qué piensa del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)?

— Es muy buena la idea que están llevando a cabo de reducir impuestos para las inversiones extranjeras. En los últimos meses estuve en 30 países y vi una sola cosa: los países que abrazan a los inversores son los que prosperan. Al revés de los que dicen que son enemigos. Por ejemplo, Vietnam, que también es tema de mi nuevo libro, tenía 80% de pobreza en los ´90 y luego de avanzar con medidas de libre mercado y apertura a las inversiones extranjeras, esa cifra bajó radicalmente.

— ¿Qué es lo que más le gusta de Milei?

— Lo vi en Alemania, en una conferencia hablando sobre cómo aprendió de economía y sus libros, y vi una sola cosa. Muchas veces la gente compara a Milei con Bolsonaro o Trump y es un error. Porque no me lo imagino a Trump leyendo libros de economía. En sus momentos de relax, lo imagino viendo una competencia de boxeo. De todos modos, ser buen economista no es suficiente; también tenés que ser un buen comunicador, y él lo es. Tiene la habilidad de explicar cosas difíciles en una manera simple. Por ejemplo, siempre recuerdo cuando dijo: “Si crees que podés combatir la pobreza imprimiendo dinero es lo mismo que decir que se puede combatir la estupidez imprimiendo diplomas”.