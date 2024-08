Ante dirigentes del campo, Caputo destacó la baja de la inflación y volvió a descartar una devaluación

El ministro de Economía, Luis Caputo

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó ante dirigentes agropecuarios que no devaluará el tipo de cambio oficial y prometió una baja de impuestos como próximo paso de su plan económico. El funcionario habló en el cierre del 170° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y recomendó no observar el riesgo país como indicador anticipatorio sino “mirar la realidad”.

“Es la primera vez que hay decisión política para tener un orden macroeconómico. Nunca hemos tenido un presidente con la convicción de que el orden macro es la respuesta a los males que sufrimos hace más de 100 años. Y eso se resume en el déficit fiscal, ese tumor que tenemos desde hace 100 años”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda ante una audiencia compuesta principalmente por ejecutivos del sector agrario.

“La mayor parte de nuestra historia en los últimos 120 años ha sido así. Dependiendo de cómo se financiaba eso, eran las consecuencias de lo que sufría la gente. Si era emisión era inflación y suba de dólar. Si era con deuda, eran crisis de deuda. Hemos perdido la credibilidad. Es la primera vez que en una situación límite, se tomó la decisión de llegado ese punto resolver el problema. Ahí venía el desafío: la mayor garantía que podemos darles es que este es un cambio que apunta a ser histórico, de largo plazo. Lo opuesto a lo que se hizo toda la vida. Terminar con el déficit, la emisión, la inflación y bajar impuestos”, insistió Caputo.

“Los resultados son más que elocuentes. Redujimos el déficit fiscal en un mes y el cuasifiscal en siete meses, no hay más emisión de pesos en la Argentina. El mundo está shockeado por eso. En una reunión en el G20 la secretaría del Tesoro (de los Estados Unidos, Janet) Yellen nos dijo: ‘esto es nada menos que milagroso’. Así es percibido hoy en el mundo”, describió.

“El trabajo más importante que parecía que no se podía hacer se hizo. La macro ya lo hicimos, la micro se necesita para tener mayor empuje, tener superávit y bajar impuestos como todos ustedes quieren. Federico (Sturzenegger) está haciendo un trabajo fenomenal. Desregular en este país es de lo más difícil que se puede hacer”, elogió a su colega de gabinete.

Por otra parte, al hacer referencia al tipo de cambio y el riesgo país como indicadores financieros, Caputo aseguró que “en economía suele haber indicadores adelantados y retrasados. Algunos tendían a mirar el riesgo país como un proxy de lo que puede venir. El indicador adelantado más indicado es la realidad. Es el que todos tienen que mirar. Los demás van a ir acompañando a la realidad. Mientras la inflación siga bajando todo lo demás va a acompañar”, dijo, unas horas después de que el Indec diera a conocer que el IPC de julio fue de 4 por ciento, la más baja en 30 meses.

“A ustedes los desvela el cepo y a nosotros también, no importa si tarda uno o dos meses más. Estamos terminando con el impuesto más distorsivo que es la inflación. La gente está apoyando y esa es la mayor garantía que les podemos dar. Entendemos la ansiedad de todos los sectores pero todo lo que comentamos pesa en la espalda de la Argentina, no tenemos credibilidad. Tiene que mostrar resultados, no hacer promesas, nadie nos creería”, apuntó el ministro.

“Hoy están los resultados. La realidad es lo más importante y demuestra que lo que hacemos es lo correcto. Nuestra tarea es combatir el escepticismo. Hay un protagonista en esta película que es el Presidente. Es un polo de atracción por sí mismo, el nivel de respeto que genera es absurdo para cualquier país y para un país como la Argentina, es una de las tres personas más escuchadas del mundo. Y ustedes son los coprotagonistas”, les dijo a los empresarios del agro.

“La sumatoria de las decisiones individuales de ustedes hará que la recuperación que es inexorable se acelere”, apuntó y en ese sentido, prometió: “Vamos a bajar todos los impuestos con los que ustedes lidian. Esa es la forma de ganar competitividad, hay que abandonar la idea de que se gana competitividad devaluando y generando una carrera nominal que nos lleva a crisis”.

Respecto del blanqueo, Caputo dijo que “no tiene una intención recaudadora, sino de que entiendan que empieza una nueva Argentina. No va a ser necesario esconderse (del fisco), no va a valer la pena. Si se hace el país va a cambiar mucho más fuertemente. La intención es motorizar la economía”, concluyó.