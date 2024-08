Carlos Maslatón desmintió rumores de quiebra en medio del pánico financiero global: “Fue uno de mis mejores días, yo opero terremotos”

El abogado liberal dialogó con Infobae luego del lunes negro que sacudió a los mercados globales

El influencer Carlos Maslatón desmintió que las turbulencias financieras globales que azotaron a los mercados ayer lo hayan forzado a tramitar legalmente la quiebra. Las versiones respecto a severas pérdidas en su cartera de inversiones luego de que el principal índice de Japón cayera 12,4% el lunes y sacudiera a las plazas financieras de todo el planeta circularon en redes sociales, pero el propio abogado liberal desmintió esas afirmaciones y aseguró que ganó dinero en medio de la debacle. “Yo opero terremotos”, dijo.

Ayer los mercados de todo el mundo entraron en modo de “miedo extremo”, según el Fear and Greed Index que elabora CNN y que mide que tan conservadoras, o de riesgo, son las inversiones mayoritarias del mercado en un momento dado. El movimiento más notorio estuvo dado por la caída del índice Nikkei de la Bolsa de Tokyo, que cerró el lunes 12,4% debajo de su nivel del viernes, cuando ya había perdido casi 6%. Los movimientos en Japón, propios de un cambio en las tasas de interés de ese país no eran más que un trasfondo para la principal duda del mercado: respecto a si los EEUU entrarían, o no, en una recesión.

Las pérdidas fueron generalizadas e impulsaron, entre muchos otros temores, dudas respecto a la solvencia del influencer liberal.

En conversación con Infobae, Maslatón se burló de los rumores de quiebra. “Es difamación, a mi algunos me atribuyen USD 20.000 millones y otros miseria”, dijo.

“Agarré todo, a la baja y al alza. Yo opero terremotos, me prepare toda la vida para estos momentos”

Respecto de cómo le fue con sus inversiones durante el lunes en el que temblaron las bolsas del mundo y se sacudieron algunos de sus activos favoritos, las criptomonedas, el abogado aseguró que siempre estuvo a salvo.

“No soy deudor, no uso palanca (N. de la R.: jerga financiera para invertir con dinero prestado), ayer fue uno de los mejores días de mi vida”, dijo. “La difamación que mandaron es que me presenté en Tribunales y pedí mi propia quiebra. O sea que suponen que debo plata, pero no debo nada a nadie”, agregó.

“Agarré todo, a la baja y al alza, me preparé toda la vida para estos momentos. Estuve anunciando crash en Estados Unidos en las últimas semanas y hasta retracción importante en BTC (Bitcoin) y ETH (Ether)”, comentó.

Consultado respecto a cuál fue su estrategia para obtener ganancias en medio del derrumbe de los mercados, el influencer dijo que apeló al short selling, un método para invertir con la expectativa de una baja de un activo (N. de la R.: a grandes rasgos, consiste en alquilar y luego vender una acción u otro valor para luego recomprar cuando cae de precio y devolverlo a su dueño original).

El índice Nikkei de la Bolsa de tokio se derrumbó más de 12% ayer y hoy recuperó má de 10% (Reuters)

“Se vende primero lo que no se tiene. Después se compra a voluntad en la caída. Short selling se llama. Pero me cerré bien abajo y compré posición genuina. Shortee la Bolsa americana, productos NASDAQ directo (N. de la R.: el NASDAQ es el índice que agrupa acciones tecnológicas). La noche del domingo fue una maravilla, era el momento para cerrar y así lo hice”, dijo.

Según relató Maslatón, la volatilidad financiera hizo que pasara la noche en vela.

“Había que cerrarse en la madrugada del lunes, en la apertura formal de Nueva York ya había precios más altos por eso no dormí del domingo al lunes. Para mi esto es normal, no un hecho extraordinario: los mercados son manías, pánicos y cracks”, comentó a este medio.

“Por ahora viene muy bien la estructura de la recuperación, no hay caída inminente a la vista”

Qué lo decidió a invertir en contra del mercado, es decir con la hipótesis de una caída en los principales índices, Maslatón explicó que fue resultado de sus lecturas de análisis técnico.

“¿Qué hizo que shorteara? Los 5 movimientos completos al alza de la Bolsa norteamericana desde noviembre de 2022. Movimiento completo de 20 meses imparables al alza, no podía seguir”, comentó.

Por último, respecto a cuál es su sentir para el futuro inmediato en los mercados globales, Maslaton aseguró que ya no ve motivos para “estar corto”.

“Por ahora viene muy bien la estructura de la recuperación, no hay caída inminente a la vista. Pero debe subir un poco mas para confirmar que no es una retracción de la caída para volver a bajar. Pero para ser concreto, no abro posiciones short hoy al mediodía, lo que no quiere decir que no lo pueda hacer luego si veo señales de caída”, concluyó.