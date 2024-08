Pymes alertan que el sector podría perder 87.000 puestos de trabajo en 2024

La facturación de las pymes cayó entre 60% y 80% respecto a 2023 (GETTY)

El sector pyme alertó que en los primeros 5 meses del año ya se perdieron 40.000 empleos de las 92.000 bajas en el sector privado registrado. Si se mantiene el actual nivel de recesión, para fin de año esa cifra podría elevarse a 87.000 en el escenario más pesimista, según el Observatorio de Industriales Pymes Argentinas (IPA).

En la presentación de un reporte sobre las pequeñas y medianas empresas del país, elaborado por los economistas Martín Kalos y Pablo Bercovich aseguraron que de no corregirse el rumbo, para fin de año los puestos de trabajo formales totales en el sector privado destruidos durante todo 2024 serían alrededor de 117.000 en un escenario optimista, de los cuales 47.000 serían del sector pyme. La proyección implica el cierre de 8.600 empresas. En el escenario más pesimista se anticipa la destrucción 226.000 empleos totales de los cuales 87.000 serían puestos de trabajo en pymes.

El Observatorio IPA sostuvo que la “estrategia pyme hoy apunta sobre todo a intentar sostener los niveles de empleo”, aunque señaló que “en el corto plazo la mayoría son pesimistas en relación a un repunte de las ventas y ya prevén que, de no haber una recuperación al menos hacia finales de año, también se verán obligadas a cerrar”.

El nivel de actividad de la industria sigue en rojo en 2024: está 14,2% por debajo de 2023, pese a algún repunte en ciertos sectores (liderados por el agro y el sector energético). La utilización de la capacidad instalada está por debajo del 57%.

“La principal protagonista es la caída de la demanda que, en términos productivos, ha conducido a caídas abismales en las ventas de las empresas y, por lo tanto, de su ganancia. La caída del consumo se ha visto agravada por otras dos cuestiones elementales: el aumento de precio de los insumos y servicios requeridos para la producción y, según el rubro, la desregulación de importaciones, que han generado un desplazamiento de la demanda hacia los bienes importados -más baratos-”, aseguró el informe.

“Entre los países proveedores se destacan China y Brasil. En algunos casos, una incipiente recuperación de la demanda fue captada por estos productos de origen importado (ocurre tanto con insumos como productos finales, que venden a empresas comercializadoras como supermercados), por lo que el nivel de ventas sigue deprimido, en este caso por no poder competir con productos internacionales”, agregan.

Variación interanual del empleo y empresas (pymes y totales) y del PBI (IPA)

En este sentido, la caída de la facturación ha sido muy elevada. Según el caso, ha alcanzado niveles de entre -60% y -80%, en comparación con los niveles de ventas de 2023.

“La situación se agrava porque el sector público acompaña a la coyuntura nacional. Como empresas proveedoras, muchas venden tanto al sector privado como al sector público, mediante licitaciones”, indica el informe.

Además, sostienen que los costos de producción se han incrementado. Ponen como ejemplo una fabricadora de plástico, con una facturación en caída de alrededor del 70%, los costos se incrementaron por entre 4 y 5 veces. Entre los distintos insumos para la producción, resalta el caso de los servicios, en este caso de la energía. Esta misma empresa señala que en enero pagaban alrededor de $700 mil por el concepto de energía eléctrica con la empresa funcionando cerca del 100%. Actualmente, pagan unos $3,5 millones (+400%, 5 veces más), pero con la fábrica produciendo al 30/40%. Así, algunas empresas declaran que se encuentran facturando por niveles por debajo de los costos.

En este contexto, la principal medida que están implementando las pymes para sobrevivir es la disminución de la planta. La caída del personal ocupado en estas empresas va desde 15% hasta 39%, por la necesidad de “achicamiento”. No obstante, la reducción de gastos de personal no se realiza solo mediante despidos, sino también a través de suspensiones, no renovación de contratos y la eliminación de incorporación de pasantes. Aún así destacan que “hay una enorme reticencia por continuar reduciendo la planta”.

“Desde IPA venimos adelantando que la ausencia de medidas que eviten la profundización de la crisis del consumo sólo provocará más crisis, porque el desempleo no sólo amplía la pobreza, sino que garantiza la institucionalización de la falta de oportunidades. Las pymes, que somos el motor del empleo en el país, estamos atravesando momentos de fuerte incertidumbre, sin que existan señales de reactivación”, afirmó el presidente de IPA, Daniel Rosato.

Y agregó: “Sabemos que el diálogo es la forma de llegar a acuerdo y por eso valoramos cuando se abren las puertas del Gobierno, porque tiene resultados positivos. Pero, lamentablemente, son muy pocas los funcionarios que quieren escuchar”.

Por otro lado, afirman que muchos empresarios pymes no quieren contar su situación particular (en algunos casos trabajan con el 30% de la capacidad instalada) por temor a represalias por parte del Gobierno.