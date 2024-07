Por la brecha cambiaria y los préstamos, en julio podría haber un récord de venta de autos 0 km

A falta de seis días hábiles, la proyección de los analistas dan un piso de 42.000 y un techo de 45.000 unidades para el mes de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos a pocos días del cierre del mes y julio viene proyectándose como récord del año pero también, y muy especialmente de los últimos julios”, dijo una fuente de la industria automotriz argentina, después de ver que los números de hace una semana ya se superaron y el séptimo mes del año viene con una previsión de ventas que superaría a las del año pasado y los anteriores.

El martes cerró con 33.366 vehículos ya patentados, y teniendo en cuenta que en los últimos días de cada mes se suelen registrar operaciones propias de las concesionarias por un lado y otras más producto de los distintos incentivos entre fábrica y puntos de venta y de la propia red hacia los compradores, la estimación indica que podrían superarse los 43.000 patentamientos.

“Estamos muy cerca de superar los números de julio del 2020, 2021, 2022 y 2023, porque podrían alcanzarse los 45.000 autos este mes. Lógicamente esto se debe fundamentalmente a la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo. Hay que ver cómo evolucionan estos días. Va a ser un muy buen mes, aunque eso no asegura nada. Puede ser una circunstancia, lo que se dice ‘un veranito’ por el dólar libre tan alejado del oficial, o una recuperación del mercado movida por una mayor oferta de crédito como no había en los últimos años”, señaló un analista del mercado automotor.

Los números son incuestionables. Hay que retroceder a julio de 2019 para encontrar una cifra de venta de autos cero kilómetro superior a las 45.000 unidades. Aquel año se registraron 49.477 patentamientos y era una considerable baja respecto a 2018, cuando se habían alcanzado los 67.218 registros de operaciones de autos cero kilómetro. En 2020 se vendieron 30.288, en 2021 esa cifra subió a 32.338, en 2022 fueron 38.561 y el año pasado se llegó a las 43.641 unidades.

Los números de julio muestran una notable recuperación y podrían representar el primer mes que supera las cifras de 2023 en el mercado automotor

Algunos ejecutivos son un poco más cautos, y si bien creen que la cifra será superior a la de julio de 2023, guardan un margen de error posible hasta último momento. “Vemos una industria para julio que estaría entre 41.000 y 42.000 unidades. Sería la más alta del año, y muy parecida con Julio 2023. Creemos que los movimientos de los dólares financieros ayudaron a cerrar operaciones, así como la mayor disponibilidad y mayor oferta de herramientas de financiación”, dijeron desde una terminal automotriz a Infobae.

Efectivamente, la brecha cambiaria parece haber sido la clave del mes. Como cada vez que hay un aumento de la cotización libre del dólar, muchos ahorristas deciden aprovechar el momento para salir a cambiar el auto o hacer otras inversiones menores pero sustanciales para la economía familiar como la compra de un gran electrodoméstico o una computadora.

“El argentino de clase media suele tener ahorros en dólares y espera el momento para aprovechar circunstancias puntuales que le convengan. Cambiar el auto o hacer un viaje al exterior, comprarlo al menos, son los casos más comunes. Es cierto que aumentó la oferta de créditos, algo que el año pasado no había, así que sumando ambas cosas, se debería superar la marca de 2023, que fue la mejor desde la pandemia”, dijo otro empresario del sector.

La oferta crediticia viene empujando las ventas en los últimos tres meses. En abril había sido un 7,2% más alta que un año antes, esa tendencia se marcó también en mayo, con un 5,3% positivo y se reforzó en junio, cuando superaron las ventas con crédito en un 9,5% en relación a junio de 2023.

Después de tres meses en rojo, apareció el crédito y las ventas por financiación crecieron en abril, mayo y junio (fuente SIOMAA)

Cuando se conozcan los números de julio de ventas de autos cero kilómetro y un par de semanas después se pueda apreciar si las ventas por financiación volvieron a mejorar o se mantuvieron estables respecto a junio, se podrá saber qué condición fue más favorable para que se incrementen las ventas totales del mes.

“Habrá que ver cuáles son los segmentos que más se vendieron, y dentro de cada uno, si hubo alguna marca que inundó el mercado con unidades de determinados modelos. Lo que sí es seguro, es que esto sólo podía pasar si hay stock en las concesionarias. El año pasado no hubiera ocurrido porque no había autos. Hay posiblemente un remanente que quedó de junio, cuando hubo 9 días enlazados casi sin actividad registral por los dos fines de semana largos. Eso en agosto no se va a dar. Pero el tema es la brecha cambiaria. Para la industria es una buena noticia. Para la economía del país no tanto. El campo sigue sin liquidar todo lo que podría esperando que el dólar oficial suba (que no ocurrirá) o que bajen los dólares financieros y el paralelo. Es una situación especial”, concluyó un empresario de la industria automotriz.