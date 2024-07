Fausto Spotorno: “El Gobierno parecería estar preparando el terreno para salir de cepo”

Fausto Spotorno, economista y ex miembro del consejo de asesores del Gobierno

El economista y ex miembro del consejo de asesores económicos del presidente Javier Milei se refirió a la medidas anunciadas el sábado pasado para bajar la brecha cambiaria y consideró que el Gobierno podría estar preparando una salida del cepo.

Puntualmente, Caputo, anunció, luego de días de volatilidad, un nuevo mecanismo de intervención en el mercado cambiario por parte del Banco Central. En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda dijo que cerrarían “la última canilla de emisión monetaria”. Sucede que para comprar dólares la autoridad monetaria debe emitir pesos. Ahora, la emisión de pesos por esa adquisición de divisas será esterilizada con la venta de dólares por el equivalente en el mercado de Contado con Liquidación.

“A grandes rasgos lo que el Gobierno está tratando de hacer es obviamente intervenir la brecha cambiaria, lo que quiere hacer es claramente bajar la brecha cambiaria porque si en algún momento necesitas salir del cepo cambiario, lo que necesitas es que la brecha sea lo más chiquita posible. Eso puede ser más importante que tener reservas para salir del cepo cambiario. Si el Gobierno decide salir del cepo cambiario en algún momento, lo que quiere es que el impacto sobre el dólar sea el menor posible. Si salta mucho el tipo de cambio después de salir del cepo y por ahí lo querés contener, ahí tendrías que tener reservas, pero es preferible que salte poco”, dijo el analista en diálogo con Radio Rivadavia.

“Entonces me parece que el Gobierno lo que está es tratando de achicar la brecha y dar señales de que quiere salir del cepo cambiario. Ahora, el problema monetario hoy así como está, lo que parecería tratar de hacer es obviamente dejar de emitir pesos o reducir al mínimo la emisión de pesos, o mejor dicho, que la emisión de pesos sea completamente endógena, o sea que el mercado decida si quiere tener más pesos o tener menos pesos”, aseguró.

En tanto, haciendo un balance de la medida del gobierno, Spotorno comparó con el período 2018-2019 en que el dólar empezó a subir: “El Banco Central puso mil millones de dólares y no lo pudo parar, puso mil millones de dólares más y no lo pudo parar, y esta vez el gobierno con solo anunciar que por ahí interviene, bajó un poquito. Ahora en algún momento hay que poner unos dólares porque te bajó el primer día, el segundo día también, no interveniste y el tercer día se te empezó a acomodar de nuevo. Hay que ver cómo termina la historia. Ahora, esta idea eventual de sacrificar reservas para contener la brecha y eventualmente los tipos de cambio, ¿con cuáles reservas? Eso no está muy claro, me parece”.

Y sostuvo que los cepos por naturaleza generan pérdida de reservas y brecha cambiaria. “Siempre que tengas cepo, esa va a ser tu condición. Lo que pasa cuando tenés un cepo cambiario es que las reservas no crecen y que la brecha cambiaria se te abre”, indicó.

“Si fuera ministro, si tuviera que tomar una decisión y quiero salir del cepo cambiario, posiblemente, aunque sea medio artificialmente, prepararía un poco el terreno para salir del cepo cambiario. ¿Y cómo lo preparás? Bueno, tratás de subir la tasa de interés un poquito, tratás de cerrar la brecha, intervenís si es necesario un poquito en el mercado de cambios, por un tiempo, porque no lo podés hacer eternamente, como para frenar la brecha cambiaria”, agregó.

“Ahora, la pregunta es ¿esta intervención significa que el gobierno ya está preparándose para salir del cepo cambiario? ¿O es simplemente un globo de ensayo para probar este sistema para cuando se necesite y salir del CEPO cambiario? Bueno, eso no tengo ni idea. Pero no me parecería mal si esta es una medida que tiene el objetivo de preparar una salida del cepo cambiario, que es, al fin y al cabo, lo que querés hacer, que es lo que termina de normalizar la economía, o por lo menos unificar el mercado de cambios”, concluyó.