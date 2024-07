El fuerte cruce entre un funcionario del Gobierno y el hijo del asesor de Milei que fue desplazado por criticar la política económica

Tomás Karagozian y Javier Lanari

El CEO en Tn&Platex, Tomás Karagozian, y el subsecretario de prensa del Gobierno, Javier Lanari, se cruzaron en redes sociales luego de las declaraciones críticas de Teddy Karagozian, empresario textil. Esto culminó con su salida del Consejo de Asesores.

Sucede que Teddy Karagozian había criticado, entre otras cuestiones, la medida de la Secretaría de Industria y Comercio de eliminar el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país. “Lo que es caro en la Argentina es la ropa importada, no por el arancel sino porque se vende en un shopping donde el 25% del precio, más de lo que pagó la ropa ese local, es de alquiler; 15% es financiero; de esa plata montones son impuestos... no el arancel del 2%”, afirmó el empresario.

Teddy Karagozian, empresario textil (Crédito: Santiago Saferstein)

En este marco, apuntó contra Lanari, quien celebró la medida señalando que “se acabó la joda de tener ropa de pésima calidad a precios de la alta y última moda europea”. A competir libremente en beneficio de la gente”.

“Debería ser más cuidadoso. Hay más de 400 mil personas en la industria textil y el tipo dice que gracias a que eliminaron las etiquetas ahora se va a poder importar libremente. Está buscando debajo del árbol equivocado, ese señor, lo que debería saber y hacer es bajar los impuestos a la importación pero también subir el precio del dólar al valor que tiene que ser, sino lo que está haciendo es destruir valor haciendo que los empresarios que lo escuchan despidan más rápidamente, esos despidos se conviertan en gasto público y luego ese gasto lo va a tener que pagar el Estado”, dijo Karagozian. “Es bastante estúpido el comentario de Lanari”, sentenció.

En respuesta, Lanari publicó en su cuenta de X: “Estimado Teddy. Estúpido es pagar la ropa más cara del mundo. Estúpido es que una zapatilla sea un bien de lujo. Estúpido es cerrarse al mundo. Estúpido es proteger empresaurios millonarios a costa de la gente. Le deseo éxitos en la libre competencia. Cordial saludo...”.

Luego, Tomás Karagozian, le respondió al funcionario: “Javi nosotros producimos hilo y exportamos el 30%, si no nos quitan 4% de retenciones y hubieran reformas podría ser mas de 50%. También hacemos remeras, nos cuestan 4300$ y las vendemos a 10.000$, 43% son impuestos, si los bajaran estarían mas baratas. Ojo que esto es largo!”.

Teddy Karagozian había criticado fuertemente la situación económica en diálogo con LN+: “El dólar está atrasado. ¿Devaluar resuelve el problema? No. Si uno no hace los cambios en el sistema laboral y no elimina los impuestos distorsivos que hacen caro los productos en Argentina, tenés que devaluar”.

“No podes tener un dólar barato que hace que la gente llene el estadio en Miami y querer tener una gente que pueda comer y no se sienta pobre aun teniendo empleo. Argentina está carísima en dólares y en sueldos”, criticó.

Asimismo, el empresario había dicho sobre la recuperación económica que “la gente que yo conozco no tiene buenos números, no veo la recuperación de la que algunos hablan, aunque el Presidente tiene más información que yo”.

Estas declaraciones hicieron que el Gobierno lo apartara del Consejo de Asesores: “Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian. Fin”, comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Tras la decisión, Karagozian publicó: “Como es público y para confirmar lo expresado por Adorni el Presidente Del Consejo de Asesores Demian Reidel tomó la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento. Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos. Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente. Como la prensa buscando informarse me está llamando, sepan disculpar que como es de esperar, no hablaré sobre este y por ahora ningún otro tema”.