Por la caída en las exportaciones, Bridgestone presentó un Proceso Preventivo de Crisis a la secretaría de Trabajo

Bridgestone Argentina presentó un Proceso Preventivo de Crisis ante la secretaría de Trabajo y otorgó una “liberación de tareas” con goce de haberes por una semana para los 1.550 trabajadores de su planta industrial ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol. Tres años atrás, la compañía había iniciado un proceso de expansión para incrementar sus exportaciones intra-compañía hacia Brasil y EEUU. Hoy revirtió esa medida, alegando que está exportando solamente el 10% de las cifras previstas.

Fuentes del sector del neumático aseguraron a Infobae que la decisión tomada por Bridgestone no está ligada a la situación macroeconómica sino a la caída de los mercados externos, generada en gran parte por los constantes conflictos gremiales que afectaron en los últimos años tanto a Bridgestone como a sus competidores (Fate y Pirelli). En ese sentido, las interrupciones en el proceso productivo hicieron que Bridgestone reemplazara a su planta de Argentina para abastecer a Brasil y EEUU.

Tras ese serie de conflictos, afirman en el mercado, Bridgestone tiene personal en exceso para su bajo nivel de exportaciones. Por el momento no hubo despidos ni suspensiones, pero acudió al Proceso Preventivo de Crisis para reestructurar su actividad.

“A partir del extenso conflicto gremial del 2022, sufrimos una pérdida de confianza corporativa que generó la transferencia del volumen de exportación de Argentina a otras plantas de la región. Como consecuencia, hoy estamos exportando solo el 10% de los que proyectábamos”, señaló la compañía en un comunicado. En ese contexto, realizó la presentación ante la secretaría de Trabajo del ministerio de Capital Humano, “comunicando el objetivo de reducción de producción para focalizar las operaciones en el mercado local”.

En ese escenario, la “reorganización operacional” revierte la expansión realizada en 2021, cuando la empresa incorporó personal para “aumentar la productividad y satisfacer las necesidades de exportación” de ese momento.

“Bridgestone se compromete a mantener una comunicación transparente y respetuosa y a velar por el bienestar d esus colaboradores durante este proceso”, concluyó la declaración de la empresa.

Un bono inusual

En el mercado del neumático también se recuerda que en 2021 y 2022 Bridgestone fue noticia por pagar fuertes bonos a su personal en concepto de participación de las ganancias, en base a un mandato constitucional que casi no tiene antecedentes de aplicación concreta en el país. Ese bono ya no se pagó en 2023, ya que no hubo para repartir. Ahora, todo el personal de la empresa, que trabaja en la tradicional “planta Firestone” frente a la rotonda de Llavallol en el sur del conurbano bonaerense está “dispensado” por toda esta semana.

En 2022, todos los trabajadores de Bridgestone cobraron un bono de $730.000 en concepto de distribución de las ganancias de la empresa. El beneficio tuvo el mismo monto para cada uno de los 1.550 empleados de la compañía, desde sus cuadros gerenciales hasta sus empleados de jerarquías más bajas, siempre que tengan un año de antigüedad.

La participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa está contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución y su aplicación se acordó entre Bridgestone y el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático (Sutna). El bono se estimó en base a las ganancias que excedieron el 6% de la facturación anual de la empresa. Un tercio de esa suma está destinada a los trabajadores.

