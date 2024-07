José Luis Espert: “Con el dólar tendremos vaivenes, pero que la gente no tenga miedo”

José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza

José Luis Espert salió a intentar generar calma luego de la suba del dólar de la semana pasada que escaló a niveles récord. Sin embargo, pese a que la divisa norteamericana bajó levemente este lunes, el diputado de La Libertad Avanza manifestó que habrá “vaivenes” y no descartó “una tensión más”.

Al tratar justificar la crisis, el economista señaló que no tiene dudas que “Argentina ha tomado un camino correcto de ir a la normalidad, como países donde la gente vive bien y hay cosas que no se discuten: el equilibrio fiscal, un banco central independiente y autónomo, y respeto de la propiedad privada”. No obstante, aclaró que “este camino hacia un lugar razonable no va a estar exento de dificultades”.

“En el Gobierno estamos haciendo cosas que van a provocar una baja sustantiva y permanente de la inflación, y con el dólar tendremos vaivenes, pero que la gente no tenga miedo que no estamos a la vera de ningún descontrol”, remarcó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

Espert señaló que “las cuestiones fundamentales de la macroeconomía”, como “las cuentas fiscales y un Banco Central con una hoja de balance limpia”, están “en orden”. Sin embargo, agregó: “No descartaría que podamos tener una tensión más, pero no es una tensión que no va a parar de escalar”.

El dólar libre cayó 85 pesos o un 5,7%, alcanzando el valor de $1.415 para la venta, un piso que no tocaba desde el 4 de julio, tras el anuncio de “emisión cero” del Gobierno de Javier Milei. También cayeron 8% las paridades bursátiles, con un “contado con liquidación” en los 1.312 pesos. Con un dólar mayorista en 923 pesos, la brecha cambiaria se redujo a 53,3 por ciento, al término de la jornada de este lunes.

El presidente Javier Milei y el diputado José Luis Espert

Espert consideró que esta profundización de la crisis corresponde a que los mercados “esperaban una resolución más rápida del cepo cambiario”, meses atrás. Es un tema con el que el Poder Ejecutivo dice estar comprometido a resolverlo pero sobre el que no ha dado precisiones en cuanto a fechas.

“Lo que le decimos al mercado y a la gente es que el cepo cambiario va a terminar cuando estemos seguros que la liberación del mercado de cambios no va a provocar ninguna desestabilización que afecte la inflación”, respondió Espert ante la consulta específica sobre las trabas al dólar.

“La decisión del gobierno es que cuando tengamos más reservas netas en el Banco Central, mas una negociación con el Fondo Monetario Internacional que pueda terminar con el desembolso de fondos frescos, ahí nos vamos a sentir con la tranquilidad de poder liberar el cepo. Hasta tanto eso no va a ocurrir”, enfatizó el diputado nacional.

La explicación sobre los libertarios que apoyaron a Kicillof en la Legislatura bonaerense

La semana pasada un grupo de diputados provinciales prestó sus votos para aprobar la creación de una empresa de emergencias médicas, una iniciativa impulsada desde el Gobierno de Axel Kicillof.

Consultado al respecto, Espert lo analizó como una consecuencia de que La Libertad Avanza llegó a ocupar espacios sin dirigentes de la política clásica, con lo cual “se mete cualquiera”: “Cuando arrancas en política desde cero se te mete cualquiera, peras por manzana o gato por liebre. Le pasó a Milei y me pasó a mi en el 2019, se metió gente rarísima que me traicionó a mí y ahora traiciona a Milei”.

Por último, el economista respondió sobre sus intenciones de llegar a ser gobernador de la provincia: “Si el presidente me lo pidiera sería candidato”. No obstante, aclaró que su objetivo, el de Milei “y el del PRO” es “confluir en un acuerdo electoral para ganar el año que viene la elección legislativa.

“Es importante que tengamos cada vez mejores diputados para continuar con la transformación”, sentenció.