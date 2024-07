La industria automotriz necesita vender 200.000 autos en el segundo semestre para salvar el año

El primer semestre iba a ser complicado pero terminó por debajo de la proyección. Se vendieron menos autos de los necesarios para recuperar entre julio y diciembre

Más allá de algunas señales positivas y otras negativas de la economía argentina en el primer día del segundo semestre, el viernes pasado se conocieron los números oficiales del mercado automotor argentino que permiten hacer un balance, evaluar el estado de situación y proyectar, o intentar hacerlo, cómo será la segunda mitad del año para una industria como la automotriz, que necesita imperiosamente recuperar el terreno perdido.

El primer dato es el que muestra la evolución mes a mes de las operaciones en los puntos de venta, es decir, las ventas de unidades cero kilómetro entre enero y junio. El mercado argentino tuvo en 2023 un total de 449.438 operaciones, pero luego de la devaluación de diciembre y del aumento de diez puntos del Impuesto PAIS, el precio de los automóviles tuvo un incremento promedio del 25%, que casual o consecuentemente, coincidió con la previsión inicial de mercado para 2024, que para la mayoría de los ejecutivos de las terminales automotrices, proyectaba en el inicio del año, una baja del 25% también, es decir unas 330.000 unidades.

En enero, cuando además hubo un período de tiempo sin precios porque se esperaba la eliminación del impuesto interno en su primera escala, cosa que nunca ocurrió, la retracción fue la segunda más importante hasta el momento, con un 33% por debajo del mismo mes del año anterior. Sin embargo, el mercado seguía moviéndose con los parámetros de los últimos años, con una mayoría predominante de autos fabricados en Argentina y una cuota muy baja de modelos importados de Brasil.

El Fiat Cronos dominaba la tabla de ventas con el 14,7% del mercado total de autos y pick-ups, seguido por el Peugeot 208 que se quedaba con el 10,8% y la Volkswagen Amarok que se llevaba el 6,8% justo por delante de la Toyota Hilux y la Ford Ranger, que tenían el 6,4 y 6,3% respectivamente. Entre los diez autos más vendidos, ocho eran nacionales y dos brasileños.

La variación del mercado tuvo tres meses malo y tres buenos. Cerró el semestre cayendo del 22,1 al 22,6% negativo respecto a 2023

En febrero, con el acomodamiento de precios y la actualización, adelantada 30 días de la fecha original, del impuesto interno, el mercado tuvo su primer mes de “normalidad” bajo las nuevas reglas. Aquí se empezó a apreciar el cambio de escenario que planteó el nuevo gobierno, que liberó totalmente las importaciones de autos como contraste de la política anterior que, si bien no las prohibía, no autorizaba importaciones por falta de dólares para pagarlas. El mercado reaccionó y aunque seguía arrojando números negativos en comparación con 2023, se pasó de un -33% a un -18% de ventas. El promedio seguía siendo muy malo y quedaba en -27,4% con dos meses computados.

El Fiat Cronos y el Peugeot 208 bajaban tres puntos de proporción de mercado, las camionetas bajaban menos de un punto, y en cambio empezaban a aparecer autos brasileños, especialmente el Toyota Yaris y el Corolla Cross, que duplicaban su participación de enero. Algo similar ocurría con el Volkswagen Polo y el Jeep Renegade, que subían más de un punto en un mes.

Marzo llegó no solo con el final de las vacaciones y del inicio de clases sino con fuertes subas de prepagas y otros gastos que generalmente son negativos para las ventas de autos. Y las cifras lo confirmaron. Las ventas cayeron un 36,6% en comparación con marzo 2023, aunque curiosamente eran un 1% mejores que las de febrero 2024. Esto mostraba lo difícil que sería remontar los dos primeros meses en el promedio del año, o al menos del semestre. Hay que tener en cuenta que enero y febrero suelen ser meses con muchas ventas porque hay una gran cantidad de compradores que esperan que cambie el año para tener un auto un modelo más nuevo que si lo compraban en diciembre. El acumulado del primer trimestre cerró con una baja del 30,2 por ciento interanual.

Ahí empezaron a aparecer las promociones, las bonificaciones y las ventas con financiación a tasa 0% de interés que todavía se siguen ofreciendo. Las marcas, muy preocupadas por números tan negativos, salieron a buscar clientes y lograron revertir la curva descendente y convertirla en una de mejora notoria. Abril mostró una baja de sólo el 5,9% en relación con el mismo mes del año anterior, y una mejora en el acumulado anual de seis puntos, cerrando el mes con un -24,4%.

A pesar de haber perdido mucho terreno en los últimos meses, el Fiat Cronos sigue siendo el auto más vendido del mercado con medio año computado

El Fiat Cronos, como emblema de la industria nacional puesta a prueba, siguió perdiendo terreno y bajó del 8,8 al 6,9% quedando tercero, pero mientras el auto fabricado en Córdoba caía en participación del mercado, Fiat no perdía casi nada porque llegaban muchas unidades de Strada y Pulse que hacía mucho tiempo no entraban al país en volúmenes interesantes. El Peugeot 208 y el Toyota Yaris no perdieron nada, y las tres camionetas líderes del segmento mejoraron su performance. Seguían ganando terreno los importados de Brasil, con el Toyota Corolla y Corolla Cross, una suba del Volkswagen Nivus y la llegada de más Citroën C3.

Mayo se mantuvo positivo y recuperando mercado, pero después del shock de lanzamientos con líneas de crédito sin interés y promociones especiales, las ventas volvieron a caer. Si bien subieron en comparación con abril, ese crecimiento fue de sólo el 5%, pero quedó un 13,8% debajo de 2023. En el total del año el -24,4 se convertía en un -22,1%, acercándose al 20 por ciento con el que las fábricas querían terminar el semestre.

Mientras las pick-up nacionales siguieron creciendo en ventas con la Toyota Hilux subiendo al 7,8% del total de operaciones registradas, y las Ranger y Amarok en los mismos valores de abril, el Cronos y el 208 perdieron terreno frente a sus rivales brasileños, encabezados por el Toyota Yaris y el Volkswagen Polo. En el segmento de los SUV, hubo un buen mes para el Chevrolet Tracker y para el Volkswagen Taos, ambos autos de producción nacional, pero ambos quedando detrás del Corolla Cross que subía medio punto de mercado.

Los 10 autos más vendidos y su evolución mes a mes durante el primer semestre de 2024

Y junio volvió a traer malas noticias. La curva de crecimiento de abril y mayo respecto a los meses inmediatos anteriores desapareció y las ventas cayeron un 14,4% en 30 días, y quedaron un 25,5% debajo del mismo mes de 2023. En el acumulado del año, con seis meses cumplidos, la mejora que había llegado a 22,1% bajó a 22,6 por ciento negativo, en un mes en el que hubo incluso más ofertas de los concesionarios porque es el mes en el que se debe vender más para pagar los costos fijos adicionales del medio aguinaldo de los empleados.

En cuando a modelos, volvió a subir Toyota Hilux, pero también subió un punto el Fiat Cronos. También subió Ford Ranger y Volkswagen Polo y Taos, pero cayeron las ventas de Peugeot 208, Toyota Yaris, Corolla Cross y Corolla sedán, mostrando que la marca que produce en Zárate se tomó un respiro en la entrada de vehículos por cuestiones claramente estratégicas.

Sin embargo, más allá de los diez primeros lugares del ranking de ventas está la explicación, con un ingreso de autos importados de bajo volumen que generaron buena parte de las operaciones con las filiales de países de la región. Entraron muchas Ford Maverick, Jeep Compass, Nissan Kicks y Ford Territory, y llegaron una buena cantidad de unidades de dos modelos nuevos de Stellantis, el Fiat Fastback y el Citroën C3 Aircross.

Terminó el semestre y con una baja del 22,6%. Se vendieron 182.399 unidades y eso proyecta un piso todavía muy bajo, de 347.865 autos para el año completo. Llegar a 380.000, que es el objetivo de la industria automotriz en su totalidad, implica vender casi 200.000 autos de aquí a diciembre, con la mira puesta especialmente en julio, agosto y septiembre, cuando deberían venderse al menos 110.000 unidades.

El objetivo de julio debe ser entonces superar los 35.000 autos para volver a la curva positiva de ventas, pero si la baja de diez puntos del impuesto PAIS recién llega en agosto, muchos clientes esperarán un mes más para comprar un cero kilómetro, complicando ese objetivo global de la industria.