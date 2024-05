Plazo fijo: los bancos ya bajaron las tasas, ¿cuánto pagan desde hoy los 10 principales?

Las tasas para depósitos a plazo fijo minoristas se estabilizan en torno al 30% nominal anual en los principales bancos (Franco Fafasuli)

Tras un nuevo recorte de la tasa de referencia del Banco Central, ayer la bajó del 70% al 60% nominal anual, los bancos aplicaron inmediatamente bajas a los rendimientos que ofrecen a sus clientes por sus depósitos a plazo fijo a 30 días de plazo. En línea con la baja de la autoridad monetaria, los principales diez bancos del país disminuyeron en torno a 10 puntos porcentuales sus tasas.

Un relevamiento rápido de este medio por las tasas que ofrecen los 10 bancos más grandes del país en términos de depósitos mostró un retroceso promedio similar al que decidió la autoridad monetaria en la tasa nominal anual por depósitos a 30 días de plazo. Ese recorte tuvo lugar en la mañana de hoy, y viene a subirse a una serie de retrocesos que resultaron de las decisiones de política monetaria y de la eliminación de las normas que ponían un piso al rendimiento que podían pagar las entidades financieras.

La mayoría de las entidades pasó a pagar en torno 30% nominal anual por colocaciones a 30 días

Si el 12 de marzo pasado, primer día de tasas libres, los rendimientos de los plazos fijos minoristas llegaron a caer hasta 40 puntos porcentuales, ayer sumaron 10 puntos más a una tendencia que en forma gradual ya venía reduciendo sus números.

Infobae desarrolló un simulador para estimar el nuevo rendimiento. Permite que cada usuario ingrese el monto que desea invertir y, además, la tasa que le ofrece su banco.

Ahora, entre los 10 principales bancos argentinos la tasa promedio está prácticamente equilibrada en 30% nominal anual, es decir un rendimiento efectivo mensual del 2,47% que se traduce, para poner un ejemplo, en que un plazo fijo de $100.000 tras 30 días de colocación, arroja como resultado $102.465,75 de capital más intereses.

Un detalle particular de esta última baja de tasas del Banco Central es que llegó tarde en el día martes. La sorpresiva decisión de la entidad hizo que varias entidades no llegaran a actualizar sus tasas esta mañana. Por ejemplo, al momento de esta publicación el Galicia no la reportaba,

Así está la tasa que paga cada uno de esos diez bancos. Por ahora las diferencias entre banco y banco son muy pequeñas, según datos recopilados de sus home bankings y apps móviles:

Tasas de interés

Desde que asumió en diciembre pasado, el ministro de Economía Luis Caputo se empeña en mantener tasas de interés negativas en términos reales, es decir, que ofrecen un rendimiento que no alcanza a compensar por la pérdida en el poder adquisitivo del dinero a causa de la inflación.

En diciembre, el BCRA recortó las tasas de los depósitos a plazo fijo a 30 días del 133% al 110% nominal anual. Y a principios de marzo bajó la tasa de referencia y eliminó el piso de tasas que imponía a los bancos para sus depósitos. A principios de abril, un nuevo recorte llevó la referencia al 70% y, desde entonces, la bajó tres veces más hasta dejarla hoy en el 40% nominal anual.

La estrategia, sólo una de las herramientas de un enfoque más amplio, busca evitar que los pasivos remunerados del BCRA (las famosas Leliq, primero, y tras el desarme del stock de esos papeles los pases pasivos) generen emisión endógena de dinero al pagar rendimientos que hagan crecer la masa monetaria a un ritmo mayor que la inflación, entre otros objetivos.

“La responsabilidad que le cabe al BCRA de limitar la creación de dinero endógena se administra por medio de la tasa de interés de política monetaria, constituyéndose en un ancla complementaria para mantener las expectativas de inflación en una senda descendente”, señaló el comunicado de la autoridad monetaria de ayer.

“Hoy, el crédito bancario al sector privado en Argentina se encuentra en niveles mínimos históricos. Cabe hacer notar que, a diferencia de economías donde una baja de la tasa de interés expande las fuentes secundarias de creación de dinero a través del crédito bancario, en Argentina predomina el efecto contractivo sobre la expansión primaria de dinero. Es por esta razón, y con el objetivo de continuar reduciendo la creación primaria de dinero y profundizar el proceso de desinflación, que el BCRA dispuso reducir la tasa de interés de los pases pasivos a un día de plazo a 40% de TNA”, agregó.

Como el rendimiento de los depósitos a plazo fijo depende en gran medida de lo que pagan los pasivos monetarios del BCRA a las entidades bancarias, el resultado que obtienen los ahorristas por los plazos fijos se desplomó.