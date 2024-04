Qué provincia recibe el 40% menos de lo que aporta a la recaudación nacional

Santa Fe aportó USD 4.385 millones en Derechos de Exportación en 2023 (Leo Galletto)

La provincia de Santa Fe recibe un 40% de menos de coparticipación de lo que aporta al Estado Nacional de impuestos, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sucede que por cada peso que la provincia aportó en 2023 recibió como coparticipación y otros gastos $0,60.

De acuerdo al informe realizado por Francisco Rubies y Emilce Terré, Santa Fe contribuyó en Impuestos, Seguridad Social y Recursos Aduaneros $3,9 billones, equivalente al 2,1% PBI pero recibió del Estado Nacional $1,2 billones en recursos coparticipados y $1,1 billones en gastos del Sector Público Nacional. Este valor es equivalente a USD 4.153 millones y USD 3.810 millones, respectivamente, medido al tipo de cambio oficial promedio fijado por el Banco Central.

Esto representa el 9% del total repartido entre las provincias, y el 8,8% si se incluye en el reparto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La jurisdicción que mayores recursos coparticipados recibe es Buenos Aires con el 21,4% del total de lo coparticipado entre las provincias.

Participación de Santa Fe en la coparticipación

“En términos de participación de lo gastado hacia el interior de las Provincias, la participación de Santa Fe se ubica en un 7,4% del total. Si incluimos C.A.B.A., esta participación en el reparto alcanza 5,2% del total”, afirmó la BCR.

“Es necesario aclarar que la distribución geográfica del gasto tiene importantes limitaciones en su interpretación. Muchos de los gastos efectuados por Nación benefician a más de una provincia y no es posible asignarlo correctamente. Por otro lado, existen gastos que por sus características no pueden adjudicarse a una sola provincia, sino que se consideran gastos nacionales, como puede ser el pago de la deuda pública o el servicio de defensa. También existen gastos que no solo afectan a nuestro país y que se clasifican como binacionales”, agregó.

En tanto, el aporte estimado de los santafesinos en Impuestos Nacionales (IVA, Ganancias, Débitos y Créditos Bancarios, etc.) alcanzó los $30.806.868 millones en el último año.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue el de mayor recaudación individual, concentrando el 48% del total. Entre el IVA, el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios se explica el 87% de la recaudación total en concepto de impuestos.

Respecto a los aportes y contribuciones a la seguridad social por parte de asalariados registrados en la provincia de Santa Fe, en 2023, la recaudación del Estado Nacional en este concepto representó un total cercano a los $12.438.673 millones.

A su vez, según la información de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en diciembre de 2023 en Santa Fe se contabilizaban 521.598 puestos de trabajo asalariados registrados. Esto representó el 8,2% de los 6,4 millones de puestos de trabajos asalariados registrados privados a nivel país.

“Si asignamos la participación de los empleados en Santa Fe sobre el total nacional, y lo multiplicamos por los ingresos obtenidos por el Gobierno Nacional en concepto de Seguridad Social, podemos estimar un aporte aproximado en este concepto por $1.018.603 millones por parte de Santa Fe en ese año en Seguridad Social (Aproximadamente USD 3.450 millones)”, precisó la entidad.

Aporte en Derechos de Exportación

Ahora bien, en el análisis de los recursos aduaneros y enfocándonos en los Derechos de Exportación, que representan el 70% de estos, Santa Fe aportó USD 4.385 millones ($1.294.432 millones) en 2023.

En 2022, la recaudación por retenciones a la agroindustria superó los US$ 10.750 millones. De ese total, Santa Fe aportó US$ 4.370 millones, es decir, el 40,7%. “Ese aporte implica casi tres veces la recaudación fiscal de la provincia en 2023. No conforme con ello, la recaudación por derechos de exportación al agro santafesino equivale a 8 veces el gasto en seguridad del 2023, 5 veces el gasto en educación y 11 veces el gasto en salud”, señaló el informe.

Fuente: BCR

De esta manera, la provincia de Santa Fe, según las estimaciones de la BCR, habría realizado aportes en tributos nacionales por un total cercano a los $3.978.599 millones el año pasado, sumando aportes en Impuestos, aportes a la Seguridad Social y Recursos Aduaneros. Esto equivale a USD 13.508 millones al tipo de cambio oficial promedio. En términos del PBI representa el 2,1% del total (USD 642.000 millones).

En consecuencia, el distrito, de acuerdo con esta estimación preliminar realizada por la BCR. estaría aportando USD 5.545 millones más de lo que recibe del Gobierno Nacional.

En este marco, el informe concluyó que los tributos que recauda el Estado Nacional por la actividad económica de los santafesinos es 1,7 veces lo que recibe la provincia desde Nación.