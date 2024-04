El dólar se mantiene quieto y la inflación todavía es alta: en qué conviene invertir

Los dólares paralelos siguen estables en torno a los $1.000 (REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration)

A pesar de que la inflación continúa siendo elevada y los dólares paralelos se mantienen estables, los analistas aseguran que “quedarse en dólares” todavía sigue siendo una buena opción de inversión.

Los mercados de ayer validaron ese escenario. El dólar blue se ubicó ayer a $1.005 para la venta, sin cambios respecto a la jornada previa. En el caso de los dólares financieros, el dólar MEP subió levemente (0,70%) en el día y cotizó a $998 para la venta. Su último pico había sido el 23 de enero pasado cuando alcanzó los $1.276. En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) apenas cayó 0,80% y cotiza a $1.061.

En qué conviene invertir

En este contexto, el economista Gustavo Ber aseguró: “Más allá de esta etapa de tranquilidad cambiaría, un inversor conservador podría aprovechar la baja del MEP - y reducida ‘brecha’ - para ahorrar y aplicarlos a alternativas de inversión, como las obligaciones negociables, CEDEARs y hasta bonos soberanos, según su perfil”.

Hacia adelante, proyectó: “Estimo que la calma cambiaria continuaría frente al exceso de oferta que se acenturia ante las estacionales mayores liquidaciones del campo, junto - aunque en menor medida - al ‘efecto descanuto’ que lleva a algunos agentes económicos a liquidar dólares ante la dura recesión que se transita”.

Por su parte, Gastón Lentini, asesor financiero, consideró: “Creo que este momento es para dolarizarse si uno quiere dormir tranquilo. Estos $1.000 creo que aparecen como una oportunidad. Si bien considero que durante abril, con la cosecha y la liquidación del campo, esta cotización puede establecerse, me parece que para el inversor de largo plazo que busca resguardar capital, no preocuparse por lo que va a pasar con la inflación, con los precios, con la dolarización, etc., es una excelente oportunidad de justamente eliminar riesgos”.

“Para aquellos perfiles más arriesgados que quieran invertir en acciones argentinas, que creo que están a un muy buen precio, en lo personal venía recomendando acciones del sector gasífero hace más de un mes. Ayer con la noticia de suba de los precios del gas, finalmente subieron los precios de las acciones. Ahora, creo que podríamos recomendar para los perfiles conservadores acciones, por ejemplo, de metalúrgicas. Para algunos perfiles un poquito más arriesgados, acciones de Pampa Energía, que es una empresa que trabaja tanto en generación eléctrica a través de generadores eólicos, trabaja tanto en el rubro eléctrico como también en el gas”, aseguró.

Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores, sostuvo: “A los precios actuales comprar dólares no parece ser una mala opción. Algunos bonos argentinos en dólares también siguen brindando oportunidad de ganancias, entre ellos el Bopreal 2026 y el Bopreal 2027 serie 1 C”.

Desde Adcap Grupo Financiero, afirmaron: “Creemos que el dólar es siempre una alternativa. En el corto plazo, las variables principales que mira el mercado para determinar el nivel del precio del dólar están mejorando, o sea, hay más dólares y menos pesos. El piso del dólar paralelo dependerá del circuito de ingreso de dólares y salida o destrucción de pesos dependerá de la tolerancia social al ajuste”. Entre las alternativas, mencionaron los bonos en pesos ya que “mientras los datos de inflación continuaron una desaceleración en marzo, estos siguieron fortaleciéndose, alcanzando retornos de más del 20% en dólares. Si bien las tasas fijas empiezan a cobrar más protagonismo, especialmente con la aparición de las Lecaps, en este contexto seguimos prefiriendo los bonos linkeados a inflación en el tramo medio de la curva donde vemos el mayor retorno esperado en torno al 50% en dólares hasta fin de año”.

“Sin embargo, teniendo en cuenta los fuertes retornos conseguidos por los Boncer entre febrero y marzo de casi 70% en dólares, en buena medida generados por la caída del CCL, creemos que es conveniente tomar ganancias y dolarizar a través de instrumentos como el Bopreal. Con el CCL empezando a encontrar límites a la baja, lo aconsejable es esperar a un mejor punto de entrada”, agregaron.

También, mencionaron las obligaciones negociables: “Las perspectivas en abril favorecen definitivamente al sector de Oil&Gas pero por sobre todo al midstream (por ejemplo Transportadora de Gas del Sur) que sube por la confirmación del aumento de las tarifas del gas en un 500%”.

Respecto a los Cedears, los certificados de acciones extranjeras que pueden comprarse en pesos en el mercado local, dijeron: “Es una buena oportunidad entrar en papeles que han quedado rezagados. Vemos a Mercado Libre como un ejemplo, ya que se encuentra 18% abajo desde el 22 de febrero que reportó resultados del último trimestre del 2023. Otro caso es TESLA que bajó 30% desde que comenzó el año”.

Por último, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, opinó: “En la Argentina estamos acostumbrados a comprar dólares pero se hace para escapar del peso. Comprar divisa en sí mismo no deja ganancias en dólares. Por ejemplo, si compras USD 1.000 y los ponés en un cajón, cuando vas a verlos luego de un tiempo vas a tener los mismos USD 1.000 y habrás perdido el poder de compra de esos dólares por la inflación norteamericana (o mundial). Por eso es preferible hacer que ese capital tenga un rendimiento positivo medido en moneda dura”.

“Lo que sucede es que en el mercado local el riesgo sistémico ha sido, por lo general, muy alto y a veces cuesta conseguir opciones seguras para rendimientos positivos en dólares y eso hace que los más conservadores prefieran atesorar. Hay opciones como Obligaciones Negociables, cauciones, Fondos Comunes de Inversión que ofrecen rendimientos en dólares pero no tenemos un riesgo sistémico bajo como el de Estados Unidos, por ejemplo, que permita al menos no perder en términos reales sin enfrentar un riesgo si quiera moderado. Si se logra bajar el riesgo país a valores normales quizás pueda lograrse esto. Pero por el momento, las colocaciones en moneda dura con rendimiento esperado positivo en el mercado local aún llevan consigo un riesgo, al menos moderado”, consideró.