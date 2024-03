Milei volvió a apuntar al Banco Central: “Hay que construir un sistema que no necesite un prestamista de última instancia”

Argentina's President Javier Milei speaks during a business event in Buenos Aires, Argentina, March 26, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

“Es importante empezar a construir un sistema que no necesite un prestamista de última instancia”, dijo el Presidente Javier Milei en relación al rol que cumple el Banco Central. El mandatario señaló que se propone “construir una banca anti-corridas”.

“Estamos trabajando en una reforma del sistema financiero. Queremos integrar el formato de los bancos con el mercado de capitales, para ir hacia un formato de banca libre que nos permita poder levantar el cepo y recién ahí mandar la ley de no emisión monetaria, porque emitir dinero es una estafa”, dijo el presidente Javier Milei en su disertación en el Foro Económico Internacional de las Américas.

“La verdad es que hoy no sería un problema eso, porque el crédito al sector privado son 4 puntos del PBI. No tenemos sistema financiero. Por lo tanto, es interesante que empecemos a construir un sistema que no necesite un prestamista de última instancia”, agregó.

Milei señaló que su Gobierno está trabajando en la salida del cepo y que una vez que se logre sanear el balance del Banco Central y “podamos deshacernos de todos los pasivos remunerados, esa cosa nefasta”, eso va a implicar que se va a frenar la emisión de dinero por esa vía.

En ese contexto, ya sin cepo, dijo el Presidente, mandará al congreso la ley de no emisión monetaria: “Consideramos que el señoreaje es un delito, es un robo, es una falsifcación, es una estafa. Emitir dinero es una estafa. En ese sentido, si llegara a haber emisión de dinero irían presos el presidente del Banco Central, el Directorio, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y los diputados y senadores que hayan aprobado un Presupuesto con déficit fiscal.

Noticia en desarrollo