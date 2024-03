Aunque con un volumen bajo, la Bolsa tuvo otra rueda de euforia con una suba del índice líder del 3,15%

(Imagen ilustrativa Infobae)

El retraso cambiario altera la ecuación tradicional de baja de dólares y suba de bonos soberanos. Por eso, traccionados por el dólar contado con liquidación (CCL) por la menor oferta de los exportadores, suben los dólares financieros y suben los bonos en dólares. Y si se quiere agregar un dato para transformar a este festival en euforia, subieron las acciones. Todos ganaron, aunque las ganancias en dólares fueron menores porque la divisa participó con alzas de una fiesta a la que no fue invitada porque los exportadores cada vez liquidan menos: los productores no quieren deshacerse de su cosecha a este tipo de cambio y no permitieron que la alegría sea completa.

Fue así que en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 283 millones, 100 millones menos de los que se negociaba la semana pasada. El Banco Central compró USD 121 millones y hubo una fuerte demanda de privados que en su mayoría fueron empresas que tenían que hacer pagos de deuda al exterior. Las reservas, después de las compras volvieron a perforar el techo de los 28 mil millones y terminaron en USD 28.047 millones.

El CCL estuvo muy demandado y tuvo un alza de $14,22 (+1,3%) a $ 1.097,82. Los MEP estuvieron menos ofrecidos que el martes y subieron $10,13 (+1%) a $1.042,43. El mayor ritmo de suba del CCL respecto al MEP abrió la brecha del canje a 6%. Hace unos días no superaba 4%. Es decir que ahora cuesta más enviar dinero al exterior. Cuando esto sucede es porque hay más dólares que salen que los que llegan.

El “blue” fue el único dólar calmo, porque la tormenta impidió operaciones que son necesariamente persona a persona, y cerró en $1.030. Todos quedaron mirando a los exportadores. Su presencia, vendiendo 20% de sus liquidaciones en el CCL, se extraña desde hace cinco ruedas.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini , indica que “algunas señales despiertan nuevas dudas acerca de la continuidad de este ritmo devaluatorio. El ritmo de liquidaciones en MLC ha mermado sensiblemente esta semana y pasamos de liquidaciones promedio por rueda de USD 396 millones en la semana pasada a USD 287 millones en lo que va de esta. Por otra parte, la demanda de privados está volviendo a tomar impulso y esto está dejando al Banco Central cada vez con menos lugar para compras. Esta dinámica en las liquidaciones de exportaciones está teniendo como resultado un incremento en la cotización del CCL que acumula una suba del 3% en lo que va de esta semana”.

Los bonos soberanos siguieron su sorprendente rally de alzas. Los AL30D, los bonos de referencia de este mercado, subieron 3,4% y su paridad está en 52,19% con una tasa de retorno de 25,38%. En octubre de 2022, la paridad era de 19% y estaban a un paso del default. En menos de 2 años subieron 173% en dólares.

También subieron los Globales y hubo cambios en las carteras porque hubo quienes se desprendieron de bonos más cortos y fueron a los más largos que tienen una tasa más alta de retorno.

El equipo de research de Adcap Grupo Financiero liderado por Javier Casabal recomendó: “En los Bonos Soberanos hard dollar (dólares billete), preferimos posicionarnos en bonos como el AL35 y 38 porque son menos susceptibles a resultados adversos en comparación con los AL30. Esperamos rentabilidades superiores al 40% hasta diciembre de 2024. Para un enfoque más conservador, creemos que los Bonos Provinciales seguirán bajo presión y continuaremos recomendando pasar a Bonos BOPREAL que ofrecen rendimientos similares con un enfoque menos dependiente de la trayectoria”.

Sobre los bonos soberanos en pesos “seguimos recomendando tomar ganancias luego de los fuertes retornos registrados en febrero (+40%) y marzo (+15%). Aunque estimamos retornos de -50% en un escenario de estabilización, a la luz de la inestabilidad proyectada del dólar consideramos recomendable esperar a un mejor punto de entrada”.

Juan Martín Yanzón, jefe de mesa de ConoSur, señaló que “hubo muchos negocios en los Globales y Bonares 2035 y 2041 al punto que la brecha por legislación quedó en 0%”. En otras palabras, los bonos con ley argentina igualaron a los que están sometidos a tribunales del exterior.

Tras las subas de los bonos, el riesgo país cayó 37 unidades (-2,4%) a 1.498 puntos básicos, un piso que no tocaba desde el 2 de febrero de 2021.

Los bonos indexados por CER estuvieron marcados por la licitación del Tesoro y la suba se detuvo e incluso tuvieron leves bajas.

Nico Cappella, trader de Invertir en Bolsa, acotó que “los títulos 2027 y 2028 continuaron su rally al no estar en la licitación y vimos demanda. También continuamos observando demanda de Obligaciones Negociables UVA”.

Los bonos atados al dólar (dollar linked) tuvieron escasos negocios y padecieron leves bajas.

La Bolsa, tuvo otra rueda de euforia, aunque con menos volumen que la rueda anterior. Se negociaron $24.411 millones y el S&P Merval de las acciones líderes aumentó 3,15%. Los bancos y las acciones de compañías de electricidad fueron responsables de la suba. Edenor subió 9,04%; Macro, 7,40% y Central Puerto, 7,10%.

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de nueva York- tuvieron una rueda de ganancias donde lo mejor pasó por Despegar con un aumento de 8,04%, seguido de Edenor con 7,04%. Banco Macro aumentó 5,9%.

Para hoy se esperan los resultados de la licitación del Bopreal 3 el bono que tiene mayor tasa de retorno. También se licitarán bonos del Tesoro y reaparecen las LECAP, reperfiladas (defaulteadas) en la gestión de Macri. No hay buenos recuerdos de estos títulos de los que el Banco Central se encargó de aclarar cómo sería la fijación de su tasa a través de un comunicado.

Las LECAP pagaran una tasa fija que estaría alrededor de 7% mensual. Los bancos que adquieran este título no tienen la opción de puts, es decir venderselos al Central antes de su vencimiento.

La hipótesis del Tesoro es conseguir como mínimo $540 mil millones para completar el remanente de vencimientos que quedaron tras el mega canje.