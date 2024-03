Baja de tasa de plazos fijos: qué alternativas quedan para resguardar los ahorros

De a poco los fondos comunes de mercado de dinero y las billeteras digitales que los ofrecen irán recortando el rendimiento que ofrecen como resultado de la baja de tasas (Reuters)

La decisión del Banco Central de eliminar el piso de las tasas de interés de los plazos fijos exacerbó la incertidumbre entre los ahorristas minoristas, quienes se encuentran en busca de alternativas para salvaguardar sus tenencias en un contexto de inflación persistente.

Las colocaciones a plazo fijo en bancos, que hasta el lunes 11 de marzo pagaban 110% nominal anual difícilmente fuera una solución para obtener rendimientos positivos en términos reales, pero al menos arrojaban resultados mejores que el acusa la cotización del dólar y el pasaje a una tasa de entre 70% y el 80% nominal anual a 30 días, según la entidad, está lejos de facilitar las cosas.

En la semana el Indec reveló una inflación de 13,2% para febrero, con una tasa interanual que alcanzó a 276,2%. A pesar de una desaceleración respecto al mes anterior, sectores como “Comunicación” y “Transporte” experimentaron los mayores incrementos. Las expectativas de inflación se ajustan, pero permanecen en el 210% anual y la preocupación por el poder adquisitivo permanece.

En ese contexto, Infobae recabó opiniones de especialistas para conocer en qué están poniendo su dinero los pequeños ahorristas y cuáles son las mejores opciones que tienen disponibles, aún cuando ninguna o casi ninguna logre siquiera empatar la marcha acelerada del nivel general de precios.

Me parece que en la diaria no te puedes ir a un plazo fijo UVA porque son 180 días de mínimo (Buteler)

Christian Buteler, asesor financiero, expresó su visión sobre la complejidad de la situación: “Mirá, si hablamos de la diaria, creo que está complicado el ahorrista. Me parece que en la diaria no te puedes ir a un plazo fijo UVA porque son 180 días de mínimo, no te puedes ir al dólar porque la verdad que entre la brecha que tenés entre la compra y venta, capaz no la recuperás en dos o tres días o en una semana”.

Buteler sugiere que, para el corto plazo, los fondos de money market podrían ser la mejor opción, aunque reconoce que “se trata de perder lo menos posible, pero perder vas a pagar”.

Por otro lado, Giselle Colasurdo, asesora y youtuber financiera, recomienda los fondos comunes de inversión de money market por su rendimiento cercano al 85% anual, destacando que “todavía no absorben la baja de tasas, dado que van devengando diariamente la tasa de los plazo fijos ya constituidos a la tasa del 110% anual”.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, decidió bajar la tasa de interés de referencia del mercado

A más largo, plazo, destaca la especialista, quizás los dólares financieros como el MEP sean la opción. Difícilmente se pueda aspirar a que su rendimiento en pesos supere a la inflación pero, explica, “al menos están baratos”.

Los fondos money market, de mercado de dinero, de plazos fijos o T+0 —distintos nombres con los que se conoce a la misma clase de vehículos— están disponibles en la mayoría de los homebanking, sitios o apps de sociedades de Bolsa e incluso han ganado un lugar en billeteras digitales como Mercado Pago, Ualá o Prex.

Quizás los dólares financieros como el MEP sean la opción. Difícilmente se pueda aspirar a que su rendimiento en pesos supere a la inflación (Colasurdo)

Diego Martínez Burzaco, country manager de la app de inversiones Inviu, aporta otra perspectiva: “Si el objetivo es cubrir de la inflación los excedentes monetarios de corto plazo, no hay ningún instrumento que genere esa expectativa”.

Sin embargo, menciona una opción poco común para quienes buscan resguardarse de la inflación: “quizás lo único que se puede hacer es un fondo común de inversión que invierta en deuda en pesos de empresas, que ajustan por valor”.

Maximiliano Donzelli de IOL Invertir Online, enfatiza la importancia de posicionarse en activos CER y Duales frente a la inflación (Reuters)

Por su parte, Maximiliano Donzelli de IOL Invertir Online, enfatiza la importancia de posicionarse en activos CER y Duales frente a la inflación: “Ante este panorama complejo, donde tener pesos sin invertir genera pérdidas de poder adquisitivo de gran magnitud, consideramos que posicionarse en activos CER y Duales representa la mejor opción”.

Donzelli sugiere específicamente posicionarse en la Letra CER X20Y4 para el corto plazo y el Bono Dual TDJ24 para el mediano plazo, considerando los posibles cambios en la política cambiaria.

Una opción es posicionarse en la Letra CER X20Y4 para el corto plazo y el Bono Dual TDJ24 para el mediano plazo (Donzelli)

La combinación de estas estrategias subraya la complejidad del entorno económico actual y la necesidad de adaptarse a las fluctuaciones del mercado.

Los idóneos siempre recomiendan a los ahorristas que deben evaluar cuidadosamente sus opciones, considerando tanto el horizonte de inversión como su tolerancia al riesgo, para tomar decisiones informadas que les permitan proteger y, en lo posible, incrementar su patrimonio.