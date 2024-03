Cómo mide el Indec los descuentos y promociones de supermercados

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec) EFE/Matías Nápoli

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en que las promociones en lo comercios muestran que la inflación está bajando pero que eso no se refleja en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec debido a que las ofertas de los supermercados no se reflejan en el índices. Las quejas desataron un debate técnico entre especialistas y llevaron a los supermercados a empezar a adoptar nuevos métodos de presentar sus descuentos y promociones. En ese contexto, cabe preguntarse cómo mide realmente el instituto estadístico los descuentos en las góndolas y qué impacto tienen en la medición de inflación.

“Cuando empieza a acelerarse la crisis las empresas empezaron a preciar con una tasa de inflación mucho más alta y con una situación bastante más compleja. En ese contexto, se encuentran que no pueden vender y en lugar de bajar los precios, empiezan con lo que se llama técnicamente fijación no lineal de precios que es 2x1 y todo ese tipo de promociones en realidad implica que los precios están bajando pero que no son manifestados en el índice”, había asegurado Milei.

En la misma línea, el ministro de Economía Luis Caputo había dicho a través de X: “Coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el Indec”.

“A muchas empresas les pasó que pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo ‘60% de descuento en la segunda unidad’ o hasta ‘2x1′. Estos descuentos si bien no los capta el Indec por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria”, señaló Caputo.

En un nuevo posteo, el titular del Palacio de Hacienda celebró que la cadena Jumbo cambió sus ofertas pasando de un formato de “3x2″ o “4x2″, a ofrecer descuentos lineales en los precios de entre 50% y 35% en algunos productos puntuales.

Ante estas declaraciones, el responsable del sistema estadístico y de la administración tributaria de la ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, José Maria Donati, explicó que los índices de precios al consumidor reflejan la variación de precios de un conjunto de bienes y de servicios en un período respecto de otro. Los niveles de precios se utilizan solamente para poder medir dicha variación.

“La discusión inflación vs descuentos es un sinsentido que confunde conceptos básicos de la estadística (al margen de que todos sabemos que promociones hubo siempre)”, dijo Donati.

“La técnica estadística consiste en relevar el precio de un bien en distintos barrios y comercios varias veces al mes. Así se obtiene un precio medio que se compara con los meses y años anteriores, proporcionando la variación mensual e interanual”, detalló.

“Esa misma técnica indica que el precio se releva en ‘la góndola’ por lo cual no se capta el descuento que a veces opera sobre el precio al momento de pagar en la caja. Pero, y esto es lo más importante, se mide variación y no nivel”, agregó.

Y ejemplificó que si el precio medio de un bien es $100 y varía un 10% respecto al mes anterior, pero el bien tiene un descuento del 10%, quedando en $90, la variación no cambia. Esto se debe a que los $90 deben compararse con el precio del mes anterior, también reducido en un 10 por ciento.

El Gobierno quiere que los supermercados cambien la forma en que presentan sus descuentos para que se reflejen en el IPC (Reuters)

En su metodología para medir el IPC, el Indec señala que “el precio que se releva en cada negocio es el que en ese momento debe pagar el consumidor por una compra al contado del artículo buscado. El artículo cuyo precio se recoge debe encontrarse a la venta al momento de la entrevista y disponible para su entrega. En cuanto a las ofertas especiales, se toman sus precios siempre y cuando exista un stock suficiente”.

Desde el Indec señalaron a Infobae que las promociones —cuando son generalizadas— sí son relevadas para el índice de precios y que el relevamiento se hace de la siguiente manera: