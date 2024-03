Desafío emprender: “Acá no fomentan la producción nacional, la impiden”

La creadora de Diabla cuenta las dificultades que enfrente en su quehacer cotidiano

En un nuevo ciclo de entrevistas de Infobae, Delfina Ferro, dueña de Diabla, una pyme de alimentos y suplementos saludables, cuenta todas las dificultades que atraviesa emprendiendo en el país desde hace 2 años.

La emprendedora de 26 años aseguró que el desafío más grande que tiene hoy en día es que “el gobierno, con el discurso de querer fomentar la producción nacional, la termina impidiendo porque restringe la importación de un montón de materia prima que uno necesita para hacer un producto terminado”.

“Me pasó con cinco o seis productos de que me falte una materia prima que está frenada en la aduana, que no dejan importar, que no se consigue o que no hay precio porque hay poco y no se sabe cuándo va a volver a entrar. Y no podés hacer un producto terminado que tiene la firma de industria argentina”, afirmó.

Delfina Ferro es influencer y pasó de recomendar dietas saludables a impulsar su propia marca

Por otro lado, contó algunos de los problemas que tiene para contratar empleados: “No pienso trabajar en relación de dependencia por todos los impuestos que salen. Hoy en día en Diabla soy yo y siete personas contratadas. Al corto plazo no tengo pensado tener empleados en relación de dependencia por la carga impositiva que eso implica para mí y para el empleado, y la posibilidad que tengo de crecer y sumar gente y armar un equipo que dé el fruto que queremos de la empresa con el presupuesto que tengo”.

“Si yo quiero tener una persona empleada, tengo que pagar un 50% más de lo que le pago y eso no lo recibe la persona, va al gobierno. Hoy hay muy poca credibilidad de que ese dinero sea invertido correctamente o que vos lo vayas a recibir el día de mañana cuando te jubiles o cuando te corresponda”, agregó.

El caso de Ferro no es el único, según un estudio de Bumeran, portal líder de empleo de Latinoamérica, el 65% de los especialistas en recursos humanos tiene planificado tomar nuevos colaboradores, lo que representa la cifra más baja de los últimos 3 años, desde que se realiza el estudio. En 2022, el 71% de los expertos planeaba contratar nuevos talentos; mientras que en 2021 lo hacía el 75%.

Entre quienes planean aumentar la cantidad de empleados en Argentina, el 32% proyecta incrementarla un 10%; el 26% considera hacerlo un 5%; y el 15% planifica ampliarla un 15 por ciento.

El tributarista Sebástián Domínguez detalló que lo que abonan los empleadores por cada trabajador se compone de los aportes del Régimen Nacional de la Seguridad Social que alcanzan el 20,40% del salario bruto en el caso de los sectores de servicios y comercio y el 18% en el resto de las actividades, 6% en concepto de obra social, entre 0,5% y 5% de ART y $78,36 de seguro de vida.

“Hoy en Diabla, todos los impuestos que tenemos que pagar de un producto se trasladan a precio, o se baja el margen y nos arriesgamos a que este producto no pueda subsistir si no tenemos una buena producción. Se pone en juego la producción de mañana”, aseguró Ferro.

Junto a siete colaboradores lleva adelante su emprendimiento de alimentos saludables

En este sentido, detalló que una barrita de cereal de su marca cuesta $1.400 y sin impuestos, la podría vender a $900.

“Si yo tuviese que poner el precio real de lo que es el producto, de lo que tendría que ser en góndola para tener el margen que quiero y hacer un modelo de negocio estándar, tendría que ser un 40% más caro”, afirmó.

“Pero mi compromiso también, como marca nueva y como marca que quiere ofrecer un bien al consumidor, es ser accesible y ser competitiva”, añadió.

Asimismo, manifestó: “Yo no emprendo para ganar plata, emprendo porque creo en mi proyecto. Creo que es importante que estos productos existan, y además necesito que me den plata. Pero mi motor no es ser exitosa económicamente”.

Como punto a favor de invertir en el país, mencionó que en Argentina emprender es más accesible que en otra parte del mundo. “Con menos recursos económicos podés lograr un producto que afuera tendría más dificultades”, dijo.