El BCRA compró más de USD 250 millones en el mercado y las reservas superaron los USD 28.000 millones

Con el nuevo gobierno el BCRA prioriza la acumulación de reservas.

Un muy sostenido monto negociado en el mercado mayorista, con USD 430,7 millones en el segmento de contado, permitió una notoria compra a manos del Banco Central, que se alzó con USD 254 millones, el 59% de la oferta privada. Así liberó además unos USD 177 millones para cubrir la demanda de importadores.

En el transcurso de marzo las compras oficiales alcanzan los USD 934 millones, en su quinto mes consecutivo con saldo a favor. Y desde el 11 de diciembre, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, efectuó compras netas por USD 9.460 millones de dólares.

Por otra parte, las reservas internacionales avanzaron este jueves unos USD 198 millones, a USD 28.049 millones, en su nivel más alto desde el 24 de agosto de 2023. Mejoran bajo la nueva administración nacional en USD 6.841 millones desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre.

“Finalmente se estaría ratificando que continúa por el momento el crawling-peg del 2%, más allá de las idas y vueltas en la rueda del martes, a pesar de lo cual los operadores anticipan que podría llegar una gradual aceleración próximamente, toda vez que la pérdida de competitividad viene siendo acelerada en el actual contexto”, afirmó el economista Gustavo Ber.

“Tras el importante abaratamiento que acumulan, los dólares financieros se presentan más sostenidos, y expectantes alrededor de los $ 1.000, una zona que percibida como más atractiva por parte de algunos operadores. Esto sucede más allá de que las exportaciones resultan una oferta demasiado fuerte frente a la demanda actual en un mercado segmentado y que transita una recesión, la cual lleva a muchos participantes a seguir recurriendo al ‘descanuto’”, graficó el titular del Estudio Ber.

“Los exportadores siguen liquidando a pesar de la apreciación del tipo de cambio real. Estimamos que en febrero la oferta privada en el spot fue muy parecida a la de enero”, observaron los analistas de la Consultora 1816.

Javier Timerman, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero comentó que “el cepo es un indicador muy negativo para una economía. Es lo primero que uno analiza en una inversión. Personalmente confío en que se va a ir solucionando porque Milei no puede ejecutar su plan económico con cepo”.

“El problema del cepo es que hay mucha deuda en pesos dando vueltas y eso es potencial comprador de dólares. El mercado se mueve muy rápido, no podes tener esa cantidad de pesos con reservas que hoy día son muy limitadas. Creo que Milei entiende eso pero se va a animar a sacar el cepo y antes de lo que todos creemos, pero es un tema que no te podes equivocar. No podes quedarte sin reservas”, agregó Timerman.

En los últimos tres meses las compras netas del BCRA en el mercado de cambios se acercan a los USD 10.000 millones

En tanto, la calificadora de riesgo Moody’s informó que “las condiciones macroeconómicas inestables y los problemas en las reservas de divisas del país podrían afectar potencialmente la estabilidad de los depósitos. Los recientes aumentos de las reservas en divisas del Banco Central -aunque todavía en niveles bajos- brindan cierto alivio a los retiros de depósitos en moneda extranjera”.

“Con amplios colchones de liquidez, tanto en moneda local como extranjera, los bancos siguen posicionados en títulos soberanos y de bancos centrales, que están sujetos a importantes riesgo crediticio y cambios de política. En el lado positivo, los bancos dependen poco de los ajustados mercados financieros extranjeros y de la moneda extranjera. Los depósitos en divisas representaron solo el 24% del total de los depósitos a finales de 2023″, puntualizó Moody’s.