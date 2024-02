Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este viernes 23 de febrero y cuál es el precio minuto a minuto

Aunque avanza la licuación, la deuda en pesos sigue siendo una traba para levantar el cepo cambiario Crece la inquietud en el mercado por la emisión de “puts”, garantías de la deuda en pesos que ya asciende a los $10 billones. Se interpreta como señal de dudas respecto del ajuste fiscal

Foto de archivo - El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, brinda conferencia en prensa en el Palacio presidencial ubicado en Buenos Aires. Ene 26, 2024. REUTERS/Tomas Cuesta

La agenda que el propio instaló en el mercado respecto del pronto levantamiento del cepo cambiario despertó en entre operadores y analistas un debate que parecía saldado: el veloz avance de la licuación de los pasivos remunerados del Banco Central -es decir, la deuda de la entidad monetaria en pesos- era la llave maestra para allanar el camino hacia la unificación del mercado de cambios. Pues bien, aunque eso no deja de ser cierto, tales pasivos no están tan bajo control como se asume. Mejor dicho, si el plan del ministro de Economía, Luis Caputo, corre sobre rieles tal como ocurre hasta ahora, no hay de qué preocuparse. Pero el equilibrio puede ser precario. Una señal equivocada o, como le pasó al ex ministro Martín Guzmán, un botón apretado inoportunamente en alguna dependencia oficial que dispare una ola de ventas de la deuda en pesos y, con ello, derrumbe el precio de los títulos públicos en moneda nacional puede ser el fin del sueño estabilizador que, aún con dificultades y serias consecuencias sociales, adormece por ahora los peores fantasmas del mercado.