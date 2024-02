Martín Guzmán: “Decir que la inflación es un fenómeno monetario es imperfecto e incompleto”

El ex ministro comparó la propuesta de dolarización de Milei con la situación que atravesaron Ecuador, Grecia y Puerto Rico. (Reuters)

El ex ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, cuestionó algunas de las decisiones de política monetaria implementadas por el gobierno de Milei y se mostró crítico con el manejo que se propone en relación a la inflación, sobre todo con la mirada puesta en la promesa de dolarización.

“Decir que la inflación es un fenómeno monetario es imperfecto e incompleto. Se requiere resolver el conflicto distributivo de forma política. Aquí la elección de los líderes es importante, así como la capacidad de generar cohesión”, declaró en una entrevista realizada en el canal Neura.

En este sentido, Guzmán aseguró que la dolarización no es una solución viable para las subas constantes de precios, desde el punto de vista socioeconómico. “La dolarización es que tus hijos y nietos migren. Cuando la gente no encuentra oportunidades, se va. Miremos los datos, miremos lo que ocurrió con los países que dolarizaron”, declaró.

“Ecuador es el país de América Latina que más remesas recibe hoy. La gente se va y manda plata desde afuera. Grecia es un caso parecido, menos extremo. Entre 2007 y 2021 se fue el 6,2% de la población. Se fueron principalmente los jóvenes y los que estaban formados. En Puerto Rico se destruyeron las familias. La dolarización fracturó a las familias. La gente se fue del país. La dolarización genera desempleo”, insistió Guzmán.

Haciendo foco en Argentina, el ex ministro de Economía recordó la época del 1 a 1 y si bien opinó que “la convertibilidad es mucho menos dura que la dolarización”, en su momento provocó que muchas personas jóvenes se fueran del país. “La dolarización es mucho más difícil de dar vuelta que la convertibilidad. Hay que tomarlo en serio el tema, define lo que somos como país”, insistió Martín Guzmán.

Desregulación y Ley Ómnibus

Para el economista, hoy se están debatiendo cuestiones que son insólitas y van de un extremo a otro. “Pasamos de los excesos de las regulaciones -que hoy existen en la Argentina- a desregular cualquier cosa, como lo que está pasando ahora, que genera transferencia de ingresos de un sector de la población a otro”, apuntó.

Martín Guzmán cuestionó la desregulación completa de la medicina prepaga.

“En la Argentina hay exceso de regulaciones pero la discusión en el mundo está en otra parte: ¿cómo tener un Estado ordenado para que genere más dinamismo en la economía?”, planteó.

Analizando las propuestas de desregulación, Guzmán aportó también su opinión en relación a la Ley Ómnibus que se debate en el Congreso. “Hay cosas que no tienen sentido, como la desregulación completa de la medicina prepaga. No es que con la desregulación va a haber una libre entrada de otras empresas que van a generar mayor competencia y el precio va a bajar. No pasa eso. Va a haber una transferencia de ingresos; muchos van a tener menos ingresos y algunos pocos que van a ganar mucha plata”, cuestionó el ex ministro.

Para Guzmán, es importante que los espacios que se van reorganizando tomen premisas que hoy están en la agenda y que antes eran mala palabra, temas tabúes, como adaptar la legislación laboral, bajar los subsidios o reducir el déficit. “Es positivo que dejen de ser temas tabúes y se debatan”, reconoció.

Lejos de las inversiones

En otro punto de la entrevista, Guzmán intervino en el debate sobre el retraso de la llegada de inversiones. “Para que se invierta en un país tiene que haber percepción de estabilidad, no alcanza con ordenar al Estado. Ello también tiene que ocurrir, pero lo que importa es cómo se hace el ajuste”, indicó.

“No es lo mismo si el ajuste se hace de una forma progresiva en la que no se concentre todo en un sector que viene perdiendo mucho o se hace de forma regresiva para que lo paguen los jubilados, la clase media y los informales. Eso es lo que está ocurriendo. Hay un ajuste regresivo y eso genera fractura de la sociedad. Eso no es estabilidad”, reclamó el economista.

“La inversión en un país no ocurre porque te guste alguien (Milei), ocurre porque crees que vas a ganar plata en un lugar. Es conveniencia”, cerró Guzmán.