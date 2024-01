La justicia de EEUU ordenó una audiencia de funcionarios de Kicillof y acreedores que le ganaron un juicio a la provincia

La Plata: El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof,acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López Télam

Será cara a cara, por el fantasma del default que nunca se desvanece en la Argentina: la Justicia de Nueva York fijó una audiencia entre los funcionarios de la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof y los acreedores que le ganaron un juicio por la deuda en default. Los bonistas fueron representados por el abogado Dennis Hranitsky, quien en 2012 logró el embargo de la Fragata Libertad.

La jueza Katharine Parker, quien asumió en 2016 como magistrada federal del distrito sur de Nueva York, dispuso una audiencia entre las partes para el 6 de marzo. Se trata de un expediente en el que la provincia de Buenos Aires “accedió a abonar USD 35 millones al fondo Glacial”, según explicó el experto Sebastián Maril.

“Parece que la intención del fondo Glacial Capital de ir por las cuentas en el exterior de funcionarios argentinos, más de 600 nombres, dio sus frutos”, afirmó Maril. El experto se refiere al pedido de “discovery” formulado por los bonistas para presionar.

La orden de la audiencia Parker

En este encuentro las partes deberán ponerse de acuerdo sobre la forma de pago. Infobae consultó al gobierno bonaerense sobre este tema pero todavía no obtuvo una respuesta.

El año pasado la justicia norteamericana le ordenó a la provincia de Buenos Aires pagarle USD 35 millones a dos acreedores externos que no habían aceptado el canje que realizó el gobierno de Axel Kicillof, por lo que su deuda estaba en situación de default.

Según la Coalición de Bonistas de la PBA, la provincia “negoció de mala fe con los inversores e impulsó una reestructuración hostil y coercitiva. Los acreedores que rechazaron la oferta recibieron 35 millones de dólares por parte de un tribunal de Nueva York. Mientras que otras provincias han pasado la página, la PBA sigue siendo perseguida por su legado de mala fe”.

En aquel entonces, fuentes oficiales bonaerenses indicaron a Infobae que “lo que las partes acordaron fue la redacción del fallo. Que la Provincia esté de acuerdo con la redacción del fallo no quiere decir que no se reserve derechos para disputar el fondo de la cuestión. No constituye una aceptación o acuerdo de pago. De todas formas, es importante resaltar que, desde el inicio de la gestión, la Provincia viene trabajando de buena fe para regularizar en un 100% de forma sostenible la situación de su deuda con acreedores bajo ley extranjera, y lo seguirá haciendo”.

La jueza de EEUU Katharine Parker

Estos dos grupos de acreedores estuvieron representados por el abogado Dennis Hranitzky, quien durante el gobierno de Cristina Kirchner logró el embargo temporal de la Fragata Libertad en el puerto de Ghana en 2012 mientras la Argentina iba rumbo a otro default soberano. El letrado se subió personalmente al barco en el puerto africano Ghana para retenerla en 2012 y en 2020 diseñó un grupo de bonistas tenedores de deuda argentina que participó de las duras negociaciones con el Gobierno que culminaron en el canje dirigido por Martín Guzmán.

Maril indicó que “los fondos Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings LLC son acreedores de bonos provinciales 10.875% 2021″. El experto detalló a Infobae que la provincia no apelará porque, como lo muestra el escrito, “ ya acordó los términos de la sentencia. Es decir, fue consensuada”.

Orden de pago de la justicia de EEUU a la PBA

La orden la emitió la jueza del distrito Sur de Nueva York Mary Kay Vyscocil.

La orden

Según la orden, “los demandantes Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings LLC, habiendo solicitado a este Tribunal una Orden de Sentencia Sumaria, y habiendo el Tribunal concedido la sentencia sumaria sobre dicha moción”.

“Por la presente se ordena y decreta que los demandantes deberán recuperar de la Demandada, la Provincia de Buenos Aires, lo siguiente: 1. Con respecto al reclamo del demandante Glacial Capital, LLC para recuperar sobre su interés beneficiario en bonos emitidos por la Provincia por un monto principal de $34.200.000,00 (10,875% Global Note con vencimiento el 26 de enero de 2021)”.

La jueza Mary Kay Vyscocil

“Glacial Capital deberá recuperar de la Provincia $15.627.333,04, que se compone de (i) $11.400.000. 00 (que representan el principal impagado), más (ii) 3.808.787,50 $ (que representan los intereses impagos sobre el principal al tipo contractual del 10,875%)”

“Las cifras expuestas en esta Propuesta de Sentencia se basan en el entendimiento de los demandantes de la postura de la Provincia sobre el cálculo de los daños y perjuicios, y se calculan a partir del 1 de marzo de 2023″.

“Si se dicta sentencia antes del 26 de julio de 2023, las cantidades deberán incrementarse en las tarifas diarias de 4.353,18 dólares para Glacial Capital, LLC y 5.422,39 dólares para TRSE Holdings LLC a partir del 2 de marzo de 2023 y fechas posteriores”.

“Esta Propuesta de Sentencia es presentada conjuntamente por las Partes”, precisó.

“Son 418.545,54 dólares (que representan intereses al tipo legal del 9% sobre todas las cantidades de intereses vencidos y no pagados)”.

Dennis Hranitzky, el abogado de los acreedores de la PBA

“Con respecto al reclamo del demandante TRSE Holdings LLC para recuperar sobre su interés beneficiario en bonos emitidos por la Provincia por un monto principal de $42.600.000,00 (10,875% Global Note con vencimiento el 26 de enero de 2021), TRSE recuperará de la Provincia USD19.465.625″.

”Se ordena además que, hasta nuevo aviso del Tribunal, los demandantes se abstengan de vender o transferir de cualquier otro modo sus intereses beneficiosos en los bonos implicados en esta acción sin avisar previamente al Tribunal y obtener su permiso”, advirtió la magistrada.

Maril explicó que si bien la provincia gobernada por Axel Kicillof logró una mayoritaria aceptación de sus acreedores externos, quedó cerca del 2% afuera del canje que llevó a cabo; entre estos, los mencionados fondos de inversión que ganaron esta demanda y un grupo alemán que espera el mismo destino.

Se trata de montos pequeños que siguen en default, pero que contradicen los dichos del gobernador, que, al anunciar el canje, dijo que había logrado una aceptación “universal y unánime”, demostrando que la maldita herencia de la deuda está lejos de terminar.