El impacto económico de eventuales cambios en la relación con China: estiman que hay en juego unos USD 3.000 millones en exportaciones

Detrás de Brasil, China es el segundo socio comercial de la Argentina. En los primeros 11 meses de 2023, según el último dato disponible del Indec, las exportaciones a China totalizaron USD 4.921 millones y las importaciones, USD 13.711 millones. En ese período, el gigante asiático fue el tercer destino de las exportaciones y el segundo origen de importaciones de la Argentina.

De ahí la sensibilidad no solo política, sino también económica -en particular, comercial- y financiera (por el peso del yuan, la moneda china, en las reservas del BCRA) en torno de las relaciones con Beijing, teniendo en cuenta que, apenas asumió, el gobierno de Javier Milei desistió la invitación a sumar el país al grupo BRICS (por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), invitación que el gobierno de Alberto Fernández había acogido con entusiasmo.

La canciller Diana Mondino se reunió el viernes con el embajador chino Wang Wei. Una cuestión básica fue despejar temores chinos acerca de un cambio de la tradicional posición exterior argentina de “una sola China”, puesta en duda por gestos equívocos y rumores.

De lo primero había sido ejemplo Agustín Romo, diputado de La Libertad Avanza, al visitar la representación comercial de Taiwán, postear en redes sociales una foto de la ocasión y un texto destacando a Taiwán como “ejemplo para el mundo libre”. Los rumores -desestimados por la cancillería argentina- referían una presunta reunión de Mondino con la representante taiwanesa en el país, Florencia Miao-hung Hsie. En vísperas de las elecciones en Taiwán, que este sábado ganó un partido independentista, la preocupación china era que Argentina cambiase su posición exterior de más de 50 años.

¿Represalias?

En este contexto, trascendieron posibles represalias económicas, como que China exigiría el pago del canje de monedas con el BCRA (esto es, la devolución de los yuanes de las reservas del BCRA) y disminuiría las compras de carne y soja, priorizando a proveedores como Uruguay, Australia y Brasil.

Patricio Giusto, director del Observatorio Sino-argentino, Master of China Studies y profesor visitante de la Universidad de Zhejiang (China), sostuvo: “Estados Unidos es el único país del mundo que provoca a China respecto a la cuestión de Taiwán, y por razones obvias: el apoyo económico y militar histórico. Meternos en eso es algo absolutamente alocado, que tendría consecuencias gravísimas porque es el tema más sensible para el Partido Comunista de China”.

La reunión de Mondino con el diplomático chino, sin embargo, aventó esos temores.

La canciller Diana Mondino con el embajador de China, Wang Wei

Con respecto al swap, y pese al pedido del presidente Javier Milei a Beijing para renovarlo, las autoridades chinas ya habían suspendido la ampliación por USD 6.500 millones acordada con el gobierno de Alberto Fernández. Si China exigiera el pago del tramo del swap utilizado -USD 5.000 millones más 6% de intereses-, Argentina quedaría en una posición delicada pues aumentaría un 50% el rojo de las reservas netas.

De acuerdo al economista Federico Glustein, esto dejaría en una situación de riesgo a la macro y también al nuevo acuerdo con el FMI, de una acumulación de reservas de USD 10.000 millones hacia fines de este año.

Carne y porotos

En materia de exportaciones, en noviembre (último mes para el que el Indec publicó información completa) el 56,5% de los despachos al país asiático se concentró en carne bovina, deshuesada, congelada; y en porotos de soja excluidos para siembra. Si China decidiera frenar sus compras de dichos productos, “podrían estar comprometidos USD 3.000 millones, por lo menos de exportaciones difíciles de reubicar porque el mercado chino tiene un tamaño no replicable en otra zona del globo.

Es por eso que el impacto podría ser grande no solo para el sector agropecuario, sino para la recaudación de divisas y por retenciones, así como de un efecto cascada para importaciones chinas muy necesarias para la economía local. A su vez, hay provincias con un número importante de exportaciones hacia China como son Catamarca, La Pampa y Entre ríos que van a ver su economía afectada”, indicó Glustein.

Por su parte, Marcelo Elizondo, Presidente del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce (ICC), aseguró: “Argentina perdería un muy relevante comprador de soja, que no es fácil de sustituir. Argentina tendría que buscar otros mercados en el mundo, sobre todo en Asia. Habría mercados alternativos pero probablemente se produciría alguna pérdida en términos de precio porque el país estaría obligado a salir a vender su producción generando una sobreoferta en los mercados”.

También, de acuerdo al especialista, China podría triangular y comprar la producción argentina indirectamente, lo que generaría bajas en el precio.

Participación porcentual de los principales países de exportación e importación en los primeros 11 meses de 2023

Desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), su presidente, Miguel Schiariti, dijo a Infobae que el impacto para el sector sería “nefasto” ya que China concentra alrededor del 77% de las exportaciones de carne y se estima que en 2023 se enviaron 920.000 toneladas.

En suma, una reducción de las exportaciones a China podría ampliar aún más el déficit comercial, que en los primeros 11 meses de 2023 alcanzó los USD 8.790 millones.

No obstante, tanto Schiariti como Elizondo y Glustein consideran que sería una primera amenaza de China para evitar que Argentina avance en un tema tan sensible. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones bilaterales ya habían atravesado tensiones luego de que el gobierno decidiera no entrar a los BRICS y que Milei dijera durante la campaña presidencial que tanto Brasil como China serán socios comerciales del sector privado y que no harán pactos con comunistas. Asimismo, el libertario sostuvo que en el país asiático “la gente no es libre, no puede hacer lo que quiere. Y cuando hacen lo que quieren, los matan”.

En el gobierno no desconocen dichos números ni la importancia de la relación bilateral con el gigante asiático tanto en términos comerciales como financieros. Por este motivo, tras la reunión entre Mondino y Wang Wei, Cancillería emitió un comunicado y afirmó que ambos desestimaron “recientes versiones de prensa infundadas y reafirmaron lazos de amistad y el principio de una sola China”.

Será cuestión de tiempo y de los gestos que tenga el gobierno nacional para ver si la relación bilateral se afianza o, por el contrario, se debilita; a sabiendas del impacto económico que implicaría.