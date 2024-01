El Banco Central compró USD 177 millones en el mercado, con una fuerte recuperación de la oferta

El BCRA absorbe la mitad de la oferta en el mercado mayorista.

Este jueves el Banco Central encadenó 22 días operativos con compras en la plaza mayorista y adquirió USD 177 millones, en una rueda con USD 353 millones operados en el segmento de contado, de los cuales la entidad se quedó con la mitad. El monto negociado en el segmento de contado (spot) exhibió un incremento de más de USD 150 millones o un 72,8% respecto de los USD 210 millones del miércoles.

De esta forma la entidad monetaria anotó un saldo comprador total de USD 4.031 millones desde el lunes 11 de diciembre, inclusive. En lo que va de enero las compras del organismo acumulan 1.136 millones de dólares.

En tanto, las reservas internacionales brutas aumentaron unos USD 158 millones, a 23.570 millones de dólares. Estos activos mejoraron bajo la nueva administración nacional en USD 2.362 millones desde los USD 21.208 del 7 de diciembre. Asimismo, en el transcurso de enero las reservas progresaron en 499 millones de dólares.

El Fondo Monetario Internacional anunció un acuerdo técnico para la séptima revisión del programa y el Poder Ejecutivo podrá recibir un desembolso de unos USD 4.700 millones una vez que el directorio del organismo lo apruebe. Con esa suma, podrá pagar los vencimientos que se acumulan hasta abril. La nueva hoja de ruta exigirá una acumulación de reservas por USD 10.000 millones a lo largo del año y un fuerte ajuste fiscal en línea con el que anunció el Gobierno.

“Dentro del acuerdo, Argentina se compromete a un superávit fiscal primario de 2% del PBI, algo que el presidente argentino esta consustanciado de que ocurrirá, y en segundo lugar crecerá en USD 10.000 millones de reservas. El día que Javier Milei asumió como Presidente las reservas eran de USD 21.017 millones, al día de ayer sumaban USD 23.412 y el objetivo para diciembre del año 2024 sería USD 31.017 millones”, evaluó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“La acumulación de reservas sería una meta alcanzable si tenemos en cuenta que para el año 2024 las expectativas de exportaciones serían de USD 83.423 millones, importaciones de USD 70.632 millones, y el saldo de balanza comercial se ubicaría en USD 12.791 millones”, confió Di Stefano.

Los números finos muestran que el desembolso de USD 4.700 millones, que habilitaría a fin de mes el directorio del FMI, le alcanzarán al Poder Ejecutivo para devolverle a la CAF los USD 920 millones que le pidió prestado para pagar los vencimientos de diciembre; abonar a fin de mes USD 1.950 millones y una suma similar en abril. Los vencimientos de febrero, por unos USD 600 millones, tendrán que ser afrontados con reservas propias porque a diferencia de los montos anteriores, no son vencimientos de capital sino de intereses.

“Por un lado, aparecen compromisos con el FMI por un total de USD 1.945 millones, que podrán ser pagados el 31 de enero. Además, el 1 de febrero deberá pagar otros USD 864 millones. Vale recordar que el Fondo tiene un desembolso pendiente del año pasado por USD 3.275 millones, el que se no hizo por el incumplimiento total de los objetivos establecidos por parte de Argentina”, indicaron los analistas de GMA Capital.

“La herencia no es menor e impuso límites y restricciones a las posibilidades de acción desde el primer día. Unos cinco puntos del PIB de déficit fiscal y diez de déficit cuasi-fiscal, reservas netas del BCRA en terreno negativo, pasivos remunerados de la autoridad monetaria equivalentes a tres veces la base monetaria y creciendo endogenamente a una tasa de interés nominal que no los convierte en explosivos merced a niveles de inflación continuamente crecientes que hacen que no crezcan en términos reales, una deuda por importaciones impagas de magnitud histórica, en un contexto minado de cepos y restricciones, etc. Estos son algunos de los desequilibrios con los que debe lidiar el nuevo gobierno”, describió José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina.