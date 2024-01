Bitcoin: el curioso hackeo a la SEC que hizo celebrar a los inversores cripto pero terminó en farsa

El ETF de Bitcoin podría captar unos USD 100.000 millones si se aprueba este nuevo instrumento.

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) aclaró que su cuenta en la red social X (Twitter) se vio “comprometida” al publicar sin autorización la aprobación de un fondo cotizado vinculado al Bitcoin, algo que el ente regulador de las bolsas estadounidenses desmintió minutos después de producirse el anuncio.

“La cuenta de Twitter de la SEC se vio comprometida y se publicó un tweet no autorizado. La SEC no ha aprobado la cotización ni la comercialización de productos negociados en Bolsa de Bitcoin al contado”, aclaró en la red social el presidente del organismo, Gary Gensler.

Desde el área de seguridad de X, la red social propiedad de Elon Musk confirmaba tras una investigación preliminar que la cuenta de la SEC “fue comprometida”, subrayando que esta acción no consentida no se debió a ninguna violación de los sistemas de X, “sino más bien debido a que un individuo no identificado obtuvo el control de un número de teléfono asociado con la cuenta @SECGov a través de un tercero”.

Si bien el Bitcoin llegaba a cambiarse por casi USD 48.000 este martes, tras la aclaración de la SEC su cotización se enfriaba hasta algo más de los USD 45.000

Asimismo, la red social apuntó que el organismo regulador estadounidense no había habilitado en su perfil de X la autenticación de dos factores en el momento en que fue comprometida.

Posteriormente, en una declaración a los medios, la agencia aseguró que colaborará con las autoridades y el resto de socios del Gobierno “para investigar el asunto y determinar los próximos pasos apropiados relacionados tanto con el acceso no autorizado como con cualquier mala conducta relacionada”.

La cotización de la criptomoneda de referencia escaló en las últimas semanas hasta máximos desde marzo de 2022 alentada por la expectativa de que la SEC autorice este tipo de productos de inversión vinculados a criptomonedas. La principal criptomoneda se encareció más de un 70% en los últimos meses ante la expectativa de que se aprobaran los ETF para el activo. Se disparó hasta tocar un precio de alrededor de 48.000 dólares con el mensaje falso, antes de caer por debajo de USD 45.000 minutos más tarde, y continuaba rondando ese nivel.

La SEC alertó sobre el hackeo a su cuenta de X, la red social anteriormente conocida como Twitter

Los inversores esperan la aprobación

Los gestores de activos estadounidenses mantienen la esperanza de que el regulador de valores permita la negociación de fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado, incluso después de que la publicación falsa que desató la confusión el martes.

La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de EEUU decidirá en horas si aprueba una solicitud de los gestores de activos Ark Investments y 21Shares para lanzar un ETF de Bitcoin al contado. Más de una docena de solicitudes de ETF de Bitcoin, entre ellas las de BlackRock, Fidelity y VanEck, también están pendientes ante la agencia.

Los productos cambiarían las reglas del juego para el Bitcoin, al ofrecer a los inversores institucionales y minoristas exposición a la mayor criptomoneda del mundo sin tenerla directamente en su poder, y darían un gran impulso al sector de las criptomonedas, que sufrió una serie de escándalos en los últimos años.

La SEC de EEUU decidirá si aprueba una solicitud de los gestores de activos Ark Investments y 21Shares para lanzar un ETF de Bitcoin al contado

Varios ejecutivos del sector dijeron a Reuters a principios de esta semana que esperaban que la SEC aprobara el producto Ark/21Shares junto con muchos otros. Se negaron a ser identificados porque las conversaciones son privadas. La SEC no adelantó cómo se pronunciará y un portavoz dijo que la agencia no puede hacer comentarios sobre las solicitudes.

Varios emisores dieron a conocer esta semana las comisiones previstas para los ETF, que suelen ser uno de los últimos detalles que se concretan antes del lanzamiento. Al menos tres empresas presentaron o estaban preparando la presentación de solicitudes de aprobación de la SEC para lanzar sus productos este jueves, indicaron tres fuentes que declinaron ser identificadas debido a la confidencialidad de las conversaciones en curso con el regulador.

Josh Gilbert, analista de mercado de eToro, dijo a Reuters que el pirateo del martes había “sin duda sacudido el mercado del Bitcoin”, pero que todo apuntaba a que la SEC estaba dispuesta a aprobar los productos.

Los analistas de Standard Chartered afirmaron esta semana que los ETF podrían atraer entre 50.000 y 100.000 millones de dólares solo este año, lo que impulsaría el precio del Bitcoin hasta los 100.000 dólares. Otros analistas han dicho que los flujos de entrada se acercarán a los 55.000 millones de dólares en cinco años.

“Es muy positivo para la institucionalización del Bitcoin como clase de activo”, afirmó Andrew Bond, director gerente y analista sénior de tecnología financiera de Rosenblatt Securities. “La aprobación de ETF legitimará aún más el Bitcoin.”