Sturzenegger aseguró que la Argentina “convergerá bastante rápido en una situación sin cepo”

Federico Sturzenegger fue titular del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri

El ex presidente del Banco Central y actual asesor del presidente Javier Milei, Federico Sturzenegger, fue uno de los ideólogos del decreto de 366 artículos que desregula la economía dado a conocer ayer en cadena nacional. El economista aseguró este jueves que con el DNU “los capitalistas están obligados a competir en serio”. Entre los puntos más destacados, aseguró que el país debería converger rápidamente a una “situación sin cepo” y afirmó que hay que eliminar la Ley Penal Cambiaria.

En diálogo con radio Mitre, el ex funcionario dijo: “Milei trata de confrontar el sistema de la casta. ¿Cómo lo hace? Lo hace de una manera muy particular y lo hace con competencia. Milei no le dice a los sindicatos no tengan obras sociales, no le dice no provean sistemas de salud, lo que dice es compitan, compitan en igualdad de condiciones. Porque la competencia los va a hacer mejores. Y la competencia es lo que hace que un sistema económico capitalista funcione en favor de la gente”.

“Yo le estoy dando a la gente la libertad de que elijan, sin tener que pagarle a un intermediario, qué proveedor de salud quiere tener. Puede ser un obra social sindical, puede ser una prepaga, puede ser lo que quieran. ¿Y vos qué me estás queriendo decir? ¿Me lo vas a judicializar para decirle que no querés que la gente tenga libertad de elegir?”, agregó al referirse a la oposición de los gremios.

Además, explicó que los afiliados a un gremio pagan un aporte al sindicato pero que los no afiliados también lo hacen. “Se llama aporte solidario y nosotros lo que decimos es que eso necesita el consentimiento explícito del trabajador. Osea le devolvés al trabajador el poder. No lo tiene más el secretario general sino el individuo”, sostuvo.

Federico Sturzenegger estuvo a la derecha del presidente Javier Milei durante la cadena nacional en que se presentó el decreto de desregulación de la economía junto al resto del gabinete

Sturzenegger aseguró Argentina convergerá bastante rápido en una situación sin cepo. “Me parece que hay que sacar la ley la penal cambiaria”. Dicha modificación no se incluyó en el decreto ya que se veda modificaciones de materia penal.

En cuanto a la entrega de Aerolíneas Argentinas a sus trabajadores y privatización, aseguró que todavía no está decidido pero prepara el terreno legal ya que las sociedades y empresas del Estado se transforman en sociedades anónimas. “Uno es una sociedad que básicamente se rige con las características de cualquier sociedad. Yo creo que eso le hace muy bien a las sociedades del Estado. Los empleados podían tener hasta el 10% de las acciones. Nosotros eso lo cambiamos y dijimos que los empleados pueden tener hasta el 100%.”, afirmó.

Consultado por el cambio del artículo 958 del Código Civil y Comercial, que indica que “las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público”, aseguró que “es un baño de libertad porque de repente te permite a vos, en todas las restricciones contractuales, no solo alquileres, te permite recuperar la libertad de cómo vos querés comerciar, transaccionar, relacionarte con otra gente”. Y aclaró que todos los contratos vigentes rigen hasta que terminen.

Por otro lado, y en cuanto a la reforma laboral, indicó que se busca terminar con la industria del juicio y bajar un área de litigiosidad y conflictividad laboral. Además, respecto al sistema de fondos de desempleo que utiliza la UOCRA, aseguró: “Es un sistema que es de acuerdo entre el empleador y los empleados para generar un mecanismo para que los trabajadores puedan sortear discontinuidades que tiene su vida laboral. Lo que Javier Milei acá está autorizando es a que ese tipo de modelo se pueda replicar en cada uno de los sectores”.

El DNU también extiende el periodo de prueba de tres a ocho meses, y al respecto, el ex funcionario afirmó: “Me parece que también es muy interesante para la gente que entra al mercado laboral. Hace como mucho más fácil. Necesitás que el empleador se anime a tomarlo y después, cuando lo toma, las posibilidades de la continuidad laboral son muchísimo más grandes”

Por otro lado, indicó que “hay un régimen especial que armó el grupo de trabajo que es para lo que nosotros llamamos trabajadores independientes. Entonces, un trabajador independiente va a poder contratar hasta cinco empleados con un régimen laboral muy sencillo, para que ese trabajador independiente, que es por ahí un autónomo, que tiene como una ‘empresita’, donde hoy eran todos informales, le vas a dar un paraguas para que pueda tener hasta cinco”.

En este sentido, el DNU detalla: “El trabajador independiente podrá contar con hasta otros CINCO (5) trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo.El mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vinculo de dependencia entre ellos”.

“Lo importante es que esa gente pueda trabajar tranquila, que pueda trabajar legalmente. Es una manera de insertarlos en el mercado laboral y me parece que hay mucha pyme hoy que no quiere tomar un un empleado justamente porque tiene miedo a que en dos, tres meses tenga un problema con ese empleado y se coma un juicio laboral”, añadió.

También, hizo referencia a las regulaciones que se modificaron para las tarjetas de crédito y minimizó la norma: “Simplemente son simplificaciones que hace a la registración, a la naturaleza de los contratos. No hay cambios importantes de la capitalización de los punitorios”.