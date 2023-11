Alejandro Werner, ex funcionario del Fondo: “El FMI no va a hacer una evaluación sobre cómo se usó el dinero, no es una auditoría”

Alejandro Werner, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (REUTERS)

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Alejandro Werner descartó que la investigación que iniciará el organismo sobre el crédito Stand By de 2018 vaya a auditar cómo se utilizó el préstamo de USD 45.000 millones, defendió el programa firmado con el gobierno de Mauricio Macri y acusó al gobierno y al ministro de Economía Sergio Massa de “estar muy cerca de la mentira”.

En diálogo con Infobae horas después de que se conociera, por parte del candidato presidencial de Unión por la Patria, que la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), que pertenece al FMI pero que actúa de manera autónoma del directorio y del staff técnico, y cuya misión es hacer exámenes sobre la actuación de ambos en su trabajo sobre distintos programas financieros con países miembro.

La OEI surgió a principios de siglo y ya realizó trabajos específicos sobre la relación entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina. En particular, un extenso informe respecto al rol que tuvo el organismo durante la década del 90 y el proceso económico que llevó a la debacle de fines de 2001. Fue, de cierta forma, la “punta de lanza” entre las evaluaciones de la OEI.

“El Fondo seguramente pida acciones concretas para seguir adelante, o un nuevo programa que sustente sus nuevas políticas”

A mediados de año, esa oficina, que desde octubre de 2022 conduce el economista español Pablo Moreno, determinó una hoja de ruta sobre futuras evaluaciones. Tal como detalló Infobae, en ese calendario la OEI anticipó que realizará un examen sobre el regímen de acceso excepcional a fondos por encima de la cuota correspondiente a cada país miembro. El uso de los fondos de cada crédito estaría, de esa forma, fuera del alcance de la evaluación.

En ese marco, el economista nacido en Argentina y que se desarrolló profesionalmente en México, Alejandro Werner, uno de los funcionarios con mayor involucramiento en el Stand By Agreement de 2018 durante el Gobierno de Cambiemos, habló con este medio y descartó que el trabajo de la OEI verse sobre la salida de capitales que tuvo lugar durante esos años, algo que fue expresado en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Funcionarios del FMI y del Ministerio de Economía argentino, durante una reunión durante la vigencia del crédito Stand By de 2018

Werner defendió el espíritu de ese préstamo, su utilización aunque admitió que debería haber sido reforzado por el lado de los controles de capitales de manera temprana para evitar que esa salida de capitales se modere. “El préstamo SBA con la administración de Macri tenía los elementos necesarios para un programa de estabilización, que van al centro del problema del desequilibrio macro en Argentina”, dijo.

“Por un lado una estrategia fiscal que reduzca el déficit primario y que se reforzó en la primera revisión del programa. Se implementó con dificultades pero fue correcta. Por otro lado, una estrategia monetaria que pasó de metas de inflación a agregados monetarios. Era un buen diseño. Tuvo efectos positivos. El programa pudo haber tenido debilidades importantes en la parte de flujos de capital, sobre imponer o no controles de capitales”, reconoció de todas formas.

“Alguna gente cree que se debió haber reestructurado la deuda antes. Pero además en un entorno político tan polarizado y con elecciones de 2019 no hay precios relativos, tipo de cambio o tasas de interés que genere tranquilidad a los inversionistas cuando la posibilidad de un gobierno como el de Alberto Fernández fuere responsable de la política económica”, continuó Werner, que actualmente es director del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown.

“El programa tuvo un buen diseño y tuvo efectos positivos. Pudo haber tenido debilidades importantes en la parte de flujos de capital, sobre imponer o no controles de capitales”

“El programa pudo haber sido mejor si hubiese habido controles de capital impuestos antes. Son elementos que lo podían hacer más resiliente: controles de capitales de manera más temprana y preventiva. También hubo un debate sobre la intervención cambiaria”, mencionó el economista.

Además, acusó al ministro de Economía Sergio Massa de “estar muy cerca de la mentira” sobre el carácter de la investigación que realizará la OEI respecto al caso argentino. “La OEI no va a hacer una ‘revisión’, si ves la página web de la Oficina de Evaluación y ves el programa del 2023, el ministro lo ve y lo sabe, lo que se hace es sobre los programas de acceso excepcional (a fondos del FMI), para que de todos los programas excepcionales que se hayan dado y que tienen un marco metodológico más estricto, lo que la Oficina quiere hacer es ver si este marco que se impone es el adecuado”, replicó.

“No tiene que ver sobre cómo se gastó el dinero o cómo se aprobó el programa. El foco de la evaluación es si el esquema de diseño fue el adecuado; no es una auditoría sobre cómo se gastó el dinero. Sorprende la desinformación del ministro”, disparó Werner.

La hoja de ruta publicada por la OEI menciona también el caso de Ecuador como uno de los programas a evaluar.

Massa aseguró que buscará rediscutir el acuerdo con el FMI si fuese electo presidente el 19 de noviembre (EFE)

Sobre el debate respecto a la utilización de fondos del crédito SBA para financiar la salida de capitales que tuvo lugar desde mediados de 2018, Werner dijo que “en Argentina hay una corriente que repite esa historia con la intención de generar confusión, y vuelve a resurgir previo a las elecciones por el manejo desastroso de la política económica que tuvo este Gobierno”.

La discusión pasa por determinar si el FMI incumplió con el artículo VI de su Convenio Constitutivo, que indica que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”, a riesgo de que, si eso sucediera, el organismo puede detener el envío de fondos a ese país. Ese argumento fue recogido por un proyecto de resolución presentado por los diputados Alejandro “Topo” Rodríguez y Natalia de la Sota que solicita al Poder Ejecutivo que refuerce el reclamo a la OEI para que realice esa investigación.

“La OEI no va a hacer una ‘revisión’, si ves la página web de la Oficina de Evaluación y ves el programa del 2023, lo que se hace es sobre los programas de acceso excepcional. Lo que la Oficina quiere hacer es ver si este marco que se impone es el adecuado”

Werner, al respecto, consideró que “los estatutos del Fondo en múltiples crisis indican que los programas del FMI tienen que tener como objetivo restablecer las condiciones de acceso al mercado de capitales. No puede financiar salidas de capitales porque sino no se restablecen los niveles de reservas. Nunca se aplicó con una visión trimestre a trimestre. Argentina experimentaba una ‘sustitución’ de acreedores. Algunos privados fueron sustituidos por el FMI. Eso se vio desde el diseño del programa, se discutió y eso no presenta ningún problema sobre la legalidad del programa, según los abogados del departamento internacional”, defendió el economista argentino-mexicano.

Por último, consultado por una posible renegociación del acuerdo vigente, ya sea ante una presidencia de Massa o de Javier Milei, Werner aseguró que “deberían esperar un gobierno que afronte los problemas profundos que son la macroeconomía y la inestabilidad. Con ese programa, claramente va a haber que rediseñar el acuerdo actual, que va a ser tremendamente incumplido por el ministro candidato Massa en las últimas semanas”.

“Por eso el Fondo seguramente pida acciones concretas para seguir adelante, o un nuevo programa que sustente sus nuevas políticas. Si ganara Milei sería diferente, seguramente un sistema de reformas estructurales más profundo de lo que hayamos visto hasta ahora. Con una mayor contundencia fiscal, y en la parte monetaria, será interesante ver la propuesta de Milei dado su idea de dolarización”, concluyó.