La expectativa por la llegada de fondos del FMI hizo recuperar el precio de los bonos en dólares

FOTO DE ARCHIVO Un operador en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Argentina. REUTERS/Martin Acosta

La proximidad de recibir el desembolso del FMI y el retroceso de la tasa de los bonos de Estados Unidos, fueron motivos suficientes para la resurrección de los bonos locales que tuvieron alzas de más de 3% como fue el caso del AL30D que ahora cotiza en USD 32,50 dólares y se alejó de la zona de default.

Hasta hace poco este título en dólares con legislación argentina se pagaba a menos de USD 22 y su rendimiento rozaba 48% anual. Ahora rinde 40%. Los que lo tuvieron en su poder desde la semana pasada, no imaginaron que la tendencia iba a cambiar drásticamente en la primera rueda de esta semana.

De esta manera, con la suba de bonos de ley extranjera como el Global 2035 de 2,1% y del Global 2030 de 3,8%, el riesgo país cedió 79 unidades (-3,7%) a 2.049 puntos básicos y perforó el piso de 2.100 puntos. Si los inversores siguen aprovechando estos precios de oportunidad, puede cotizar por debajo de los 2.000 puntos.

Para el analista Franco Tealdi “el mercado está digiriendo las noticias de las PASO y cayeron en la realidad que los partidos que no son promercado sacaron menos de 30%. Por eso el títulos como el Bonar 2030 volvieron a valores prelectorales. El dólar encontró un valor más sincero que antes de las elecciones que era un precio recontra intervenido. Las acciones tuvieron un buen día y los bonos un muy buen día. Los dólares financieros estuvieron calmos, aunque hubo intervención del Central. El contexto de afuera ayudó a esta calma post electoral. Esperemos que siga así”.

El dólar MEP, que empezó las ruedas con alzas, fue cruzado sobre el final por el Central que recortó sus alzas a $1,40 (+0,2%) a $658.88. El contado con liquidación perdió 50 centavos y cerró a $745,13.

En el Senebi, el mercado bilateral donde los negocios no se publican en la pantalla, el MEP en el contado inmediato cotizó con una baja de $17 a $690, pero el CCL subió $5 a $735.

El dólar libre aumentó $7 a $727. La señal más fuerte hacia el dólar la emitió el mercado de futuros con nuevas alzas y una proyección del dólar a fin de año de $682 que marca una devaluación de 285% para 2023.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini indicó que en la plaza mayorista “el volumen sigue sin remontar. Se operaron USD 315 millones y el Banco Central se quedó con 67 millones, pero desplazando a la demanda de los importadores, algo que ocasiona frenos en la actividad y presiones en los precios. Esta es una de las razones que hacen imposible el sostenimiento del esquema de tipo de cambio fijo y la pregunta es ¿Aguanta hasta fin de octubre?”.

“En el mercado de futuros -agregó- se operaron más de 610 mil contratos y el mercado sigue trasladando la presión desde octubre hacia adelante. Octubre cargó otros 20 millones de interés abierto (contratos) y a fines de diciembre se pricea una devaluación desde hoy hasta fin de año de 95%. El interés abierto cayó 53 millones en agosto y subió 46,5 millones entre septiembre y octubre mostrando su desconfianza al tipo de cambio fijo”.

La cobertura contra la devaluación también se vio en la fuerte suba de 2,98% del bono TV24 (linked dollar) que ajusta por el precio de la divisa oficial.

Las reservas ante las compras del Banco Central de USD 67 millones, subieron apenas 8 millones a 23.677 millones porque el yuan tuvo otra fuerte caída ante el dólar. El lunes cotizó a 7,20 yuanes, ayer lo hizo a 7,30 y en lo que va del año la moneda china se devaluó 5,52%.

La Bolsa tuvo una buena rueda, aunque con menos negocios de lo habitual. Se operaron $11.829 millones y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes aumentó 1,65% en pesos y en dólares.

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- negociaron $21.824 millones. Lo más destacado fue Pampa Energía con 6,2% y Globant con 5%.

Para el analista financiero y experto en agronegocios, Salvador Vitelli, “el tipo de cambio no solo luce atrasado, sino que está atrasado. Me parece de mala praxis mantener el tipo de cambio fijo hasta octubre; este sistema siempre ha terminado mal. Esto va a poner en jaque a las liquidaciones de los exportadores. La semana pasada ingresaron 70% menos que la semana anterior. Esto significa que la devaluación no hizo efecto al no aumentar la oferta de divisas. Al productor agropecuario, la brecha no lo favorece porque lo primero que busca cuando liquida divisa, es volver a dolarizarse; lo que menos quiere es quedarse con los pesos en este contexto de volatilidad. Además no se entiende por qué no derogan el programa exportador cuatro. El dólar maíz está a $340 contra $350 del oficial y el decreto no les permite que liquiden a otro valor”.

Cabe aclarar que ayer el dólar agro liquidó apenas USD 390 mil: “Si uno mira la demanda de dinero, estamos asistiendo a un fuerte descenso. Esto significa que la gente no quiere los pesos y son un estorbo. No existe dinero que quede sin colocarse. La Base Monetaria se va licuando. En la medida que la demanda de dinero siga cayendo abruptamente va a perjudicar más a los datos de inflación, porque va a aumentar la velocidad de circulación hacia una espiralización inflacionaria y allí no se puede descartar una hiper”.

El mercado quedó cargado de expectativas porque el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que va a anunciar medidas semanales y va a buscar más dólares para poder intervenir en el mercado y contener a los dólares financieros. De todas maneras, no hay intervención que disuada a los inversores y ahorristas de dolarizarse.

