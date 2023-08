Massa volvió a apuntar a quienes especulan con la incertidumbre y el dólar: “Oh casualidad, lo movieron $40 en cinco días”

Sergio Massa sobre los salarios y la inflación: “La decepción existe y hay que enfrentarla, afrontarla y pagar esa deuda con la gente” (Franco Fafasuli)

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó que el error capital más grande del Gobierno fue no haber “sabido contarle a la gente” el peso de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una entrevista con el diario La Capital de Mar del Plata ayer, defendió los controles al dólar, afirmó que la intención del Gobierno es pagarle al FMI pero “sacárselo de encima” y cuestionó duramente a la oposición.

Aquí, sus principales definiciones:

-La simultaneidad de ser candidato y ministro de Economía: “Es un desafío enorme, pero también la responsabilidad de contarle a los argentinos cómo salir de la crisis y cómo crecer. Argentina tiene un cepo enorme, que es el cepo que dejó Macri por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que destruyó la autonomía de decisión y que se vio agravado por una sequía que este año nos quitó casi el 25% de nuestras exportaciones”, expresó a La Capital.

“Argentina tenía para este año 100 mil millones de dólares de importaciones para seguir produciendo bienes y para seguir llevando adelante su actividad. Tenía proyectada 110 mil millones de dólares de exportaciones, vamos a tener 89 mil millones porque la sequía nos quitó 21 mil millones de dólares en 60 días. Eso, agravado por los vencimientos que dejó para este año el acuerdo con el Fondo, se tornaban una situación ya no de estabilización, como cuando nos planteábamos en agosto cuando asumí el Ministerio, sino de emergencia”, indicó Massa.

-La situación actual: “Dejamos de ser deudores en materia de energía para pasar a ser acreedores. Argentina pasa de menos 7000 a más 12.000 millones de dólares por lo que representa Vaca Muerta, por lo que representa el gasoducto, porque empezamos en pocos días la obra del reversal del norte y empezamos a exportar gas a Chile y a Brasil. Eso le quita la presión solo al campo de ser el que sostiene las exportaciones argentinas. Además, estamos con 52 proyectos mineros. El año que viene comienzan a generar el triple de exportaciones en minería. Y estamos con un programa muy fuerte que se llama pyme exporta”.

-El FMI: “En primer lugar, un refuerzo de tus reservas, la posibilidad de empezar a decirle al Fondo ‘correte de la Argentina’. Yo te pago pero dejás de ser el usurero que me interviene cada tres meses en las decisiones económicas. En segundo lugar, un fortalecimiento de tu moneda. Cuando más vale porque acumula reservas y tiene respaldo, menos inflación tenés. La inflación es la pérdida de valor de tu moneda, es la depreciación de tu moneda. Eso que siente la gente de que la guita no le alcanza es porque la moneda va perdiendo valor, básicamente porque Argentina importa más de lo que exporta y porque además exporta a 500 dólares la tonelada, sin valor agregado, e importa a 1100 dólares en promedio la tonelada”.

Sergio Massa y Kristalina Georgieva

-La oposición: “Yo escucho a ellos plantear que hay que blindarse con el Fondo pidiéndole más plata. Argentina ya se blindó en 2001 con el Fondo y terminamos con muerte en la calle, con 13% de descuento a jubilados, con 13% de descuento a estatales, con recorte universitario. Lo dicen actualmente. Dicen: ‘No hay que gastar más plata en las universidades, no hay que gastar en becas”. Nosotros las queremos sostener y aumentar porque un país vale cuando su población está preparada. Recortar es en un día; recuperar te lleva años. Es como el cierre de las pymes. Entre el 2015 y el 2019 en la Argentina cerraron 23 mil pymes y perdimos 300 mil empleos. Hoy los hemos recuperado”.

-La inflación: “El problema de salario tiene una explicación en origen, que es que en el 2019, cuando empezábamos a apostar a la recuperación, vino la pandemia y hubo que apostar a la conservación de puestos de trabajo. Con Macri, los trabajadores perdieron 24 puntos de poder de compra; recién recuperamos tres. Y mi mayor compromiso para sostener además el nivel de actividad del mercado interno es por ejemplo bajando Ganancias. Hoy tenemos menos de 1 millón (trabajadores que lo pagan): 890 mil. Y vamos a seguir bajando. Porque el salario no es ganancia, es remuneración. Tenemos que seguir fortaleciendo asignaciones familiares, hay que habilitar más discusión en paritarias libres y la posibilidad e discutir suma fija en los salarios más bajos”

-Autocrítica: “Tal vez la deuda que generó más decepción con Alberto Fernández. Por muchas razones. La pandemia es una, la guerra es otra, el acuerdo con el Fondo y el cepo que eso representa para la economía es otra, la sequía es otra, pero la decepción existe y hay que enfrentarla, afrontarla y pagar esa deuda con la gente”.

-Dólar e inflación: “Venimos controlando 50 mil precios, básicamente porque lo que no tiene explicación es que alguien remarque por el dólar blue. Compra dólar oficial. Puede ser que su rentabilidad la calcule en los dólares financieros. Durante mucho tiempo la especulación se dio alrededor de los dólares financieros. Hubo un momento en el que yo me cansé de esa especulación y dije: ‘La cláusula de no intervención no corre más’. Yo voy a intervenir los mercados cada vez que me genere inestabilidad en los precios de los financieros porque me genera inestabilidad en los precios de la economía”

-Dólar blue: “¿Qué pasó? Los que especulan y juegan con la incertidumbre del comerciante que nos está viendo o de la jubilada que está en su casa, llevan la especulación a un mercado chiquito e informal donde el estado no tiene capacidad de intervención, que es el del blue. Oh, casualidad: lo movieron 40 pesos en cinco días. Hoy (por ayer) la UIF y la comisión nacional de valores revisaron el funcionamiento de las operaciones, solo eso hicieron, y se planchó el mercado. Porque además es plata negra que no pueden explicar de dónde sacaron, y que lo único que hace es atentar contra la estabilidad de precios y la tranquilidad. También hay una cosa especulativa y de cubrirse frente a la incertidumbre. Este Gobierno arranca sin poner en dimensión real el cepo que representa el acuerdo con el Fondo. El error capital más grande es que la deuda de Macri con el Fondo no se la supimos contar a la gente”.

-Posible corrida tras las PASO: “No, porque en ese momento tenían firmada la cláusula de no intervención. Uno de los puntos que hice poner expresamente en el acuerdo es que le reconocían la facultad de intervención al Banco Central”.

