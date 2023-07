Una empresa incentiva con el pago de 1.000 euros a sus empleados que tengan un bebé

Un centro de rehabilitación de excelencia en Italia con unos 200 empleados decidió incentivar a quienes tengan un bebé con un premio de 1000 euros. Medios italianos destacaron que se trata de Villa dei Fiori, en Nocera Inferiore, Salerno.

“Empleados que debieron sorprenderse ayer al recibir una comunicación de la empresa decididamente inusual. Villa dei Fiori”, dice el comunicado, “ha decidido que, a partir de hoy, cada empleado que tenga un nuevo hijo recibirá un cheque de 1.000 euros.

En 2022 nacieron en Italia 392.598 niños, 7.651 niños menos que en 2021, por lo que el número de nacimientos cayó un 1.91%. La tasa de natalidad en Italia (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) fue en 2022 del 6,7‰, un cociente muy bajo, y el índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 1,25.

El portal Salerno Today afirmó que “son muy pocas las empresas que, en cambio, incentivan el parto. Una empresa de Vicenza empezó en 2017 dando un mes más de sueldo a las que se quedaban embarazadas, luego otras pocas, de nuevo en Véneto, y una en Apulia”. Ahora, por primera vez, en Campania. ¿Por qué? “Nos han sorprendido las impresionantes cifras que se desprenden de los Estados Generales de Natalidad celebrados hace unos días: en sólo ocho años hay 1,5 millones de italianos menos; en los próximos 40 años habrá 11 millones menos”, afirmaron.

Al respecto, Gianluigi De Palo, presidente de la Fondazione per la Natalità, expresó que si algo no cambia, todo se derrumbará. “No queremos que esto ocurra. Frente a este escenario de “invierno demográfico hemos decidido que no podemos permanecer indiferentes, no podemos escudarnos en la frase habitual de que no podemos hacer nada al respecto. Eso no es cierto, todo el mundo puede hacer algo”.

“Cada día trabajamos para las personas, nos dedicamos a tratar enfermedades graves e invalidantes de la mejor manera posible. La persona está en el centro de lo que hacemos. La atención al lado humano es una parte esencial de nuestro trabajo y nuestra forma de pensar”, indicaron.

“También lo es para los empleados, que forman parte de nuestra comunidad. Ayudarles en el reto más hermoso, el de tener un hijo, significa transmitir un mensaje de confianza y cercanía”.

En su comunicación a los empleados subrayaron una frase del Papa Francisco: “Debemos tener el coraje de apostar por la familia, por los hijos”.

Otros ejemplos

No se trata del único lugar de Italia que incentiva el crecimiento demográfico. El año pasado la isla mediterránea de Cerdeña dispuso pagar 15.000 euros a cada persona por mudarse allí.

Según Forbes, “el gobierno sardo va en serio, pues ha reservado 45 millones de euros, suficientes para subvencionar 3.000 becas de hasta 15.000 dólares cada una”.

Según la revista, “otras partes de Italia están utilizando promesas de dinero similares para atraer a una nueva población, desde la región de Calabria -que está dando a un puñado de nuevos residentes unos 33.000 dólares cada uno- hasta el pueblo de Santo Stefano di Sessanio, que ofreció a la gente hasta 52.500 dólares en subvenciones para mudarse allí y trabajar”.

Además, Forbes destacó que “en Estados Unidos ha habido programas similares, con regiones, ciudades y estados que pagan a la gente para que se traslade allí”.

“Hemos creado las condiciones para que los jóvenes decidan quedarse y [desarrollar] el tejido económico de los territorios más frágiles”, dijo en aquel momento Christian Solinas, presidente de Cerdeña.

Seguir leyendo: