El nuevo Oh! Buenos Aires, cada vez más cerca de la apertura: propuesta gastronómica y entretenimiento premium

Un render que muestra cómo quedará el acceso principal al shopping

Oh! Buenos Aires, el nuevo shopping porteño que se está levantando en plena Recoleta donde hasta 2019 estuvo Buenos Aires Design, marcha viento en popa.

Con USD 15 millones de inversión y a cargo del grupo argentino Hatzlaja –que recibe asesoramiento de Oh! La Barra de Punta del Este y tiene un contrato de uso de marca–, el nuevo centro comercial tendrá foco en el entretenimiento y promete destacarse de la competencia con diseño, tecnología y una propuesta renovadora. “Vamos a ser el iPhone 15 de los shoppings porteños. Tendremos lo último y lo más novedoso del mercado”, resumió Marcelo Porcel, inversor mayoritario, en diálogo con Infobae.

El grupo firmó un contrato de concesión a 20 años con el gobierno porteño por parte de este histórico y señorial edificio que fue un convento hace más de 200 años. A cambio, deberá pagar un canon mensual.

Una vista interior del proyecto

“Tenemos un avance de más de la mitad del proyecto y ahora estamos enfocados en la apertura de la terraza gastronómica para octubre Y el resto del shopping se lanzará para mayo o junio del próximo año. Vamos a tener una apertura con un gran evento del que por ahora prefiero no dar más precisiones”, detalló Porcel.

— ¿Cómo será el nuevo espacio gastronómico y qué marcas tendrá?

— Es una terraza de más de 10.000 metros cuadrados exclusiva para gastronomía. Según el acuerdo con el gobierno porteño, el predio total tiene que tener un 70% de gastronomía y entretenimiento. Estamos terminando la seleccionar entre todas las propuestas que tuvimos para confirmar qué marcas van a estar en la terraza. Algunas de las que ya están son La Panera Rosa, Mooi y Lucchiano’s, y habrá otras 20.

— ¿Y el resto del shopping?

— Marcha de acuerdo a los cronogramas previstos. Ahora estamos haciendo la apertura de los patios en todos los niveles. Será un shopping sin aire acondicionado ni calefacción, es 100% sustentable y tiene cuatro patios de 100 metros cuadrados cada uno, distribuidos por todo el lugar. La idea es que haya mucha luz y ventilación natural. Estamos terminando el cuarto patio, haciendo las últimas perforaciones para que quede listo.

Será un shopping sin aire acondicionado ni calefacción, es 100% sustentable

— ¿Cuál es el principal diferencial que va a tener Oh! Buenos Aires?

— No somos un shopping tradicional, somos un lugar de experiencias, enfocado al entretenimiento y la gastronomía. Vamos a incorporar cultura y arte. La gente no quiere estar encerrada, quiere ir libre y disfrutar de una experiencia; no sólo comprar carteras: se busca una experiencia integral para toda la familia. Ese es nuestro gran diferencial. El último shopping que se abrió en Buenos Aires fue el Dot, hace 25 años, cuando todavía no existía el iPhone. Además, tendremos un parque de diversiones con entretenimientos de primera línea para toda la familia: plazas blandas para más chicos, juegos en red para más grandes, tirolesas y parques temáticos.

"La gente no quiere estar encerrada, quiere ir libre y disfrutar de una experiencia; no sólo comprar carteras: se busca una experiencia integral para toda la familia", dijo Porcel

— Con respecto a las marcas comerciales, ¿cuáles llegarán con la apertura?

— No puedo dar nombres confirmados por el momento, pero varias ya manifestaron su interés de estar, como Karl Lagerfeld, Roberto Cavalli, Harmont & Blaine, Vilebrequin y La Perla. Vamos a seleccionar las mejores.

— ¿Cómo es hacer negocios e invertir en este momento en Argentina?

— Invertimos porque creemos en el proyecto. Más allá de la coyuntura, que que se va a solucionar, hay que estar siempre preparados: cuando las olas vienen de frente todos somos campeones de surf, pero hay que estar con la tabla lista para que cuando venga la ola indicada, subirse y quedarse parado. Argentina está acostumbrada a este tipo de situaciones, no es la primera ni será la última, pero el argentino siempre busca refugio en el esparcimiento y el entretenimiento. Tal vez restringe un poco su consumo, en cuanto a las compras de algunas marcas, pero siempre los restaurantes están llenos y los cines tienen buena concurrencia. El público del entretenimiento responde. El año que viene vamos a tener una economía más ordenada y apostamos a inaugurar en pleno proceso de recuperación.

Cada sector tendría su patio

— ¿El grupo tiene planes de crecer con más centros comerciales en el interior o en otros países?

— Estamos con algunas propuestas en otras provincias y en el exterior, pero nos queremos concentrar en Buenos Aires para hacer las cosas de a una y bien. Trabajamos en un proyecto integral que tendrá cosas que no se encuentran en otros shoppings; no queremos hacer algo que ya fracasó en otros lugares sino ser innovadores y pioneros en lo que son los centros comerciales de la nueva generación; lugares de experiencias y no de consumo.

