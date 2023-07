El desgarrador reclamo a Gendarmería de los pequeños empresarios turísticos golpeados por los cortes en Jujuy: “Hagan algo”

Los afectados por los cortes en Jujuy reclaman a Gendarmería que garantice el paso

A casi un mes del inicio del conflicto en Jujuy por la reforma de la constitución provincial la modalidad del corte de ruta sigue siendo la principal herramienta de las organizaciones políticas que se enfrentan el gobierno de Gerardo Morales. En las localidades turísticas que dependen de la ruta 9 para su subsistencia, los cortes llevan a la asfixia a las empresas y comercios dependientes del turismo en plena temporada alta de la región.

Un video viral de turistas, comerciantes y residentes jujeños varados en un corte de ruta en Purmamarca dio a conocer el drama que viven los afectados por casi un mes de conflicto.

“Hace cinco horas estoy parado con mi familia y con las criaturas”, ruega un damnificado por el corte.

Turistas varados por los cortes en Jujuy a fines de junio

“Vayan allá, pongan las bolas que hay que poner, para eso estudiaron, para eso les pagamos y saquen a la gente. ¿Qué querés que te diga? Y si no pueden ustedes tres vayan a buscar refuerzos, pero hagan algo. No acá cruzaditos de brazos”, se lamenta el protagonista del video.

Las imágenes fueron tomadas en la cercanía de Purmamarca, vía de entrada a la ruta 9 y que conecta a San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia, con localidades turísticas como Tilcara, Maimara, Humahuaca y la quebrada que lleva el mismo nombre.

El cierre al paso está teniendo un efecto devastador sobre la economía de la región, muy dependiente del turismo. Y llega en uno de los momentos del año en que más caudal de visitantes se recibe, en la cercanía de las vacaciones de invierno en la mayoría de las provincias del país.

“Hay muchísimos operadores turísticos muy pequeños, gente que tiene restaurante chiquito, que tiene alguna cuestión vinculada sobre todo con el desarrollo turístico que no puede trabajar”, dijo Rosario Agustini, precandidata a diputada nacional por Fuerza del Cambio en Jujuy en conversación con Radio Mitre.

“Es una situación muy difícil porque hay un nivel de soledad impresionante entre quienes en realidad están padeciendo toda esta situación que para mi es de orden político. Vos sabés que la ruta que da hacia el Norte de la provincia, que es toda la zona turística de Jujuy, es la ruta 9. Donde inicia la zona turística es justamente en el acceso a Purmamarca, después viene Maimará, Tilcara, Humahuaca, de ahí en adelante está cortado desde el día 17 de junio, casi un mes”, comentó.

Según la periodista y dirigente política del oficialismo provincial, el freno a la movilidad en Jujuy golpea con particular dureza a los operadores turísticos más pequeños que son los que menos espalda financiera tienen para soportar tanto tiempo sin actividad.

Las protestas empezaron tras la aprobación de la reforma de la constitución jujeña (Télam)

“Tengo amigos, y esto lo digo en primera persona, a los que los tratan de terratenientes. Comerciantes y demás, son amigos que han hecho esfuerzos enormes para hacer una cabaña de una habituación. No es que tienen un hotel cinco estrellas, y con eso se ayudan porque son docentes no llegan a fin de mes y con ese ingreso se ayudan a llegar a fin de mes”, relató Agustini.

La aprobación a mediados de junio de la reforma constitucional de Jujuy impulsó protestas y cortes de ruta que se mantienen hoy, casi un mes más tarde. Agrupaciones políticas y organizaciones de pueblos originarios se lanzaron a la protesta contra el nuevo texto constitucional que, entre otros puntos, prohibe el corte de ruta y la ocupación de edificios públicos como vía de protesta. Artículos orientados a regular los derechos de los pueblos originarios también fueron parte de la disputa. Y el conflicto se combinó con una dura negociación paritaria docente, después resuelta, y otros diferendos sindicales.

El resultado para los que viven del turismo en la provincia es un freno casi total a sus actividades, ya sea porque los visitantes evitan la provincia ante la existencia del conflicto o porque los que sí llegan al distrito norteño no logran concretar sus visitas a los distintos puntos de interés.

Agustini aseguró, además, que los pequeños empresarios del turismo son blanco de maltratos en los cortes.

“Los insultan, los maltratan, los extorsionan para que firmen una declaración de apoyo al corte a cambio de que ellos abran cada cinco o seis horas. Es una barbaridad”, dijo.

“Los comerciantes también hicieron medidas judiciales, vos imaginate que tenés un corralón chiquito, panaderías, que no pueden funcionar porque no hay nadie o porque no tienen insumos. Bueno, ayer los escracharon a través de medios de comunicación diciendo que son traidores de una manera muy fascista. Son pueblos muy chiquitos, donde se conocen todos. Entonces es muy preocupante la situación, han perdido todas las reservas, han tenido que devolver las reservas, estamos en la temporada alta de Jujuy. Gente que ha tenido que pedir plata prestada para poder devolver las reservas, están fundidos, quebrados. En términos económicos es un desastre”, concluyó.

