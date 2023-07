Emergencia hídrica: cómo hace el Gobierno uruguayo para evitar disparadas del precio del agua mineral

Una mujer lleva agua mineral embotellada en Montevideo, Uruguay.

El gobierno de Uruguay estima que quedan entre una semana y diez días de agua bebible salvo que haya lluvias intensas –lo que no está pronosticado–, informó este martes el diario El País de Montevideo.

La capital uruguaya y el área metropolitana tienen dos grandes fuentes de agua potable: el embalse de Canelón Grande, aportaba unos 10 millones de metros cúbicos de agua pero que quedó seco, y Paso Severino, que se está quedando sin agua. Según el último reporte de la Presidencia uruguaya, en Paso Severino quedaban 1,2 millones de metros cúbicos de agua y se utilizan 80.000 por día.

En medio de la peor sequía de su historia y de un estado de emergencia hídrica, a Uruguay solo le queda un 1,8% de reservas de agua potable apta para beber. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou estima en menos de dos semanas el país no tendrá reservas de agua apta para su consumo.

El gobierno uruguayo depositó en la cuenta de las personas que ganan las pensiones y las jubilaciones más bajas el equivalente a dos litros de agua por día por todo un mes

La aguda sequía que azota a Uruguay desde hace más de tres años llevó a niveles históricamente bajos las reservas de Paso Severino, a unos 85 kilómetros al norte de Montevideo, que bajaron 199.869 metros cúbicos, en el mínimo histórico de 1.255.326 metros cúbicos, lo que representa menos del 2% de sus reservas.

No obstante la emergencia hídrica, Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo del Uruguay, explicó que pese a la alarmante falta de agua potable, los productores de agua mineral de ese país no aumentaron un solo peso sus precios.

En diálogo con radio La Red, Monzeglio indicó que “el gobierno (de Lacalle Pou) que integro ha tomado medidas. Ya se destinó y depositó en la cuenta de las personas que ganan las pensiones y las jubilaciones más bajas el equivalente a dos litros de agua por día. Ya se les depositó por todo el mes. Para tomar, para cocinar, para el mate no le va a faltar a nadie, porque esta sequía es de la mitad del Uruguay, para los que tienen claro, del Río Negro para abajo, la cuenca del río Santa Lucía y que abarca seis departamentos y que nutre de agua potable a Montevideo”.

Monzeglio subrayó que “importar no” va a ser necesario, pues el norte del país cuenta con agua suficiente y puede ser trasladada a los departamentos afectados del sur. “No va a haber problema en proveer de agua mineral a todos los que la necesiten”, manifestó.

Uruguay no necesitará importar agua pues el norte del país cuenta con provisión suficiente y puede abastecer a los departamentos afectados del sur

Consultado acerca de si subieron los precios del agua envasada en Uruguay, Remo Monzeglio respondió que “en realidad no porque se tomó la medida de quitarles algunos impuestos. En líneas generales han redhibido esto algunas marcas de aguas minerales que no estaban siendo entre las más vendidas. Acá hay una que se lleva más del 80% del mercado. Pero en ese aspecto, el uruguayo no es especulativo. Este es un país muy chico, muy pequeño y si empezamos a ‘rascar un poquito’ terminamos parientes, entonces no está bien visto la especulación, aprovecharse de una situación; al contrario, yo creo que la solidaridad es lo que siempre nos pone a prueba”.

“Esto no tiene precedentes en Uruguay en cien años. La sequía es tal que en estos momentos hay menos del 2% de la capacidad que tiene la represa- En el ‘mientras tanto’ (hacemos) un llamado a la conciencia de la gente. Se ha disminuido bastante el uso del agua potable -acá se usa para todo: bañarse, cisternas, estábamos acostumbrados a regar-. (Ahora) Regar casi nada, el lavado de autos está limitado prácticamente a cero y además la conciencia, que es lo que nos salva casi siempre a los uruguayos. El tomar conciencia, tomar acción unilateralmente, con responsabilidad, y apostamos a eso”, manifestó el funcionario uruguayo.

