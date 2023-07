Cuáles van a ser las funciones de Daniel Scioli en el Ministerio de Economía

El ministro de Economía, Sergio Massa, y Daniel Scioli

El embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli, se sumó al equipo del ministro de Economía Sergio Massa luego de que las negociaciones dentro de Unión por la Patria desembocaran en una lista de unidad que terminó con las aspiraciones del ex motonauta de ser candidato a presidente. La incorporación es un gesto político claro respecto a borrar todo dejo de rivalidad luego de que el equilibrio de poder dentro de la coalición se inclinara en favor del ex intendente de Tigre. Pero el diplomático y ex Gobernador bonaerense asegura que en su nueva función va a tener objetivos concretos que perseguir.

Según la información que distribuyeron desde Economía y el entorno del propio Scioli el cargo ad honorem va a tener como objetivo impulsar objetivos comerciales y de inversión, más que nada de países limítrofes. Su puesto de embajador en Brasilia, que va a mantener, ya apunta en esa dirección.

“Mi intención es trabajar para promover exportaciones a partir de mi experiencia en Brasil. Llevar inversiones y en el tiempo que se viene crear las condiciones para que el impulso de sectores clave como energía, minería, agro, turismo y economía del conocimiento ir encontrando un camino de fortalecimiento de reservas, baja de la inflación”, dijo Scioli a Infobae.



Por lo pronto, en pocas semanas el trabajo entre Argentina y Brasil debería dar resultados palpables. Según fuentes del Gobierno están avanzadas las negociaciones para el financiamiento del BNDES brasileño de un nuevo tramo del gasoducto Néstor Kirchner que busca ampliar la capacidad de exportación de gas argentino, de manera tal que llegue a Brasil. El país vecino está necesitado de sumar proveedores desde el momento en que la producción y el envío de gas boliviano está en declive.

“Está pendiente que Argentina llame a licitación para el segundo tramo del gasoducto, Ya logré destrabar todo lo burocrático para que sean sujeto de crédito empresas que producen tubos y chapa necesaria para la construcción. Es una obra que va a tener un efecto positivo en el sector de la petroquímica, en el de fertilizantes, en la industria nacional, en una balanza energética superavitaria energética y en la disponibilidad de gas a precios competitivos. Y Brasil va a poder importar el gas que necesita”, dijo el embajador argentino en Brasil.

Aunque los números todavía son estimados, porque dependen de las condiciones de la licitación, se calcula que el financiamiento del BNDES rondaría los USD 500 millones destinados a fondear lo que produzcan las empresas brasileñas y sus exportaciones.

Scioli va a ser designado como “Asesor Especial para la Agenda Internacional del Ministerio”, y tendrá la misión de “contribuir con acciones y propuestas a posicionar a la República Argentina en el contexto internacional mediante sus factores diferenciales, como los sectores productivos y de servicios, el talento nacional, la cultura y los destinos turísticos”, según el comunicado oficial.



Tendrá como labor la de “involucrar a los distintos protagonistas de la realidad nacional que puedan hacer un aporte, para consolidar el objetivo de lograr que haya Más Argentina en el mundo y más mundo en la Argentina, enfatizando especialmente las iniciativas que tiendan a la generación de divisas mediante el aumento sostenido de las exportaciones y el fomento de inversiones externas directas para consolidar el crecimiento nacional con estabilidad y distribución equitativa de los ingresos”, detallaron.

Todo esto va en línea con su trabajo como embajador. De hecho, mañana la representación diplomática argentina en Brasil encabezará una misión comercial del sector metalmecánico en San Pablo.

Como cambio, explican en su entorno, la presencia de Scioli en distintas provincias, en contacto en gobernadores y sectores productivos, se va a intensificar. Los viajes del embajador por el interior argentino no eran raros, pero ahora van a ser más frecuentes, explicaron.

