De Ushuaia a la Quiaca, pasando por Mendoza: qué producto es tan caro en la Argentina que hay tours de compras al revés y mucho contrabando

En las últimas semanas han sido noticia las “avalanchas” de turistas extranjeros que cruzan la frontera para conseguir productos a precios accesibles en las ciudades fronterizas, como Mendoza, Bariloche e Iguazú y en algunas localidades jujeñas, entre otras. Sin embargo, sigue habiendo productos que son considerablemente más baratos del otro lado de la Cordillera de Los Andes, incluso para los argentinos.

Ese es el caso de los neumáticos, que aún a precio del mercado paralelo, siguen estando hasta $100 mil más baratos en Chile que en Argentina. Las diferencias son notorias principalmente en las cubiertas para las pick-ups, pero es posible encontrar valores más bajos en casi todos los rodados.

Agentes de Aduana cuentan dólares en un depósito en Jujuy en el que secuestraron vehículos, neumáticos y una máquina de contar billetes de una masiva operación de contrabando de cubiertas

Por caso, la Aduana informó hoy el secuestro de bienes valuados en más de $278 millones en el marco de una investigación de contrabando de neumáticos. Fue en Jujuy, durante el allanamiento de 3 domicilios (dos de ellos en la localidad de Monterrico, el restante en un depósito sobre la ruta provincial 43), por orden del Juzgado Federal de Garantías de Salta en el que intervino la Unidad Federal de Garantías de esa provincia nortema, a cargo de Eduardo Villalba. En este caso la investigación se centra en el ingreso irregular de mercadería proveniente de Paraguay y Bolivia y en la operación se incautaron 4 camionetas, 5 camiones, 4 semirremolques y 1 automóvil, además de $6,8 millones y 90.000 dólares.

En el operativo, agentes especializados de la Aduana secuestraron documentación y teléfonos celulares y 155 neumáticos nuevos para camiones y camionetas; 20 neumáticos usados, también para camiones y camionetas; 12 conjuntos armados de llanta y neumático, usados — totalizando así 187 cubiertas, además de los valores en dinero y una máquina para contar billetes, lo que apunta a la rentabilidad y continuidad de este tipo de operaciones. El valor total secuestrado, estimó la Aduana, ascendió a $278, 7 millones.

Las brechas de mercado

El trabajo de Aduana ante el contrabando de neumáticos en Jujuy

Para reflejar mejor las diferencias de precios, es necesario mencionar algunos ejemplos concretos. De acuerdo a los valores de los negocios de neumáticos, en Argentina un par de cubiertas Goodyear 205 R16 110T Wrangler Workhouse promedian los $261.000, por lo que se deberían pagar $522.000 por las cuatro. En Chile, el mismo modelo figura a 169 mil pesos chilenos por unidad, lo que equivale a $103.124 en moneda argentina. Las cuatro cubiertas, entonces, saldrían $AR 412.500, unos $109.500 menos que en Argentina.

Hay una brecha significativa también en las Kumho 235/40 18 PS71. Los comercios locales indican que cada cubierta tiene un valor de $168.000, aunque se pueden conseguir las cuatro por un valor de oferta de $504.000. Exactamente el mismo modelo se consigue a 151 mil pesos chilenos, lo que valor del mercado de cambios informal equivale a $92.000 en moneda argentina. Las cuatro, entonces, cuestan $368.000 del otro lado de la Cordillera ($136.000 menos).

Algunos comercios de neumáticos aceptan cubiertas viejas como parte de pago.

Se puede tomar también el ejemplo de los neumáticos Dunlop Maxx 050+ 225 40 R18. Según los precios informados por las empresas dedicadas a la comercialización de cubiertas, dentro de Argentina se venden a un valor promedio de $174.000 por unidad ($696.000 las cuatro). Ahora bien, si se compran en Chile, se pueden conseguir por un valor de 169.130 pesos chilenos, lo que equivale a $103.000 en moneda argentina cada una ($412.000 las cuatro). La diferencia total por renovar las cuatro cubiertas sería de $284.000.

También hay diferencias en cubiertas más chicas, aunque las brechas son mucho menores. Un neumático Pirelli Chrono 175/65 R14 90T figura en casas de neumáticos argentinas a un precio promedio de $74.600. El mismo producto se puede conseguir en Chile a 94.200 pesos chilenos, unos $57.500 argentinos a valor blue. Por tanto, en la compra de los cuatro neumáticos se podrían ahorrar unos $68.400.

Tres de los camiones en el depósito allanado en Jujuy por orden de un Juzgado Federal de Garantías

Por último, se puede mencionar el caso de las cubiertas Bridgestone 265/65/r17 H/T 684 Dueller. En Argentina se puede conseguir el combo de las cuatro ruedas por unos $854.500 en promedio, unos $213.625 por cada una. En el país vecino, en cambio, varios comercios las publican a 176.500 pesos chilenos cada una ($107.700 en moneda argentina). Es decir que se podría obtener una diferencia de casi $106 mil por cada una o $423.700 por las cuatro.

¿Conviene el viaje?

Aunque las diferencias de precios son significativas en la mayoría de los casos, antes de viajar es recomendable verificar por internet qué brecha de precios existe en cada caso. Además, se debe recordar que la legislación nacional prohíbe la compra de neumáticos en países limítrofes, por lo que técnicamente no está permitido traer nuevas ruedas desde Chile.

Sin embargo, es de público conocimiento que hay argentinos que cruzan la frontera con sus gomas gastadas y vuelven con otras completamente nuevas. Para evitar sospechas en Aduana, hay quienes las ensucian e incluso las gastan levemente. Otros simplemente se arriesgan y cruzan sin mayores inconvenientes, ya que es muy difícil demostrar cuándo y dónde fue comprado el neumático. Aun así, sigue siendo una maniobra ilegal.

Los argentinos que compran cubiertas en el extranjero las traen de vuelta colocadas en el vehículo.

En lo que respecta a los costos, la ecuación cambia mucho dependiendo del punto de Argentina en el que se encuentre el potencial comprador. Un mendocino, por ejemplo, puede cruzar, comprar en Los Andes -un pueblo que se encuentra a unos 100 kilómetros de Viña del Mar y cerca de 70 km de Santiago de Chile- y volver en el día. Por tanto, debe pensar en el costo de aproximadamente unos 60 litros de combustible, lo que hoy equivale a $12.486 con el valor de la nafta súper de esa provincia o $15.546 con premium.

Si en cambio se trata de una persona que vive en Buenos Aires, debe considerar que se encuentra a una distancia de 1.320 km del pueblo de Chile más cercano. Así, deberá recorrer unos 2.640 kilómetros ida y vuelta, más los gastos de al menos una noche de hospedaje. En ese caso, el gasto del combustible podría superar los $52.000, dependiendo del vehículo y la velocidad promedio. Los sitios de alojamiento más económicos parten de los $7.000 la noche, por una sola persona.

En el sitio Ruta0.com se puede calcular cuánto combustible se gasta en cualquier viaje que se quiera hacer, eligiendo el punto de origen, el destino, el tipo de vehículo y el camino que se prefiera.

Teniendo en cuenta todos esos factores, cada persona puede evaluar si en su caso conviene o no viajar para cambiar sus cubiertas. No se debe olvidar, además, que en los comercios chilenos no se puede pagar en cuotas siendo extranjero (a menos que se tenga tarjeta bancaria de ese país), mientras que los negocios locales, en su mayoría, ofrecen la posibilidad de financiación.

